Más de 60 familias perjudicadas por Patricia Bullrich en Avellaneda porque no pudieron acceder a una casa dentro del Plan Procrear comenzaron a organizarse. Se reunieron en la Defensoría del Pueblo local y acordaron presentar oficios ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, el de Economía y el Banco Hipotecario. Son parte de las 160 que vieron cómo el Gobierno nacional les quitó la ilusión de tener una casa luego de salir sorteados por el Procrear para dárselas a intergantes de las fuerzas de seguridad. Dicen que van a agotar todas las instancias administrativas, piden explicaciones, una reunión con las autoridades y, de no suceder, irán por la vía de un amparo colectivo.

Daniel García, defensor del Pueblo de Avellaneda, dice a este diario: “Acá hubo una estafa y, me animo a decir, una asociación ilícita”. Detalla que en la reunión se sumaron personas que no estaban en grupos de Whatsapp y que estaban por fuera de las acciones que encabezaron quienes actuaron apenas empezaron los problemas. Este lunes hará entrega de los oficios consensuados.

García señala el “dolor” de quienes se acercaron a la reunión. “Es la historia de quienes esperaban mudarse con sus familias, gente que hoy perdió su trabajo y ya no puede acceder a un crédito, de quienes imaginaron un lugar para sus hijos y se quedaron sin futuro".

La palabra “estafa” se repite entre damnificados, abogados, funcionarios municipales y ex directivos del ya disuelto Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Desde su lugar y experiencia, relatan cómo Javier Milei decidió que no puedan acceder a la casa propia. Son familias que cumplieron todos los pasos, enviaron la documentación requerida, salieron sorteados y, algunos, llegaron a obtener su tarjeta de débito en el banco.

En diciembre de 2023 comenzó el calvario, la falta de respuesta, y maniobras dilatorias que consideran intencionales condujeron, días atrás, a que la llave de su hogar termine en manos de otros. Quedaron presos de la paralización de la obra pública y observaron cómo estuvieron a metros de tener su casa, a las cuales únicamente les faltaba que Edesur les conecte la luz. Milei sepultó el Procrear bajo la excusa de ser una “pesada carga” cuando, según confirmaron a este medio, el ingreso mensual para la Nación, únicamente por el pago de las cuotas vigentes, supera los 20 mil millones de pesos.

El destino de las familias perjudicadas era el desarrollo urbanístico Sagol. En noviembre de 2023 recibieron el mail por ser ganadores del sorteo del día 23 de aquel mes. Pero la mayoría no pudo continuar con el trámite en el Banco Hipotecario, encargado de brindar el crédito correspondiente. Buenos Aires/12 contactó con familias que sí alcanzaron a abrir la cuenta en la entidad. A las dos en febrero de 2024 se les cortó la comunicación.

“Hay que esperar que el resto complete su trámite”, dice Daniela que le informaron desde el banco. Pero el "resto" no pudo porque la plataforma se cayó. “Ya no se podía cargar la documentación”, repiten las familias que hablan con este diario. Muchas prefieren no dar su nombre al momento. Algunos temen. “No deja de ser Bullrich”, afirman.

Resulta que la ministra de Seguridad de la Nación, que recientemente firmó un decreto mediante el cual las fuerzas policiales podrán detener ciudadanos sin orden judicial y le da la potestad de investigar las redes sociales, fue a Avellaneda el 10 de junio. Estuvo en Sagol y anunció que los departamentos pasarán a manos de efectivos de las fuerzas federales. No reconoció el sorteo del Procrear ni que durante la gestión de Milei se avanzó con la entrega de tarjetas de débito a quienes salieron adjudicados.

¿Qué pasó en Sagol?

El Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familia o Procrear, nació en 2012. Precisamente, el 12 de junio, a partir del plan de un grupo de funcionarios, entre los que estaba el entonces viceministro de Economía Axel Kicillof, que ideó un novedoso método para acceder a la casa propia. Se trató de un fideicomiso público, nutrido de aportes del Estado, organismos internacionales y las propias cuotas abonadas por quienes obtenían un crédito.

Juan Pablo Negro, ex subsecretario de Política de Suelo y Desarrollos Habitacionales hasta la llegada de Milei, también ocupó un lugar estratégico durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Era uno de los que estaba en el equipo de Kicillof a la hora de diseñar e implementar el Procrear. “Dieron de baja un programa que se volvía autosustentable”, remarca ahora, en junio de 2025.

