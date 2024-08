José Sereno emigró de Italia para trabajar en el campo argentino; el atropello de los intermediarios lo despoja de su producción, y lo lleva a encontrar ayuda en la Federación Agraria Argentina. La historia es tan real como reiterada, y la cuenta una película santafesina: En pos de la tierra. Episodio de la vida de un campesino (1922, Antonio Defranza), cuya copia completa fuera encontrada y restaurada en 4K por el equipo de trabajo integrado por Sofía Elizalde. Hoy a las 18, El Cairo Cine Público (Santa Fe 1120) proyectará la película con entrada gratuita, con las presencias de Elizalde y Pedro Peretti, ex director de la Comisión Directiva de la Federación Agraria Argentina y miembro fundador del Movimiento Arraigo.

Egresada de la Escuela Provincial de Cine y Televisión y de la Escuela Superior de Museología, también diplomada en Preservación y Restauración Audiovisual (CINAIN, Facultad de Filosofía y Letras-UBA y Centro Cultural Paco Urondo), Sofía Elizalde es una de las figuras de referencia en lo relativo a la búsqueda y cuidado del patrimonio audiovisual. En relación a En pos de la tierra, película producida por la Federación Agraria Argentina, hay toda una historia alrededor de la copia encontrada. “Todo empezó a partir del hallazgo de una copia en nitrato de celulosa, en enero del 2020, en una colección privada que estaba en la zona sur de Rosario. Fuimos con otro amigo y productor audiovisual, Javier Matteucci, fue él quien vio la bolsa con las siete latas en 35 mm. Cuando me dice el título, ‘En pos de la tierra’, le digo: ‘Es uno de los largometrajes del período mudo santafesino, es súper importante, ¡hay que llevarlo!’”, comenta Sofía Elizalde a Rosario/12.

“La copia estuvo durante mucho tiempo en el local de la Federación Agraria Argentina, por calle San Lorenzo, pero en algún momento terminó en la casa de este coleccionista. Y por suerte la encontramos. La llevamos para recuperarla, primero a través de una inspección y restauración física, y después pensando en buscar fondos para una digitalización, y para poder donar el original a alguna institución”, continúa.

-¿Qué pudiste investigar en relación a la película y su estreno?

-Se estrenó en 1922, pero no fue un estreno comercial, se trataba de una película dirigida a un público determinado, el de los trabajadores que estaban afiliados a la Federación Agraria y aquellos a los que la Federación quería afiliar. Casi no encontramos referencias del estreno ni de exhibiciones posteriores en los diarios de la época. Es una especie de película de propaganda institucional pero también es una ficción; no se trata de un documental, sino de una historia de ficción que incluye registros documentales. Lo interesante es que luego de que apareció la copia, en marzo de 2020 comenzó la cuarentena y nos quedamos dos años encerrados con la copia de nitrato (risas). Mientras tanto, activamos estrategias para conseguir los recursos económicos. La primera etapa la hicimos en Rosario, fue de inspección física, restauración y limpieza, gracias a que Cine El Cairo nos prestó la mesa de inspección que tienen en la cabina de proyección; y luego seguimos en Buenos Aires con la digitalización, en un laboratorio.

-¿Cómo se consiguió esa financiación?

-Hace falta una cifra importante para poder digitalizar, y más un largometraje en 35 mm. En provincia de Santa Fe no tenemos un concurso que se enfoque en patrimonio, así que era complicado ir por la vida audiovisual, porque temíamos que no se iba a entender el proyecto. Armamos un equipo de cuatro personas, dos rosarinos, Dante Salvatore y yo, y dos compañeros de Buenos Aires, Ekaterina Prudkin y Pablo Tesoriere. A través de Ekaterina nos presentamos a Mecenazgo Cultural, luego tuvimos un apoyo del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, y ganamos una beca del Fondo Nacional de las Artes.

-Hay una copia de En pos de la tierra que circula en YouTube, ¿de dónde salió?

-Como la Federación Agraria tuvo durante muchas décadas esta copia en 35 mm, suponemos que se trata de una única copia, de la que hicieron un telecine. Fui a la Federación a ver qué era lo que tenían, y por otros datos fue cerrando cada vez más que se trata de la misma copia. Fragmentos de la película fueron usados como material de archivo en documentales, más que nada para ilustrar el tema de la inmigración europea, porque tiene imágenes del trabajo en el campo, del puerto de Buenos Aires, de los empleados saliendo de la oficina de la Federación Agraria en Rosario. El diario La Tierra, que era el órgano oficial de la Federación Argentina, nos arrojó datos como el momento cuando empezó el rodaje y dónde, porque las escenas de la ciudad se pueden identificar pero con las del campo es muy difícil. Encontramos el dato de que la película se empezó a filmar en diciembre de 1921 en Casilda, y también que la compañía que la realizó se llamaba Compañía Cinematográfica Far-Film, integrada por Antonio Defranza, que había hecho una película el año anterior, Pugilismo a conciencia, largometraje rosarino que está perdido. Yo calculo que Esteban Piacenza, el presidente de la Federación Agraria en aquellos años, tuvo mucha importancia en las decisiones que se tomaron, porque además él también aparece en la película.

La investigación de Sofía Elizalde la llevó a descubrir que "En pos de la tierra no fue la única película producida por la Federación Agraria. Cuando el 26 de agosto de 1921 se realiza la manifestación de 1500 chacareros del interior hacia Buenos Aires, que salen de Rosario en un tren para manifestarse en el Senado por la Ley de arrendamiento rural, existe un registro de ellos bajando del tren. A esa película la encontré mencionada como La gran manifestación agraria, es de 1921 y dura 10 minutos. Cuando se estrena En pos de la tierra al año siguiente, se la incluye como el acto 6 de la película, estrenada con motivo del décimo aniversario del Grito de Alcorta y de los 10 años de existencia de la Federación Agraria Argentina”.