TEATRO

Parlamento

Desde una nave que protege a estas cuatro diputadas del fuego y las mantiene orbitando en el espacio, las representantes del Parlamento en Órbita Global cumplen sus funciones, votan leyes, cantan himnos y se abrazan desesperadas a la performance alejadas del “abajo”. Esta sexta obra del exitoso grupo Piel de Lava se presentó inicialmente bajo la modalidad de investigación performática, ofreciendo funciones en un formato inacabado en la sala Arthaus. Ahora es el turno de su versión final, en tiempos de reflexión sobre la política y su puesta en escena, la circulación discursiva, el rol de las mujeres y la apelación al campo de las emociones. Piel de Lava viene de realizar funciones de Parlamento en el Festival Santiago a Mil de Santiago de Chile, y en el teatro Solís de Montevideo.

Martes a las 20.30, en el teatro Picadero, Enrique S. Discépolo 1857. Entrada: $18000.

Cómo saber si gusta de ti

Comenzó como una performance jocosa para las amigas en La Tribu Mostra, mutó y se convirtió en una obra de teatro que cada tanto vuelve a hacer funciones en alguna sala del off porteño. El próximo viernes, I Acevedo vuelve a presentar esta suerte de stand up sobre los encuentros y desencuentros amorosos en clave queer. Una clase magistral con diferentes modelos teóricos de testeo del afecto para confirmar si “esa persona especial” gusta o no gusta de vos. Para poder dar esta clase, el profesor I acudirá al Lic. Silvio, un psicólogo especialista en citas. ¿Podrá Silvio ayudarlo a obtener la cita que desea y así dar una clase magistral acerca de la seducción? La pasión no descansa, y no hay teoría que aguante el poder de la seducción.

Viernes a las 20.30, en Páramo Cultural, Carlos Calvo 3974. Entrada: $7000.

MÚSICA

Sombra de tiburón

A cuatro años de su debut, y luego de varios simples anticitando su próximo paso, Tigre Ulli tiene un segundo disco. Proyecto liderado por María Zamtlejfer, una de las fundadoras de Las Ligas Menores, empezó teniendo un carácter solista y terminó de consolidarse como banda con las incorporaciones de Marcos Canosa (ex Cabeza Flotante), Mora Sánchez Viamonte (107 Faunos) y Tom Quintans (cantante y guitarrista en Bestia Bebé). Esta mutación se ve reflejada en un sonido mucho más alejado de sus proyectos de origen, combinando influencias del indie clásico de Galaxie 500 y Pavement, el rock alternativo de Pixies y Sonic Youth pero con un perfil más personal, tratando de despegarse de las etiquetas de género. La presentación oficial de Sombra de tiburón será el 13 de septiembre en La Tangente, con Nina Suárez como invitada.

Jenny Jenkins

Primer simple que anuncia la salida de un sorpresivo nuevo disco de Lone Justice, el grupo que presentó en sociedad a la cantante María McKee a mediados de los ’80. Anunciado para el 25 de octubre, Viva Lone Justice será el primer disco del grupo desde 1986, cuando publicaron Shelter, su segundo opus y entonces su despedida. La formación para este álbum de regreso se anuncia como la misma que grabó su recordado debut, incluyendo al guitarrista Ryan Hedgecock, el bajista Marvin Etzioni y el baterista Don Heffington, que falleció en 2021. Entre los diez temas que formarán parte de Viva Lone Justice hay varios covers, entre ellos “Sister Ann”, original de MC5, “I Will Love Always Love You” en homenaje a Dolly Parton y “Teenage Kicks”, el himno de los punks británicos The Undertones, y que ya se puede escuchar en las redes, como lado B de “Jenny Jenkins”

ONLINE

Máxima

A partir de este jueves 15 y a un ritmo de entregas semanales, la plataforma Max desplegará los seis episodios de la saga biográfica (no del todo oficial) dedicada a la reina consorte de los Países Bajos, nacida en Argentina como Máxima Zorreguieta. De producción neerlandesa pero protagonizada por la actriz argentina Delfina Chaves, la historia está basada en el libro Máxima Zorreguieta, Madre Patria, de la periodista holandesa Marcia Luyten, concentrándose en gran medida en los años previos a la coronación. Por caso, el primer episodio encuentra a la joven de vacaciones en España, durante el verano boreal de 1999. Es allí cuando conoce al príncipe Guillermo de Orange por intermedio de una excompañera de colegio, comienzo del romance intercontinental. Hay algo de drama romántico color de rosa en los trazos del relato, aunque algún flash forward anticipa conflictos por venir. El reparto incluye al gran actor alemán Sebastian Koch (La vida de los otros) en el papel de Nicolás de Amsberg.

