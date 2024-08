El equipo del Museo de Antropología de Salta excava desde el martes último en el lugar donde fueron halladas tres urnas funerarias que corresponderían al periodo tardío de desarrollo regional, entre el siglo IX y XV, asociadas comunidades santamarianas.

Las urnas fueron encontradas en el loteo privado Los Paraísos, ubicado en la localidad de Cerrillos, a 24 kilómetros de la capital salteña.



El director del Museo de Antropología de Salta, Leonardo Mercado, contó que se enteraron del hallazgo la semana pasada por aviso de la Municipalidad de Cerrillos. Al llegar al lugar constataron que estaban a la vista las bocas de tres urnas. Después de conseguir los permisos correspondientes, dado que se trataba de un terreno privado, se iniciaron las tareas de excavación, que seguirían hasta el viernes.



"Hasta ahora se trata de un contexto funerario, donde pudimos excavar dos de esas urnas, una completamente y otra parcialmente", detalló. En la que se encuentra más a la vista se detectó un cuerpo. Mercado dijo que el contexto funerario es muy conocido en la zona de los valles, ya que este tipo de urnas se vienen encontrando y extrayendo desde la década del 70. Sobre todo, en el sector sur del Valle del Lerma, más asociada a la zona de Osma, la antigua estación ferroviaria ubicada en las áreas rurales del departamento La Viña.

El equipo arqueológico en la zona de excavación.

El director dijo que también se conocieron algunos casos aislados en la zona norte del Valle. Incluso algunos en contextos urbanos, como las urnas encontradas entre 2007 y 2008 en las instalaciones del Anexo Centro de la Universidad Católica de Salta, en la calle Pellegrini 790, pleno centro salteño. También, a principios de los años 90 se hicieron excavaciones en el Club Libertad, en Villa Las Rosas. "Nosotros hicimos un rescate similar en Chicoana, hace unos meses", agregó.

Sin embargo, dijo que la diferencia con el reciente hallazgo en Cerrillos es que el sector no está perturbado de gravedad, es decir, que más allá de que las bocas de las urnas quedaron al descubierto por acción de una motoniveladora, todo el lugar en sí no se encuentra alterado ya que no era transitado habitualmente por vehículos o personas. "La curiosidad y la casualidad, en el buen sentido, es que es una calle que tiene un curso de agua bastante pronunciado y la daña. Entonces los vecinos dejaron de usarla. Y esto permitió que las urnas se conservaran", detalló.

Mercado dijo que la poca transitabilidad permitió que "el contexto arqueológico esté bastante intacto", lo que le posibilita al equipo arqueológico "entender un poco más sobre cómo enterraban a sus muertos los que habitaban el Valle del Lerma hace mil años". El perímetro ya fue asegurado por la Policía y la División Rural y Ambiental de la provincia de Salta.

De acuerdo a la historia que se pudo reconstruir en la zona, la presencia de los cuerpos hallados puede estar asociada a las comunidades santamarianas, que estaban presentes en el norte de la actual provincia de Catamarca y al sudoeste de la provincia de Salta. Sus principales asentamientos estaban en los Valles Calchaquíes y sus zonas aledañas más inmediatas, donde se encuentra la ciudad catamarqueña de Santa María que da nombre a la cultura. “Según estimaciones, estas urnas corresponderían al periodo tardío de desarrollo regional, entre el siglo IX y XV de nuestra era”, dijo el director.

Una investigación más sistemática

Leonardo Mercado explicó que el proceso de investigación arqueológica involucra dos momentos: la excavación y el traslado del material a los laboratorios del Museo de Antropología, y la limpieza cuidadosa de ese material, la estimación de las formas, el cálculo de la antigüedad y un análisis del material óseo.

En ese sentido, destacó que la limpieza y clasificación en el laboratorio les permite tener otro nivel de certezas, y también habilita la intervención de profesionales especializados para que colaboren, por ejemplo, en establecer edad o sexo a través del material óseo. "Seguramente vamos a poder producir algún tipo de informe o artículo" sobre el hallazgo, adelantó.

Entendiendo que el Museo cumple la función de autoridad de aplicación de la ley provincial 6649, de protección del patrimonio cultural, Mercado sostuvo que su tarea está más vinculada a proteger ese bien de algún riesgo en particular. Pero como la zona no se encontraba afectada por la actividad humana, dijo que decidieron realizar una investigación más sistemática y no de rescate como es habitual en estas situaciones.

Es por eso que el equipo arquelógico convocó a investigadores pertenecientes al Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH), que tiene doble dependencia, tanto de la Universidad Nacional de Salta como del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

“La idea es producir información y contarle a la gente aspectos de la vida del pasado, hay muchos interrogantes aquí, queremos saber cómo esta gente usaba los espacios, de los entierros de esta gente, si eran en cementerios o no, son cuestiones a ir develando”, ejemplificó Mercado.