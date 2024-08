Como despedirte Padre Joaquín sin recordar los hermosos momentos que compartimos juntos y especialmente con la familia Ciani.

Fuiste parte de toda la familia, comenzando desde la amistad con Cacho Ciani y llevándola hasta su hijo, Marcelo, actor fundamental para brindarte un homenaje, a través de la escritura del libro Fray Joaquín Núñez, un pastor de almas libres y por eso voy a citar sus palabras:

“Agradezco al fraile Joaquín Núñez Ledesma, el padre Joaquín, cómo todos los conocemos, el pensar y darme la posibilidad de plasmar en un escrito, dando pinceladas de su extensa y rica vida e intentar interpretar el espíritu de sus acciones y de su gran obra.

Nada más difícil me ha resultado que escribir parte de la vida de Joaquín, que ha luchado y lo seguirá haciéndolo con 76 años ahora y hasta el final. En ocasiones la lucha es un hecho en el existir de una persona, en este caso la ecuación se invierte y la lucha ha sido su propia vida. El dolor del otro, del prójimo, como suele sostener desde su honroso sacerdocio, ha hecho mella en su alma guaraní.

Su oscura piel da claras muestras de su origen ancestral, como el mismo Paraná, que de alguna manera siempre lo acompañó. La bravura guaraní lo transformo en un duro rival para los sectores de poder, que nunca lo pudieron ver flaquear en sus objetivos. La claridad que la identificación con él despojada brinda, ha sido una lanza llena de Amor y entrega. Para mí ha sido una inolvidable experiencia, que llevaré por siempre en mi interior. Sentir su intimidad tan cerca, poder entendernos con pocas palabras, es uno de los valiosos legados que a quienes me continúan les dejaré".

Cuando se acercó ese día en que estaba por escribir el final Había exaltación y tristeza y me dijo: esta noche me voy a tomar un whisky si escribo el final.

Y fue así esa noche con lágrimas en los ojos, su copa de whisky en la mano y la magia de la vida me abrazo fuerte y me dijo: "Llegué al final”

Nos mantuvimos por un rato abrazados y llorando.

Y luego preguntó: “¿Ahora cómo me despido de esta maravillosa historia?”

Después de muchos años me di cuenta que él nunca lo hizo. Marcelo copió tu hazaña por la vida hasta su final, en febrero de 2022. Psicólogo y escritor, él expresó: “Quien ama la vida, en el fondo: Debe amar la muerte. Porque no se logra la muerte sin vida, ni se llega a comprender la vida sin muerte”.

Por haber elegido a Marcelo para escribir tu historia, quiero agradecerte y decirte que tu despedida de la vida es sólo material. Al reencontrarse, porque sé que van andar juntos, seguirán charlando del bien cómo solían hacerlo, jugando, riendo y volando alto como almas libres.

Viviana María Flores de Ciani