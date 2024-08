El candidato de la oposición mayoritaria de Venezuela, Edmundo González Urrutia, rechazó este miércoles acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que lo citó en una causa para certificar el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. En tanto, aliados opositores que si asistieron exigieron que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publique las actas de votación.

"Si llegase a acudir ante la Sala Electoral lo haría en situación de absoluta indefensión, porque el trámite adelantado por la Sala Electoral, tal como ha sido anunciado por los medios de comunicación, no se corresponde con ningún procedimiento legal contemplado en la Ley Orgánica del TSJ y otra ley sobre la jurisdicción electoral", dijo González Urrutia en un comunicado publicado en la red social X.

"La Sala Electoral no puede usurpar funciones constitucionales del CNE y certificar unos resultados que aún no fueron producidos de acuerdo con la Constitución y la ley, con acceso de los participantes a las actas originales que sirvan de fundamento a una totalización y proclamación y con las debidas auditorías", indicó.

El exembajador afirmó que si acude al TSJ estará en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso y, dijo, pondrá en riesgo su libertad y, especialmente, la voluntad del pueblo venezolano expresada el 28 de julio de 2024. "Insto a las autoridades a recuperar la sensatez y buscar en diálogo franco cauces que canalicen los planteamientos de cada parte, en la instancia competente constitucionalmente y en un marco aceptable para todos, en el que los derechos humanos queden a salvo", remarcó.

El martes, el TSJ citó, para diferentes fechas, a los 10 excandidatos presidenciales que compitieron en las elecciones del pasado 28 de julio, así como a los partidos políticos, para avanzar en el proceso que adelanta la corte para certificar el resultado oficial de los comicios, que dieron la victoria al presidente Nicolás Maduro. La presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez, aseguró que los candidatos deben atender este asunto en persona, y agregó que si no lo hacen, tendrán consecuencias, aunque no especificó cuáles.

Exigencia opositora

Los aliados de González Urrutia que si asistieron a la cita del TSJ fueron el gobernador del estado venezolano de Zulia, Manuel Rosales, y el secretario general del opositor Movimiento Por Venezuela (MPV), Simón Calzadilla, quienes exigieron que el CNE publique las actas de votación de los comicios.

"Aprovechamos esta audiencia o esta citación para exigir, en nombre de todo el pueblo de Venezuela, al Consejo Nacional Electoral (...) la publicación de las actas definitivas del proceso electoral del 28 de julio", apuntó Rosales, luego de presentarse ante el tribunal.

El gobernador insistió en que los venezolanos exigen el respeto al voto y al resultado electoral que, de acuerdo a la mayor coalición antichavista, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el triunfo es para su abanderado, González Urrutia. "El CNE tiene la competencia y debe publicar las actas finales de lo que fue el proceso electoral del 28 de julio", reiteró.

Sobre la ausencia de González Urrutia en el Supremo, Rosales defendió que el exembajador usó la vía epistolar (comunicación por escrito) para dirigirse a la corte.

Entretanto, el secretario general del MPV, Simón Calzadilla, señaló que el ente electoral debe darle a todos los partidos políticos y candidatos los resultados desglosados por mesa, como siempre se hizo, algo que hasta el momento, dijo, no sucedió. "El CNE, desde el domingo, está cerrado, no hay manera de consignar un documento, ni siquiera una comunicación en secretaría, esos son los hechos", manifestó.

Calzadilla dijo no entender cuál fue la petición del presidente Nicolás Maduro ante el Supremo, porque, explicó, todo candidato puede impugnar la totalización de los resultados, una vez ya fueron publicados por el CNE, pero no antes. "Los partidos no tienen con qué contrastar las copias de las actas (...) estamos en una total indefensión, no sabemos los resultados, y ni siquiera sabemos qué estamos haciendo en esta Sala (Electoral)", añadió.

Los resultados

El presidente del CNE, Elvis Amoroso, entregó el lunes las actas de escrutinio de las presidenciales al TSJ, sin haberlas publicado aún, así como las actas de adjudicación y proclamación de Maduro como mandatario reelecto,dijo la presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez, quien anunció que el proceso de peritaje de las actas tomará un lapso de 15 días que podría ser prorrogable.

El CNE, acusado por la oposición de servir al chavismo, proclamó a Maduro como presidente reelecto para un tercer mandato de seis años con 52% de los votos frente a 43% de González Urrutia, aunque no publicó las actas. Su página web no funciona, alegando que su sistema fue hackeado. La líder opositora María Corina Machado y González Urrutia aseguran tener pruebas de la victoria opositora, tras publicar supuestas copias de más del 80% de las actas de votación.

En repudio a las cifras del CNE, estallaron manifestaciones opositoras que dejaron al menos 11 civiles fallecidos, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos. Maduro informó de que hay más de 2.000 detenidos y sostuvo que las protestas forman parte de un plan para derrocarlo.

A esto hay que sumarle que la Fiscalía de Venezuela anunció el lunes la apertura de una investigación penal contra Corina Machado y González Urrutia por presunta instigación a la insurrección, luego de que ambos llamaran a policías y militares a parar la represión de la que acusan al presidente. Ante este pedido, las Fuerzas Armadas del país ratificaron el martes su absoluta lealtad a Maduro.