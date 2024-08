Desde hace tiempo el arte busca actualizarse y buscar respuestas en la cultura de la noche, la ancestralidad y las disidencias. Luego de siglos y restricciones impuestas por un viejo sistema de las Bellas Artes, la práctica artística ya no se conforma con sus imágenes, sus técnicas y con una historia asociada a la genialidad individual de artistas nacidos en Europa. Ahora es el momento del goce, la fiesta y los rituales de las comunidades que fueron invisibilizadas y colonizadas. Jarana, un evento multidisciplinario que se sucede en el mítico espacio de la Fundación Klemm, ofrece una serie de performance y actividades que interrogan los límites del arte desde una perspectiva decolonial, inclusiva y donde la fantasía es el motor ideal para la construcción de un acervo cultural verdaderamente heterogéneo.

Jarana surge a partir de un proyecto de investigación realizado en 2022 por un grupo transgeneracional de artistas, curadores, activistas y pensadorxs. Roberto Jacoby, Federica Baeza, Maxi Mamani, Diana Rose, Sofia Torres Kosiba, Simon W. Martin, Mabel y Violeta Mansilla son les integrantes de este grupo que busca cuestionar las lógicas imperialistas, coloniales y patriarcales que empapan la vida cotidiana, así como entablar un código de supervivencia en los espacios impredecibles de la noche. La iniciativa es parte del proyecto “Dispossessions in the Americas: the Extraction of Bodies, Land, and Heritage from la Conquista to the Present” de la Universidad de Pensilvania.

Con un acertado enfoque en la escena cultural de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Montevideo, Rosario, Jujuy, Montevideo y La Paz, Jarana busca ser un archivo para pensar aquellas imágenes que se suceden en la noche, específicamente en las fiestas y su potencial para poner en valor la fuerza y el legado de las subjetividades que se manifestaron en los márgenes de una sociedad normativa. Para las Bellas Artes, el taller era ese espacio intimo donde el artista heterosexual y normado desplegaba su creatividad y talento, ahora este proyecto propone pensar al boliche como un bunker de acción donde las comunidades encuentran un lugar para ser libres y construir un estatuto de legitimidad para sus prácticas y deseos.

Jarana tiene dos instancias. Por un lado, una exposición permanente que cuenta con proyecciones de Agustin Ceretti, Le brujx, Kumbia Queers, Violeta Castillo y Matt Montero, Onlypanks, El Pelele, Diana Rose, El Pelele, Mabel, Sofia Torres Kosiba, Roberto Jacoby, Sergio de Loof, Manuel Brandazza, Rodo Bulacio y Franz Vicha. Por el otro, desde Julio se realizan una serie de performances y actividades todos los viernes en la Fundación Klemm bajo la curaduría de Violeta Mansilla. El programa cuenta con destacades agentes de la escena cultural como Quillay Mendez, Feda Baeza, Valentina Quinteros, Cosmiko, Gaby Bex, Hoco Houc, Valentina Quinteros, Vir Negri, Tiziano Cruz, Cecilia Palmeiro, entre muches otres.

El corazón

Jarana es una suerte de museo bailable. Un lugar donde se exhiben imágenes en movimiento, retazos de una cultura híbrida que se arma y se desarma en el baile, en el yire, en las tradiciones de las comunidades originarias y su interacción con la contemporaneidad. El proyecto gana en la convivencia de las mamarrachas de siempre que pululan Buenos Aires con las mostras más interesantes del norte de nuestro país, la lectura de poesía más visceral con una copla intervenida por sonidos porteños. Cada viernes se suceden una serie de acciones que evocan el carácter disruptivo (un tanto perdido en el presente) de aquellas experiencias que une podía vivir en Ave Porco, El Dorado, Cemento, El Parakulcural y Morocco. Se siente en el proyecto algo de la dimensión de la varieté, del café concert, inclusive del circo, esos espectáculos hechos con lo que hay, dirigido a un grupo acotado de personas, a esos ilegítimos que la sociedad decidió ocultar con hipocresía y falacias sobre los buenos valores.

Violeta Mansilla, curadora del proyecto y conocida por sus aportes al diseño de experiencias en torno al arte contemporáneo, señala la importancia de la creación de un grupo transversal donde se involucren las subjetividades trans, racializadas, les artistas que entienden al arte como una oportunidad para hacer activismo y los agentes que construyen en la nocturnidad un espacio de pertenencia. “Jarana es un archivo bailable que proviene de una investigación colectiva. Es un momento donde une puede fantasear con otre, puede alejarse de lo que está pasando y encontrarse nuevamente. Una de las preguntas que nos hicimos fue: ¿Dónde encontrar un espacio que se escape a las lógicas del colonialismo, la conquista y el closet que impone la heterosexualidad?. La respuesta fue la noche, el under, los carnavales”.

Otra manera para reflexionar sobre Jarana puede ser mediante sus performances. El desvío del río, una performance a cargo de Federica Baeza y Valentina Quinteros expone ese movimiento entre los objetos artísticos y una posible desviación de los parámetros normados: “La perfo enlaza una serie de lecturas, de imágenes y movimientos. Intentan escenificar lo trans como la fuga hacia un espacio otro, un lugar que va más allá de lo visible, de la clasificación de los cuerpos. El desvío de un río es un afluente que se corre de ese camino habitual y empieza a alimentar otro terreno donde anidan distintas especies y que se desarrollan de un modo impredecible”, comenta Baeza.

En esta idea de lo impredecible es que se posiciona Jarana. No se trata de hacer una serie de actividades sobre inclusión y disidencias, sino de pensar qué aspectos de la cultura queer son indetectables y difíciles de representar bajo los parámetros de la norma. Las actividades proporcionan una serie de discursos difusos, sorpresivos y extremos sobre los imaginarios de aquelles que fueron marginades. No se trata tanto de encontrar un punto en común, sino más bien de poder desbordarse e infectar todo el sistema que nos oprime.

Próximas actividades en Fundación Klemm

Viernes 16/8 de 18 a 21

Machona, el cumpleaños de Madonna

Cosmiko P.P.T.T. (Putita Putito Trolitx)

Viernes 23/8 de 18 a 21

Carnaval Yarara

Dj Set_ ICH & Virgen Negra

Caja Negra

Lectura de “RAVING” de MCKENZIE WARK coordinada por Silvio Lang y Gabriel Giorgi

Miércoles 14 y 21 de agosto de 18 a 20 h