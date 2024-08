El presidente Javier Milei descargó su furia habitual, y una vez más lo hizo sobre su ámbito preferido, las redes sociales. En este caso cargó contra el progresismo, agravió a una larga lista de periodistas y adhirió --una vez más-- a medidas demagógicas, siempre en plan de sacar la mayor tajada posible del caso de violencia de género del expresidente Alberto Fernández sobre Fabiola Yañez. Como si ya las palabras no escandalizaran a nadie, Milei comparó “la sociedad ideal progre” con una cárcel, al mismo tiempo que cuestionó la gratuidad de la salud y la educación, y criticó la homosexualidad. Todo junto, todo en el mismo movimiento. Por supuesto, de la privatización de las centrales hidroeléctricas por decreto o la falta de entrega de alimentos a los comedores, nada, ni una palabra.

El mandatario publicó una imagen de una prisión, que utilizó para cuestionar el acceso gratuito a la vivienda, la salud y la educación. También apuntó contra “el sexo gay”, y se mostró a favor de la libre portación de armas. Desde su cuenta de Instagram, atribuyó una serie de condiciones al ideal progresista que enumeró y retrató con una foto de un pabellón carcelario. “No hay que trabajar, vivienda gratis, salud gratis, educación gratis y servicios gratis”, cuestionó el libertario. En la misma línea continuó: “Mucho sexo gay, todos reciben el mismo trato, todos son económicamente iguales y solo aquellos pertenecientes a las fuerzas tienen armas”. “La panacea socialista”, tituló la publicación.







El periodista Luis Novaresio le contestó. "Sí, señor Presidente. Con mucho respeto, le digo. Sí, mucho sexo gay. Mucho que hablar de una libre elección de dos personas adultas, que sigue siendo juzgada aún por los que se dicen liberales”, sostuvo el conductor. Por otra parte, apuntó contra el Presidente por juzgar “la libre elección de dos personas adultas”. "Sí, señor presidente. Mucha propaganda gay para revertir la discriminación que han padecido miles y miles de personas, y que siguen padeciendo. Sí, señor Presidente. Mucha prédica para que los que interinamente ocupan lugares de poder entiendan que una palabra de discriminación duele, ofende y en algunos casos invita a decisiones trágicas de quienes la padecen. Sí, señor Presidente. Mucho orgullo gay, mucho. Lo invito, con respeto y cariño, a que piense lo que le digo. Lo que le decimos”, publicó Novaresio en X. Y en otro posteo se mostró en un video con su pareja, ambos vestidos con remeras muscolosas para ir a entrenar al gimnasio. "¿Por qué hay que leer mi primera novela Todo por amor pero no todo?", preguntó el periodista, y su novio le respondió: "Porque es una oda a la amistad y al amor".

Otro que salió al cruce fue el periodista Franco Torchia, también en X: "Tras recibir hace poco de manos de Jair Bolsonaro el premio al ano cerrado, el presidente Milei consigna en esta imagen la expresión 'mucho sexo gay' como práctica ideológicamente identificable sólo con cierto sector social y en consecuencia, condenable. Plan de exterminio".

Por otra parte, en su cuenta de X, el jefe de Estado respaldó un proyecto presentado por el diputado bullrichista Damián Arabia que propone revisar la norma que habilita la pensión para exmandatarios y vicepresidentes. Arabia, en su cuenta de la red social X, anunció que presentó en el Congreso "un proyecto de ley para que a partir de ahora se les remueva la pensión vitalicia a presidentes y vicepresidentes condenados penalmente". El texto propone además que se le suspenda "provisoriamente" la jubilación "en caso de procesamiento penal". "No es jubilación, es un privilegio", expresó el diputado del PRO este lunes. A continuación, el posteo fue replicado por Milei con un mensaje de apoyo. "Me encanta la idea... Desde mi visión las jubilaciones no deberían existir y por ello yo renuncié a la misma...", sentenció.



Milei también cargó contra la periodista Julia Mengolini, quien puso en duda la palabra de Yañez. Para el Presidente los dichos de la colega en su radio, a quien acusó de "mentirosa" fueron "poesía pura". Y recordó que ella "dijo que duermo con mis perros y tengo sexo con mi hermana". Para Milei la declaración de Mengolini sobre el escándalo del expresidente Fernández "te deja bien en claro que la agenda de género del kirchnerismo no difiere de la base zurda que es la de usarla para perseguir opositores. Cada día estoy más orgulloso de ser quien cerró los antros de persecución ideológica que eran el Ministerio de la Mujer (cómplice por encubrimiento) y el INADI". A esto agregó dos posdatas: "Mis perros son mastines ingleses que en dos patas miden entre 1,8m y 2m y pesan entre 80 y 100 kilos. No hay modo que entren dos en una cama si estoy en la misma" y "sería bueno saber la opinión de los periodistas y en especial de los persecutores de FOPEA sobre la gran mentira del incesto".