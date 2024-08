“Con el RIGI aprobado las empresas ya tienen los beneficios nacionales, tal como dice Axel Kicillof, no cambia si la provincia se adhiere o no porque los beneficios nacionales los tiene igual”, explica Julia Strada a Buenos Aires/12. La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires defiende la postura del gobernador y considera que por el “fanatismo ideológico” del Gobierno nacional los bonaerenses se quedaron sin una inversión que podía alcanzar los 50 mil millones de dólares.

Como economista y miembro del Centro de Economía Política (CEPA), advierte que no puede inmiscuirse en el análisis hecho por expertos en materia energética. Por eso pide el informe técnico que, según las palabras de YPF, justifica la decisión de mudar la planta de licuefacción a Río Negro. Pero, citando al ex titular de la petrolera argentina, Pablo González, Strada señala que los accionistas de YPF deberán explicar los motivos de gastar más dinero en la obra de Punta Colorada.

¿Por qué? Porque la nueva localización elegida por el directorio de YPF integrado por varios dirigentes vinculados al Grupo Techint, como el propio titular de la empresa, Horacio Marín, y al empresario cercano a Javier Milei Eduardo Eurnekian, demandará, por ejemplo, construir un puerto nuevo y un muelle nuevo. Esta infraestructura ya está presente en Bahía Blanca.

—¿Con qué palabra define la decisión de YPF de hacer la planta de GNL en Rio Negro?

—Fanatismo ideológico. Esa es la razón de la decisión. Luego se le dio volumen, desde la óptica del Gobierno nacional, con el comunicado que brinda argumentos técnicos pero que no han sido publicados. No conocemos qué dice el informe. Tampoco sabemos los fundamentos técnicos que argumenta la consultora Arthur Little, contratada por YPF. Por eso, como el Jefe de Gabinete Guillermo Francos debe presentar su informe al Congreso de la Nación en estas semanas, le acabo de enviar varias preguntas al respecto. Entre ellas, que envíe el informe de la consultora para saber cuáles son las razones de la decisión.

—Desde tu experiencia, ¿es posible hacer un análisis de Punta Colorada como el que se hizo en Bahía Blanca en sólo un par de meses?

—Yo me dedico a la economía, así que por respeto a los expertos y al trabajo de esta consultora, lo que uno hace es reconstruir las condiciones y hacer una lectura. No estuve en lo que hicieron. Uno quiere ver el informe. Lo que puedo reconstruir es el trabajo que se hizo. En este sentido, me quiero ir a un par de hitos hacia atrás. Primero, la estatización de YPF y, en segundo lugar, el descubrimiento y explotación de Vaca Muerta se dieron en el gobierno de Cristina con Axel Kicillof como ministro. Un tercer hito es el acuerdo con Petronas, y ahí quiero citar un hecho que pocos recuerdan. Previo al intento asesinato de Cristina, ella se sacó una foto con los malayos de Petronas, en septiembre de 2022. Lo digo porque se quiere instalar que el peronismo o el kirchnerismo está en contra de las inversiones, y es algo que se quiere instalar desde el tema del RIGI. Eso no es así. Petronas fue a firmar el acuerdo con Cristina en el CCK y yo estuve. Y hay un cuarto hito que es el envió de la ley de GNL al Congreso de la Nación que ya tuvo media sanción. La verdad que trabajo se hizo y mucho.

—¿Por qué se debía instalar la planta en Bahía Blanca?

—Hernán Letcher hizo un hilo de twitter hace unos días. Él trabajó con Pablo González y fue vicepresidente de YPF-Litio, por lo que venimos siguiendo los temas. Nosotros venimos marcando lo que decía el gobernador, entre otras cosas, que los terrenos estaban reservados a los que se suman las características del pueblo de Bahía Blanca. Entre ellas, que el puerto bahiense viene operando más de 10 mil busques por años, más de 15 millones de toneladas de GNL y ya tiene muelle, cosa distinta a lo de Rio Negro. Y quiero que quede claro que esto no es una competencia entre provincias, pero nos tratamos de meter de lleno en las razones de la decisión. Queremos lo mejor para todos los habitantes de todas las provincias de la Argentina, pero decimos que acá hay arbitrariedad.