La afirmación de Negro refuta la excusa de falta de recursos para terminar obras que, en algunos pasos, estaban por encima del 90 por ciento de su construcción. Detalla que, al comenzar el Procrear, el 50 por ciento del fondeo provino de tramos de deuda de parte de la Anses a partir del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Esa deuda se pagó mes a mes gracias a la recaudación de las cuotas abonadas por los beneficiarios que accedieron a las viviendas a partir de 2014.

A más casas y departamentos entregados, más cuotas se pagaban “con una morosidad que no supera el 1 por ciento”. Negro señala que, al momento de su salida del gobierno, restaban tres cuotas para cancelar la deuda con la Anses. Asegura que se terminó de pagar en febrero de 2024. Para ese momento, el pago se debitaba de la cuenta recaudadora de las cuotas del crédito que abonaban los beneficiarios, un monto mensual que oscilaba, en total, “cerca de 20 mil millones de pesos”.

Según la resolución 764/25 del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo publicado hace menos de dos semanas y que le da el tiro de gracia al Procrear, la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial de su cartera debe instruir al “Banco Hipotecario S.A. a los fines de que proceda a transferir a la Cuenta N° 2510/46 “Recaudación TGN” las sumas líquidas resultantes de la gestión de cobranzas a cargo de dicho banco”. Es decir, el ministerio absorbe los recursos que provienen del pago de las cuotas, pero se desconoce su destino.

“En el caso de Sagol, cuando dejamos el gobierno sólo faltaba que Edesur conecte el transformador”, indica Negro. Y, en paralelo, el ex funcionario confirma el relato de los damnificados. Explica que los pasos fueron los correctos. Llenaron una declaración jurada, ingresaron al proceso de sorteo, Lotería Nacional lo realizó el 23 de noviembre y 136 familias fueron beneficiadas. Las otras 24 unidades en conflicto fueron dispuestas por la municipalidad bajo el programa Casa Propia, otra línea de crédito del ex ministerio.

Negro explica que el Banco Hipotecario avanza en la convocatoria bajo las instrucciones del Comité Ejecutivo Procrear, máxima autoridad del fondo fiduciario que sustenta el programa. Sostiene que los beneficiarios del sorteo deben pasar por el filtro del banco quien analiza los datos ingresados y estipula si, efectivamente, son aptos para el crédito. “Entiendo que al banco le dieron la instrucción de frenar todo y no se avanzó, como con el resto de la obra pública nacional”, afirma.

De acciones individuales a acciones colectivas

Tal como relatan las familias y se desprende de la explicación de Negro, los damnificados quedaron envueltos en un limbo donde cada mail enviado tanto al Gobierno nacional como al banco traía la misma respuesta: “esperar”. Algunos aguardaron un par de meses y luego iniciaron un amparo. Fueron siete casos que se contactaron con Leonardo Herrera Martínez de la organización La Burela.

En diálogo con este diario, el abogado detalla que todos los amparos se presentaron en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal porque se trata de acciones contra el Estado Nacional. En cuatro, el juzgado se declaró incompetente y los remitió a la Justicia Federal de Quilmes y tres siguen en la justicia porteña. “Los siguen dilatando”, señala sobre las presentaciones que datan de febrero del año pasado.

La mala noticia es que uno de los cuatro que pasó a Quilmes fue rechazado. “Dijeron que no se encontraban afectadas garantías constitucionales, pero resulta que el derecho a la vivienda está en el artículo 14 bis”, apunta. Asegura que ya fue apelado y hoy está en manos de la Cámara Federal de La Plata.

Desde su mirada, “lo que hace Bullrich es un delito como incumplimiento de los deberes como funcionario público”. “Acá hay un desbaratamiento de derechos acordados, lo que es una estafa”, sostiene en relación a los “legítimos titulares”.

La ministra de Seguridad anunció que los departamentos serán entregados a las fuerzas federales y cada una de ellas determinará cómo los reparte. A diferencia de la transparencia del sorteo del Procrear, aquí no hay detalles. El día del acto en Avellaneda, la zona se militarizó y las pocas familias que se acercaron fueron echadas. Tampoco dejaron pasar a García, Defensor del Pueblo local.

