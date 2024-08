La denuncia por violencia de género que Fabiola Yáñez presentó contra el expresidente Alberto Fernández generó gran conmoción en el escenario político argentino. Luego de que la noticia tomara estado público, se multiplicaron las versiones cruzadas en relación con las respuestas que habría recibido la ex primera dama al contar su padecimiento. Al respecto, la exministra de Mujeres, Género y Diversidades Ayelén Mazzina aclaró cómo fueron los contactos que tuvo con Yañez durante su paso por la función pública.

"A mi ayuda no se me pidió. Si hubiera sido así, la hubiera brindado. Primero acompañándola y segundo renunciando a mi cargo porque no sería cómplice de un gobierno hipócrita", manifiestó Mazzina a Página|12 al ser consultada por las versiones periodísticas que indicaban un contacto presencial entre ambas en el cual la funcionaria le habría negado su apoyo.



Al respecto, continuó: "La única vez que compartí algo institucional con ella sin el expresidente fue en una conferencia en Brasil invitadas por la compañera de Lula". Durante aquel viaje, relató la exfuncionaria, "siempre estuvo presente la custodia" de la ex primera dama. "Fabiola tiene mi teléfono, estoy a disposición de ella como se lo dije, y de la justicia en caso de ser necesario", completó Mazzina.

Además, enfatizó que apoya a Fabiola Yañez, ya que realizar una acusación de este calibre contra un expresidente "no debe haber sido una decisión fácil". En la misma línea, comentó que se comunicó con ella telefónicamente antes de que se hiciera pública la denuncia. "Condeno profundamente la violencia que ejerció el expresidente. Espero la justicia actúe con transparencia y con perspectiva de género", agregó.

En la tarde del martes, Mazzina había compartido en sus redes sociales un comunicado del Frente Renovador en el que el partido repudió cualquier acto de violencia a hacia las mujeres. "La violencia de género existe. No hay color político ni cargo. Siempre del lado de las mujeres. Mi solidaridad con Fabiola", escribió Mazzina en su cuenta de X.

Elizabeth Gómez Alcorta, también exministra de Mujeres, se pronunció de manera similar. "Tomo conocimiento de la noticia de que Fabiola Yañez sufrió violencia de género de parte del expresidente, primero, me solidarizo con ella", comenzó su mensaje en la red social X. Luego, apuntó contra quienes aprovecharon la denuncia para desprestigiar las políticas de género.

“Lo que es inadmisible es que algunos que despotrican contra las políticas de género, que niegan que hayamos bajado los femicidios por dos años consecutivos, que aplauden y festejan el cierre del Ministerio de las Mujeres pretendan que el rol que tenía era ser la celadora de los comportamientos violentos del presidente o de cualquier otro funcionario. ¿También somos culpables de la violencia de ellos?”, preguntó con ironía la exfuncionaria.

Críticas al desmantelamiento de las políticas de género

En un contexto donde la violencia contra las mujeres quedó en el centro de la discusión pública, florecieron las críticas al Gobierno de Javier Milei por el desmantelamiento de las políticas de género, entre ellas la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el recorte a la línea 144, área de la que fueron despedidos el 85% de sus trabajadores.

"Tenemos un gobierno que desconoce la violencia de género y un vocero presidencial que publica la línea 144 cuando hace un mes desmanteló completamente esa política pública", señaló Mazzina. De todas maneras, ponderó positivamente que la violencia por motivos de género haya vuelto a ser parte del debate público, "porque la violencia existe y tenemos un femicidio cada 30 horas".

"Tenemos también un pedido de ¿a dónde están los colectivos feministas? Y yo les pregunto, ¿dónde están los varones denunciando y alertando a sus pares de semejante situación?", reflexionó la exfuncionaria. Del mismo modo, apuntó que Alberto Fernández "y cada uno de los varones que estén acusados de violencia" son quienes deberían dar respuestas.