—¿Se encarece el proyecto al hacerlo en Punta Colorada?

—Una de las hipótesis, y cito a un referente indiscutido que es Pablo González que conoce mucho del sector y que lo ha dicho antes, es que como no hay puerto ni muelle construido en Punta Colorada se encarece fuertemente el proyecto. Así que también cabe a los accionistas de YPF una explicación porque hay que poner más plata.

—¿Considera que el motivo es, como dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, la no adhesión de Kicillof al RIGI?

—Esto no es por el RIGI ni porque Axel no se adhiera que la decisión de YPF sea cambiar el lugar. No hay que hacer muchas vueltas y esto es evidente. Es un daño deliberado. Aún no conocemos los argumentos técnicos, y hay declaraciones de Milei de todo tipo y color al respecto y se perjudica a una provincia que venía haciendo bien su tarea. De cualquier manera, uno propugna a que se haga la inversión y yo apuesto como diputada nacional a que eventualmente podamos cambiar condiciones que existan para exportar y poder recibir los dólares.

—¿El RIGI garantiza que YPF consiga las inversiones para hacer esta obra en Rio Negro?

—El RIGI no garantiza nada. Petronas iba a invertir igual con la ley de GNL. Tenemos las declaraciones de la empresa malaya intimando al Frente de Todos para aprobar la Ley de GNL que se aprobó en Diputados y no en el Senado. Esto ya estaba cocinado. Milei lo único que hace es regalarle beneficios fiscales. Milei no consigue la inversión. La YPF de Horacio Marín no consigue la inversión porque la inversión ya estaba, el interés ya estaba y los malayos estaban acá esperando tener el marco regulatorio y la Ley de GNL que estaba a punto caramelo para salir. Gana Milei y le dan un beneficio totalmente innecesario porque ya estaba el OK de la empresa con un marco regulatorio que era mejor para los argentinos porque no cedía tanto como el RIGI.

—Entonces, ¿de qué le sirve el RIGI a los inversores?

—El RIGI les da un regalo, no consigue la inversión. Es solo la excusa para sacarle la planta a Bahía Blanca. Sirve como regalo y sirve como excusa. Además, y tal como dice Kicillof, con el RIGI aprobado las empresas ya tienen los beneficios nacionales. No cambia si la provincia se adhiere o no porque los beneficios nacionales los tiene igual. Como legisladora, te digo que estamos esperando la reglamentación que tiene que dar las precisiones sobre el RIGI. Hasta que no haya reglamentación no lo sabemos. Lo que si queda claro es lo que decía el gobernador, y es que la provincia puede garantizar la estabilidad tributaria. La provincia de Buenos Aires ya estaba dispuesta a hacerla y estaba en conversaciones con Petronas. Estaba la ley de fomento terminando de ultimarse para enviarse a la Legislatura.

—Habló del RIGI como un regalo, ¿eso tiene consecuencias?

—Hay una pérdida de recaudación para la Nación y una pérdida de dólares. Esa es una discusión económica que deben abordar todos los argentinos, no importa sin son de Rio Negro o de Catamarca o de la provincia de Buenos Aires. Tarde o temprano, la crisis de deuda con los problemas del Banco Central para acumular que hoy ya vemos, les llega a todas las provincias. Ninguna provincia se salva sola con el RIGI. Los problemas cambiarios producto de la falta de dólares van a afectar a todos los argentinos. Algunas creen que se salvan con una sola inversión, que, la realidad, son un ave de paso en materia de ingresos de recursos.

—¿Por qué?

—Porque entra una vez, genera una estabilidad en puestos d trabajo, pero después se va en materia de divisas. Y más en términos tributarios si cuentan con treinta años donde no pagan nada, lo cual reduce la recaudación. Sumado a que en una inversión de estas características el dinero entra paulatinamente, no todo junto.

