"Es un tema que todavía no ha cicatrizado. Tenemos mucha historia en esto: las leyes de Alfonsín, el indulto de Menem... después hubo un gobierno donde, en materia de Derechos Humanos, se le dio una sola mirada al tema... Si damos las dos miradas sería ideal. Sería sano sanar a la Argentina para adelante y en eso abrazo el indulto de Carlos Menem", así, como si nada, el presidente provisional del Senado y segundo de Victoria Villarruel, Bartolomé Abdala, reivindicó la serie de diez decretos sancionados el 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990 por el expresidente Carlos Menem que permitieron el indulto de más de 1200 militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, incluyendo a los miembros de las juntas. Esa declaración la hizo en el marco de la visita a la cárcel que seis diputados de su espacio político, La Libertad Avanza, hicieron a un grupo de genocidas, entre los que estaba Alfredo Astiz.

Abdala dijo que él no había asistido a la visita, pero igual sentó postura al decir que para él "muchos de los presos fueron presos políticos", y aclararó que "eso no debería existir en ninguno de los sectores". "Hubo muchos procesados. Algunos seguramente están bien juzgados y otros no", expresó en diálogo con AM750. Por último, opinó que "la generalidad nunca está buena", y que "la Argentina se debe la otra mirada". En diálogo con este diario, desde el entorno de Martín Menem, presidente de la cámara de Diputados y familiar del expresidente que firmó los indultos que Abdala "abraza", le quisieron restar importancia a las declaraciones del senador: "lo sacaron de contexto. Nada que ver con el contexto actual. Hay cero chances de indulto o leyes en ese sentido", se atajaron.

El titular de la Cámara baja también realizó declaraciones durante la jornada. "Eso es un delirio que quieren instalar algunos sectores de la política que viven de esta actividad, que es tratar de raspar al de al lado para crecer un poco", dijo cuando en una entrevista le consultaron por la visita de sus diputados al pabellón de genocidas. En esa línea, trató de lavarse las manos: "No es la posición del presidente de la Cámara, ni de la casa de gobierno, ni del bloque de LLA. Son diputados que, a nivel individual, tomaron la decisión de ir a un pabellón". Por último, disparó nervioso "mi influencia es cero y no jodan más con la participación o instigación como sugieren algunos pícaros de la vieja política".

Lo llamativo es que los seis diputados que visitaron a los genocidas, se sacaron fotos con ellos y hasta aceptaron un sobre con una propuesta para salir de la cárcel, fueron hasta el penal con un transporte oficial de la Cámara de Diputados. "No es complicado ir con un auto de la Cámara. Hay una app que tienen los diputados a través de la cuál solicitan un servicio de automóvil de la Cámara y se los dan. Sería una locura que yo me ponga a investigar a dónde van con esos autos. Sería una tarea de inteligencia. No fue con mi colaboración", intentó justificar. Por último, trató de bajar el tono del escándalo: "Más allá de que el tema es atacable y opinable en lo moral y ético, no hubo delito", indicó.

Sin embargo, la versión de que los funcionarios del gobierno, tanto del Poder Legislativo como Ejecutivo no sabían de la visita, fue desmentida por diputadas que contaron que había ido con autorización. Lucía Bonacci, la diputada que fue pero no quiso aparecer en la foto, responsabilizó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: "Lo craneó Beltrán (Benedit), supongo que con ayuda de Guillermo (Montenegro) y, parece ser, a raíz de unos chats que salieron ayer, todavía no lo charlé con el bloque, que esto tenía un okey de Patricia Bullrich", dijo.

Además, la diputada contó las irregularidades que hubo durante el ingreso al penal: "Simplemente nos abrieron la puerta, ingresamos, conversamos, nos recibieron muy cordialmente y los diputados teníamos todos nuestros teléfonos", contó. Ella misma admitió que "fue todo muy irregular". "De hecho, ingresé al pabellón consciente de que me iban a tantear los bolsillos, que me iban a pedir el teléfono y más datos y no pasó", detalló en diálogo radial.

Al igual que la diputada Lourdes Arrieta, que dijo que no sabía a quiénes estaba yendo a ver porque nació en el año 1993, Bonacci calcó el argumento: "Nací en el 96, había muchos reclusos que a nadie le sonaban. Cuando me plantean que nos estaban esperando, fui la primera en saltar y comunicárselo a mis compañeros". Luego, agregó que cuando "se enteró", le comunicó a Beltrán que "no se iba a poner a defender este proyecto que tira a la basura 40 años de democracia", admitiendo que hay un proyecto para liberar a los genocidas. Por último completó: "No merecen que gastemos nuestro tiempo. Fueron horas desagradables. No me quedó otra que quedarme ahí, en un momento de la reunión pedí retirarme y me pidieron que esperara para salir todos juntos".

Bullrich, que fue apuntada por Bonacci como una de las que sabía y autorizó la polémica visita, ya se había manifestado a favor de los genocidas. En una entrevista dijo durante los últimos días: "Hay personas de 90 años con enfermedades terminales en la cárcel. Me parece que una cosa es cumplir con una condena y otra cosa es infligir a esa condena una situación de extrema gravedad, como es tener una persona con un cáncer terminal en una cárcel”, subrayó en defensa de los torturadores y asesinos.