La paralización de un sueño

Según los datos del Gobierno provincial, la Nación dejó sin terminar 16 mil viviendas a lo largo de todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. De ese número, alrededor de 9.800 corresponden al Procrear. Como se explicó, los fondos del programa provienen de un fideicomiso y no del presupuesto de un ministerio, por ejemplo. Esta condición dificulta el traspaso de las obras, una tarea que la Provincia impulsa, aunque con pocos resultados positivos.

En la reunión con García, llegaron jubilados, profesionales, empleados públicos, trabajadores sociales y docentes. Todos celebraron el mail que llegó en noviembre y todos padecieron el camino para presentar la documentación al Banco Hipotecario. Y los mensajes, tras las acciones de Bullrich, no dejan de llegar:

- “Somos unos más de los damnificados del plan casa propia/ procrear junto a mi pareja que fue la sorteada. Nos han estafado y quitado el derecho a nuestra casa habiendo cumplido y pasado todas las instancias y requisitos que se nos pidieron. Y no solo que nos quitaron sino que nos enteramos qué se los dieron a otros, pasándonos por arriba como si nunca hubiésemos existido. Somos los dos trabajadores, ella de la salud y yo metalúrgico trabajamos hasta 12 horas al día para poder mantener el alquiler de hace años. No pedimos que nos regalen nada solo poder acceder al crédito y pagar lo que correspondía.”

- “Soy una de las damnificadas del predio Sagol. Todos los mails que mandábamos nos empezaron a contestar desde el banco que estaban esperando directivas de Procrear. El mail para ir al banco lo recibí el 11 de enero de 2024. Yo por mi parte sostengo un hogar monomarental. Tengo un hijo de 9 años, soy trabajadora social y tengo más de un laburo para vivir obvio. Hoy en día el alquiler me lleva el 60 por ciento del sueldo.”

- “Soy uno de los 160 adjudicados del Predio Sagol en Avellaneda que días atrás vimos como la ministra Patricia Bullrich entregaba "a dedo" nuestros departamentos a miembros de las fuerzas de seguridad en un acto realizado en el lugar que se encontraba totalmente militarizado. Vale recordar nuestro acceso a las viviendas se dio en el marco del Plan Procrear y para acceder a los mismos y los créditos hipotecarios debíamos cumplir ciertos requisitos como cualquier "hijo de vecino". No hay dudas que se trata de una estafa y un robo a nuestro legítimo derecho al acceso a la vivienda que nos corresponde.”

- “Soy licenciada en enfermería, trabajo en un hospital público de la zona hace 15 años, soy madre de 4 hijos, 3 de ellos son menores de edad. Mi familia y yo también somos víctimas de este acto abrupto, oscuro, descabellado y oculto pero premeditado donde entregaban las llaves de nuestros departamentos del predio Sagol a personas de las fuerzas federales como si no existiéramos. ¡Estas personas con sus juegos políticos me estafaron a mí, a mi familia y a muchas más familias! ¡Sin escrúpulos nos traicionaron! con un accionar oscuro, jugaron con nuestros tiempos, nuestras necesidades, y el sueño sano de poder invertir en un hogar. Quiero justicia, quiero que me devuelvan lo que me corresponde y que este tipo de atropello no vuelva a suceder nunca más. Estamos atravesando un proceso muy doloroso, que afecta a todas las familias. Avasallaron contra todo lo que está bien. No les importa nada solo sus intereses.”

- “Hola, soy abogada. Esta era para mí, la posibilidad más real, para poder acceder a una casa propia, un sueño para mí y mi familia, ya que los créditos hipotecarios comunes son inaccesibles para mis ingresos. Hace unos días me enteré que el Gobierno Nacional de forma totalmente arbitraria nos arrebató lo que por derecho ya era nuestra vivienda, totalmente triste e indignada por la situación, pero no pierdo las esperanzas. Gracias por hacerlo visible.”

Y está el caso de Paola. Quiere que se sepa su nombre. Trabaja en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Es una empleada administrativa y se manifestó el día que Bullrich estuvo en Avellaneda:

--Mirá, la realidad es que no tengo problema salga mí nombre. Si nos echamos para atrás, más fundamentos van a tener para hacerse los boludos y vulnerar derechos. Ya la estoy pasando muy mal con todo lo referente a discapacidad porque tengo a mi hija dentro del espectro autista, así que nada, ¡voy a todo por el todo!.