—¿El Gobierno nacional generó condiciones macroeconómicas en Argentina como para que arriben inversiones de estas características?

—¿Qué aprobó el peronismo en octubre del 2023 con el Frente de Todos y con Alberto Fernández de presidente? Un régimen de GNL. Planteaba que había estabilidad tributaria por treinta años, reducción de impuestos, la posibilidad de liquidar solo el 50 por ciento de los dólares y el otro 50 de libre disponibilidad, y se exigía contenido nacional. El peronismo siempre tuvo bien en claro que se necesitan herramientas del sentido fiscal, tributario y cambiario para hacer llegar inversiones a una economía que, claramente, aún no está ordenada. El peronismo siempre estuvo con el diagnóstico correcto y es que la economía no está ordenada porque tenés problemas de tipo cambio cada cinco minutos. No solo porque hay problemas de índole fiscal, sino porque tenés problemas de dólares. El peronismo ya dio este debate y dio los votos.

—¿El peronismo no aleja inversiones como sostienen en el Gobierno nacional?

—Me sorprendo de que se siga estigmatizando al peronismo sobre cuáles son las formas de obtener inversiones. El lunes presenté un proyecto relacionado a inversiones en litio reduciendo la carga tributaria. Tengo un proyecto con Mario “Paco” Manrique sobre electromovilidad que reduce la carga tributaria. No hay ningún debate sobre querer promover inversiones. No hay lugar para eso. Lo que si hay lugar para discutir es el nivel y la magnitud de los beneficios a las empresas.

—¿Cuál es ese debate?

—Si le vas a dar todo por nada cambio o o le das los beneficios que a vos te permitan promover la inversión, promover el empleo, hacer transferencia tecnológica y aumentar el nivel exportador. El segundo eje para mi es relevante. La discusión es más finita. En Argentina estamos con un debate que se acható, con un trazo grueso muy mediocre, y entonces se plantea que hay unos a favor de la inversión y otros no. Ese debate no existe. Crean muñecos de paja. Está el acuerdo con Chevron en Vaca Muerta como uno de los ejemplos.

—¿Cuál puede ser la influencia de Techint en la decisión de la mudanza?

—El beneficio ya lo obtuvieron que es el RIGI. La paritaria les salió bárbara porque termina ganando un presidente como Milei que les da todo. Y ellos son parte de este gobierno y son su principal sostén. El principal sostén de Milei son los grupos económicos, no las redes sociales. Son Rocca, Eurnekian. Buglheroni, Elsztain. El beneficio es el RIGI y de ahora en adelante todo lo que puedan aprovechar de él.

—En una de sus últimas publicaciones menciona a integrantes de los grupos económicos en el directorio de YPF, ¿eso es grave?

—El directorio de YPF se arma con los integrantes de CGC (Compañía General de Combustibles) la petrolera de Eurnekian. Entre ellos el actual vicejefe de Gabinete, José Rolandi, que tienen específicamente intereses. Acá ya hablamos de conducir YPF que es la empresa estatal más importante, que tiene entre sus activos a Vaca Muerta y pueden sacar ventajas para sus empresas privadas. Esa ventaja es la información. Pueden saber donde están los pozos y la productividad de los pozos. Lo pueden usar para sus empresas, no para hacer crecer YPF.

—¿Existe algún indicador económico que aliente a pensar un futuro de crecimiento para el país?

—Nosotros vemos una L, no una V. Lo publicamos en nuestro informe mensual de CEPA. Hay una leve inclinación hacia arriba, pero porque no puede caer 20 por ciento la industria y todas las actividades todos los meses de manera interanual. Pero es una recuperación intermensual tan ínfima que no llega para volver hacia atrás o descontar la pérdida. Esto coloca al tamaño de economía argentina en nivel significativamente menor. Si no hay plan para obtener dólares, con el RIGI que ataca a eso, la economía argentina no va a crecer sostenidamente.