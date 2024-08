El seleccionado argentino de hockey sobre césped femenino, Las Leonas, juega este viernes a las 9 (TV Pública, TyC Sports) en Colombes un decisivo partido ante Bélgica por los Juegos Olímpicos de París 2024 para escalar el podio por el tercer puesto, tras su derrota con Países Bajos.

Las dirigidas por Fernando Ferrara todavía mastican bronca. Claro que para semifinales era preferible evitar el seleccionado neerlandés hasta una hipotética final (increíblemente, no se logró por la diferencia de gol en la fase de grupos), porque casi siempre había sido verdugo. La instancia de semis de París 2024 no fue la excepción: Las Leonas perdieron 3-0 y quedaron eliminadas, pero aún no se despidieron del certamen porque, en el último día de competencia, el combinado de hockey sobre césped femenino buscará una medalla de bronce que engruese el palmarés argentino.

El primer cuarto había dejado puntos positivos de los que aferrarse. En el segundo, eso cambió. Cuando entró el primer gol, después de que Luna Fokke quedara sola frente a Cosentino, Las Leonas no supieron cómo responder al envión del mejor equipo del mundo. A ese tanto le siguieron otros dos, y la ilusión de pasar a la final se derrumbó.

Pese a la tristeza por la eliminación, la capitana Rocío Sánchez Moccia habló desde la experiencia, canalizó el dolor y se encargó de marcar el rumbo. "Hoy está permitido sacar esto de adentro, pero ya hay que pensar en el viernes", señaló la jugadora de 36 años en diálogo con TyC Sports, y añadió: "No es cosa menor jugar por una medalla, y a nosotras no nos da lo mismo. Estamos convencidas de llevárnosla".

Pese a la derrota ante las neerlandesas, Las Leonas mantuvieron un puntaje casi ideal, con sucesivas victorias sobre Estados Unidos, Sudáfrica, España e Inglaterra, además de un empate ante Australia. El encuentro por el bronce se dará contra Bélgica, que perdió la otra semifinal ante China por penales.

Asimismo, a las 17 llegará el turno de Franco Serrano en pentatlón moderno con la semifinal B en saltos y esgrima en ronda extra de 200 metros libre y en Láser Run masculino, respectivamente.