CURSO

La pantalla indiscreta. Cómo ejercer el periodismo de chimentos y de la industria. El estudiante doctoral de Historia de la Universidad de Tel Aviv y colaborador del SOY Pablo Méndez Shiff dictará este curso de extensión en el marco de la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés y el Grupo Clarín.

El seminario abordará la intersección entre periodismo y espectáculos tomando en cuenta las dos grandes maneras de abordarla, y los cruces que se producen entre ambos polos aparentemente antitéticos. Propone una mirada historizada del género, que va desde sus orígenes en la prensa del corazón hasta sus ramificaciones digitales de la actualidad. Los tres ejes temáticos que estructuran el curso son: el periodismo de chimentos, el periodismo de la industria y las maneras en que se pueden producir trabajos de calidad dentro de este universo híbrido y cambiante: la biografía, la autobiografía, el programa meta televisivo, la cobertura de eventos mediáticos y las entrevistas a celebridades o intra-celebridades.

Los miércoles de septiembre de 18.30 a 20.30, por Zoom. Abierto a toda la comunidad. Para más info e inscripciones: La pantalla indiscreta

LUCIANA JURY EN EL CONTI

Se presenta con su guitarra y su voz para dar a conocer su nuevo trabajo "Sol/A" en el ciclo de encuentros sonoros de repertorio folclórico argentino y latinoamericano, siempre abierto a la canción degenerada y libre de formas. Además, repasará temas de su carrera, combinando siempre la intimidad y la potencia con las nuevas poéticas y los clásicos de la música popular. Entrada gratuita, sujeto a capacidad de sala. Las entradas se retiran con una hora de anticipación. Sábado 17 de agosto a las 20 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

FESTIDISCA EN LA HOMERO MANZI

Se viene una nueva edición del evento plural y disidente coordinado por Orgullo Disca, organizado y protagonizado por personas con discapacidad, creado como un espacio de encuentro para reivindicar el derecho a producir cultura, luchas y compartir y mostrar toda la magia y las artes de las personas con discapacidad. Habrá fiesta, feria, música, teatro, poesía, artes visuales con más de 30 artistas activando en vivo, como Diversamente Marian, Lihuén Suárez, María Agustina Barbalaco, el Colectivo de Artistas Adolecentes Neurodiversos, Davo/Adriel, Pablo Mirco, el arte drag de Disca_Bitta y muches más. El evento cuenta con Equipo Lengua de Señas Argentina y espacio de bajos estímulos. Sábado 17 de agosto desde las 14 en La Homero Manzi, Av. Belgrano 3540.

TERTULIAS

Noche de juegos. Se viene una noche a puro juego en el Club Cultural Arcoíris organizada por La Isla, con más de 90 juegos de mesa y juegos transversales. Además, comidas, tragos y sorpresas. Jueves 15 de agosto desde las 20 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

FESTIVALES

Festi Alaska. Nueva edición del festival con ferias, música en vivo, muestras gráficas y mucho más. Tocan Planes para una fuga, No te me enojes, Rachu Resiliencia y Juana Talks. Exponen La ponzoña, Mahia Kasai y Kastillo de Huesos con muestra gráfica comunitaria de la Asamblea Autoconvocada de Boedo, entre otras actividades. Sábado 17 de agosto desde las 20 en Morrison Club Cultural, Yapeyú 790.

RECITALES

Ibiza Pareo. Presenta su nuevo ciclo en la casita: ¨Ibiza Pareo Canta¨. En este arranque, estarán reversionando las canciones de Yilet, banda pionera en el género, repasando su disco debut ¨Mensagem¨ y otras sorpresas musicales. Domingo 18 de agosto a las 20:30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Cachitas Now! Se presenta en vivo la banda de cumbia disidente para hacer bailar las cuerpas en la casita, estrenando canciones y repasando las conocidas por todes. Al finalizar el show hay invitación a cantar en banda con el clásico Karaoke que conduce Regia. Sábado 17 de agosto a las 22 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Carolo + UnoxUno. Nueva fecha del ciclo Visage, curado por Fabián Jara, que une generaciones musicales dentro de estilos como el post punk, urbana, electropop, trap, darkwave, reggaetton y más, como un homenaje al grupo del mismo nombre y a su factótum, Steve Strange. Carolo es el proyecto musical performático de Carola Zelaschi, compositora, arregladora, productora y baterista argentina. UnoxUno pisa fuerte en la electrónica local con sus composiciones fieles a su espíritu experimental. Martes 20 de agosto a las 20:30 en el Centro Cultural Ricardo Rojas, Av. Corrientes 2038.

LIBROS

Intervención Alienígena. El multifacético artista Peter Pank presenta su Fanzine de dibujos y collages, impreso mediante risografía en dónde se cruzan la cultura pop y queer con extraterrestres, religiones y sectas. También estará cantando sus canciones junto a Hernán Martínez. Sábado 17 de agosto a las 21 en Laberinto Casaclub, calle 13 y 59 nº 1293, La Plata.

CINE

Cine en Osos. Continúa el ciclo de cine abierto a toda la comunidad junto a los Osos de Buenos Aires. En esta oportunidad se proyecta "The Summer with Carmen", dirigida por Zacharias Mavroeidis: en una playa queer en Atenas, Nikitas imagina el guion para su primera película junto a su mejor amigo, explorando la amistad entre hombres gay. Entrada: un alimento no perecedero para donar a Casa Trans. Viernes 16 de agosto a las 20 en el Club de Osos de Buenos Aires, Humberto Primo 1664.