Dirty Pop

El subtítulo en español de esta serie documental disponible en Netflix es lo suficientemente explícita: La estafa detrás de las boy bands. Es que los tres capítulos que la integran están dedicados a la vida y obra de Lou Pearlman, empresario estadounidense embarcado en decenas de negocios, desde el alquiler de dirigibles con fines publicitarios a la confección de bandas musicales juveniles. Fue en este último rol que Pearlman construyó el éxito de Backstreet Boys y NSYNC, aunque sus manejos económicos distaban bastante de la pulcritud de los cantantes. El documental recorre su ascenso, apogeo y caída con material de archivo y entrevistas contemporáneas a algunos de los protagonistas de la historia.

CINE

Semana de cine latinoamericano

Desde el martes 13 y hasta el próximo domingo, el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551) será la sede de la 5° Semana de cine latinoamericano, donde se ofrecerán seis largometrajes, tres programas de cortos bajo el lema “Familia, memoria y goce” y una selección de films breves destinados a toda la familia. “Pensamos al cine como un refugio, un lugar de encuentro en donde los autores proponen, desde su sensibilidad, una visión sobre nuestra historia. A partir de esta selección de películas los invitamos a reflexionar, debatir, hacer juntos ese ejercicio de memoria que nos ayude a entender de dónde venimos”. Las palabras escritas por los responsables de la programación describen así el contenido de esta edición, que incluye títulos de Costa Rica (La picada, de Felipe Zuñiga, foto), Chile (Muertes y maravillas, dirigida por Diego Soto) y Argentina (Abril, verde, amarillo, de Santiago Aulicino), entre otros países participantes. En todos los casos, las entradas son libres y gratuitas.

Raúl Ruiz en el Malba

El museo Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415) está presentando una decena de películas del gran realizador chileno Raúl Ruiz, producidas tanto en su país natal como en el exilio. Hoy a las 20 se proyectará Tres tristes tigres (1968), uno de los títulos esenciales de su primera etapa, aunque la estatura de clásico sólo se estableció luego de su redescubrimiento, dos décadas después del estreno original. A las 22, en tanto, se exhibirá Berenice, film francés de 1983 que adapta de una manera particularísima la obra homónima de Jean Racine. La programación completa incluye títulos como Diálogo de exiliados y El realismo socialista, y los días y horarios pueden consultarse en https://www.malba.org.ar/

TV

A Friend of the Family

Los vericuetos de esta historia parecen el corolario del delirio de un guionista, pero esta serie que desembarca en Universal+ está basada en un escabroso caso real. El matrimonio Broberg, interpretado en la ficción por Colin Hanks y Anna Paquin, es una típica familia estadounidense bien afianzada en la comunidad social y religiosa del barrio. Todo cambia cuando un amigo de la familia, el carismático Robert (Jake Lacy), secuestra a su hija Jan varias veces a lo largo de los años, utilizando retorcidas estratagemas para atacarlos, separarlos e incluso poner a la joven en su contra. Eso no es todo: el muchacho llega incluso a seducir, por separado, a la pareja de adultos. El creador de la serie, Nick Antosca, declaró que no alteraron los hechos verídicos y que lo más difícil fue “mantenerse enfocado en la experiencia emocional de los personajes, los vínculos humanos y familiares, sin dejar que los elementos sensacionalistas eclipsaran todo lo demás”.

Miércoles a las 22, por Universal+.

Fantasymphony

Los recitales de música sinfónica se reinventan e intentan agregar un “plus” oruestal para captar nuevos espectadores. Es el caso de la Orquesta Sinfónica Nacional Danesa, que ofreció en vivo un concierto dedicado a una “gran cantidad de universos de fantasía, donde dragones, enanos, trompetistas y violinistas cruzan espadas y sonidos en un mundo de llamas y hechicería”, según la sinopsis oficial. Así, composiciones de películas y series como Highlander, Harry Potter, Narnia, Juego de tronos, El hobbit y El señor de los anillos se entrelazan en un espectáculo musical diseñado para aquellos que jamás ocuparían un asiento en un concierto tradicional.

Sábado 17 de agosto a las 19, por Film & Arts.