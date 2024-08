La ministra de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, aseguró que “una conducta individual no niega la política” de género implementadas durante la gestión de Alberto Fernández, al tiempo que cuestionó al Gobierno de Javier Milei por su ajuste en un área más que sensible. Además, habló de la acusación de Fabiola Yañez a la exministra de las Mujeres nacional, Ayelén Mazzina, en el marco de las denuncias por violencia de género contra el expresidente.

Díaz señaló que la violencia de género es una problemática extendida y que, por lo tanto, hacen falta políticas públicas, programas específicos e inversión para tratar el tema, dejando en claro que nada de esto cambia cuando hay una “conducta individual” que puede “desviarse”.



“Las conductas individuales pueden desviarse, pero eso no niega los derechos. Al contrario”, sostuvo. Al mismo tiempo, denunció que sobre esta presunta actitud individual de Alberto Fernández se armó por parte del Gobierno un “montaje absolutamente oportunista”.



Según Díaz, el objetivo es atacar las políticas de género e ir contra la agenda del feminismo. “Quieren plantear que esto que pasó con Alberto ratifica lo que creían. Ya eran antifeministas. Ya habían decidido eliminar el ministerio. Se jactaron de que echaron al 45 por ciento del personal”, recordó.

Además, la ministra bonaerense agregó, sobre el ajuste en políticas de cuidado: “Lo que hicieron con la línea 144 es que no atiende más (denuncias por) violencia de género, sino que atiende cualquier tipo de violencia. Me roban y llamo a esa línea. Y me tiene que atender una misma persona que tiene que atender un (caso de) violencia”.

“Ahora parece que de golpe sí creen en esta denuncia. Entonces es todo una operación de construcción de sentido. En el fondo juegan a borrar derechos. A borrar los derechos conquistados”, sintetizó Díaz.

En este sentido, resaltó que "ratifica el camino que venimos construyendo", porque ese debate lleva décadas. "Y señalamos que la violencia de género es una violación de los Derechos Humanos y debe haber políticas públicas, legislación, presupuesto y atención especializada”, finalizó la idea.

La acusación de Yañez contra Ayelén Mazzina

Por otro lado, Díaz habló sobre la denuncia de Fabiola Yáñez, quien aseguró que se comunicó con la exministra nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, durante las situaciones de violencia y le pidió ayuda.

“Ayelén Mazzina dijo públicamente que no tuvo ninguna noticia de esta situación y que jamás le habían pedido ayuda. Son dos mujeres que dicen lo contrario. Una de ellas es la víctima”, dijo.

Y añadió: “A mí me parece que hay tanta espectacularización. Yo llevo toda mi vida militando por estos temas. La exposición, la sobreexposición y la espectacularización, y más cuando hay uso político, es pésimo y especialmente para la víctima”.