El silencio de los hombres. Se proyecta el film dirigido por Lucía Lubarsky: ¿Qué ocultan en el silencio? Una invitación a conocer y descubrir el desarrollo de la respuesta y al proceso de postproducción de la mano de todo el equipo de montaje: Lucía Lubarsky, Ignacio Ragon y María Astrauskas, con moderación de Paula Rupolo. Miércoles 14 de agosto a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

La profundidad de las cosas. En el marco del ciclo "Mostra Cine" se proyecta el documental biográfico de registros audiovisuales dirigido por Cecilia Estalles a lo largo de 11 años sobre la abuela de la realizadora, quien desde 2014 padece la enfermedad de Alzheimer. Entrada gratuita. Viernes 16 de agosto a las 20:30 en TAI Teatro, Charlone 1752.

Riñón Pélvico. Presentación de la novela oral, audiovisual, autobiográfica, de ciencia ficción y película animada 100% con inteligencia artificial. Luego de la proyección habrá una ronda de preguntas y debates sobre los procesos creativos con nuevas tecnologías junto al autor, Julián Urman. Presenta Vicu Villanueva. Jueves 15 de agosto a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

PERFORMANCE

Jarana. Continúa el ciclo de performances y exhibiciones de la Fundación Klemm sobre el legado cultural de los márgenes y la historia de las noches disidentes, con un enfoque en las escenas de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Jujuy, Montevideo y La Paz. En esta nueva edición estrena “Machonna, el cumpleaños de Madonna” por Cósmiko P.P.T.T (Putita Putito Trolite trolitx). Viernes 16 de agosto a las 18 en la Fundación Klemm, Marcelo T. de Alvear 636, subsuelo.

CONVERSATORIO

El under y la TV. Adrián Lakerman entrevista a Humberto Tortonese en el marco de la exhibición "Camarín. La trastienda del cómico argentino" en la búsqueda de reconstruir el humor de Antonio Gasalla. Se dialogará sobre la cultura argentina, la experiencia de Tortonese en la televisión de los años noventa y la incidencia de Gasalla en su carrera. Sábado 17 de agosto a las 17 en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151.

TEATRO

Cómo saber si gusta de ti (y conseguir tu primera cita). El profesor I presenta una clase magistral con modelos teóricos de testeo del afecto para confirmar si esa persona especial gusta o no gusta de vos: para su siguiente clase, "Cómo conseguir tu primera cita", acudirá al Lic. Silvio, un psicólogo especialista en el tema. ¿Podrá Silvio ayudarlo a obtener la cita que desea? Actúan I Acevedo y Gonzalo Duca. Viernes 16 de agosto a las 20:30 en Páramo Cultural, Carlos Calvo 3974.

No estaba preparada. Con dramaturgia Silvina Sznajder y Fabiana Maler, protagónico de Silvina Sznajder y dirección de Fabiana Maler, estrenó la obra que recorre la historia de una mujer en los momentos claves de su vida: escolaridades, mandatos, expectativas y desilusiones, maternidades y obsesiones, en un viaje en donde la emoción, el humor, el baile y la música se tornan compañías ineludibles. Domingos a las 19:30 en Teatro Ñaca, Julián Álvarez 924.

FERIAS

Migra. Vuelve a la ciudad para una edición 100% feria presentando 150 proyectos de distintas partes de Argentina y países vecinos con propuestas de editorxs, fanzinerxs, encuadernadorxs, escritorxs, dibujantes, fotógrafxs y todas las artes gráficas. Entrada libre y gratuita. Sábado 17 y domingo 18 de agosto de 14 a 21 en LABA, Fraga 648.

TALLERES

Monstruxs y Animales Sonorxs Capítulo XI. Últimos lugares para el Laboratorio 2024 de Ópera Periférica: creación y contaminación de prácticas artísticas para investigar bestiarios y teratologías y producir monstruxs y animales sonorxs en la era de la crueldad. Modalidad presencial, comenzando el jueves 15 de agosto de 19 a 22, con duración de 4 meses. Más información e inscripción a [email protected]

Danza en la diversidad. Taller a cargo de Danza Sin Límites, conformado por Andrea Fernández y Gabriela Guebel, para una jornada de improvisación en danza accesible a toda la comunidad en toda su diversidad y riqueza, incluyendo a personas con y sin discapacidades mediante el método DanceAbility. Sábado 17 de agosto de 13 a 15 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

Exploratorio de escritura para adolescentes. Taller de escritura coordinado por la poeta y profesora Verónica Pérez Arango. Imaginación, juegos con palabras, universos, ruptura de reglas y mucho más, en modalidad presencial los martes de 16:30 a 18:30 en Florida. Toda la información escribiendo a [email protected]

CONVOCATORIAS

El Batacazo. El centro cultural Batacazo, ubicado en Av. Medrano 627, abrió su convocatoria para proyectos y propuestas del colectivo LGBTIQ+ que deseen sumarse a su programación artística en sus espacios, para ser cada vez más y más representadxs. Más información y propuestas a [email protected]

Galería Mostri. Hasta el 18 de agosto se puede enviar un fanzine para la tercera convocatoria de muestras colectivas en el espacio disidente de La Tribu Mostra, en su edición especial "Fanzines Mostris". Bases y condiciones en Instagram: @tribu.mostra

EXTRA

Batalla de Lipsync. Lxs concursantes de la quinta edición de la Batalla de Lipsync en Feliza este sábado continúan sus disputas por el premio máximo, en una fecha especial de Pop Y2K con entrada libre y gratuita. Jueves 15 de agosto a las 22 en Feliza, Av. Córdoba 3271.