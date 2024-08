La ex primera dama Fabiola Yañez terminó esta tarde de declarar ante el fiscal Ramiro González en la causa por violencia de género iniciada contra el ex presidente Alberto Fernández.

Desde Madrid, donde reside actualmente, Yañez había iniciado su declaración pasadas las 10 de la mañana vía Zoom. Terminó de declarar ya pasadas las 14, cuando ya había cumplido cuatro horas de requisitoria con el fiscal González.

Durante su testimonio, Yañez se quebró, dijo que su adicción al alcohol se produjo cuando el exmandatario comenzó a golpearla y dio detalles de las infidelidades de Alberto Fernández.

También dijo haber sufrido constante maltrato psicológico y amenazas de parte del expresidente.

Yáñez entró al consulado argentino en la capital española vestida de blanco y con gafas de sol, sentada en el asiento trasero de un vehículo. Salió en el mismo vehículo, tapada y a gran velocidad.

En las puertas del consulado, su abogada, Mariana Gallego, dijo que por cuestión de "confidencialidad" no podía dar detalles ni iba a responder preguntas "porque para eso está la justicia", pero sí dijo que su cliente "pudo declarar, se sintió muy apoyada por la prensa, por la gente, y sobre todo por la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres), la fiscalía y el juzgado que está interviniendo" en el caso.

Según la letrada, "ahora solo queda confiar en la justicia y seguir los pasos procesales", que seguramente no implicará que Yáñez tenga que volver a declarar.

En tanto, la abogada Silvina Carreira, que representa a Fernández, sostuvo que esa audiencia no era "válida" y planteó que si la ex primera dama "puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad, no la revictimiza tanto la situación".

Y se preguntó entonces "por qué" Yañez "no permite las preguntas de esta defensa" para que Fernández "pueda ejercer su derecho constitucional que le corresponde".

Carreira aseguró además que, "cuando se lo solicite", el ex mandatario "va a declarar".

Noticia en desarrollo