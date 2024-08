Se conoció este sábado el nombre del piloto muerto que conducía la avioneta que se estrelló en la ciudad de Rosario. Era Juan Manuel Medina de 46 años. La avioneta cayó sobre una galpón de la fábrica Air Liquide donde se almacena oxígeno, hidrogeno y nitrógeno. La hipótesis que se está estudiando fue que se trató de una suerte de atentado suicida al estilo kamikaze.

El piloto era un ex empleado de la empresa y lo habían despedido semanas atrás. Hay datos extra que alimentan la hipótesis: Medina no estaba autorizado a volar en zonas urbanas y no tenía mucha experiencia en naves como el Cessna 152. Además el hombre había posteado mensajes en sus redes sociales que daban una pista de lo que luego sucedió. Por ejemplo, en el estado de su WhatsApp había puesto la imagen de una explosión. En los videos publicados se ve con claridad que la avioneta iba directo al galpón donde estalló volando en condiciones normales y no en emergencia. También hay testigos que lo habían visto volando muy bajo cerca del edificio, el cual había sido evacuado por esa razón.