Un insólito robo tuvo lugar en la localidad bonaerense de Junín cuando delincuentes contrataron un flete y simularon una mudanza para desvalijar una casa. No obstante, fueron detenidos después de que el dueño impidiera que se lleven los objetos de valor.

El intento de robo sucedió hace unos días cuando una mujer contrató a un flete para retirar de una casa muebles que, según ella, “el dueño le había regalado”. Durante el transcurso de la mañana el fletero, de buena fe, comenzó a cargar la camioneta sin saber que estaba participando de un robo. Y es que la situación se salió de control cuando el dueño del domicilio, en un estado de furia, llegó y evitó que le saquen sus cosas.

De acuerdo a lo informado por el medio local La Verdad, la víctima se enteró del vaciamiento de su casa por los vecinos que lo llamaron ante la sorpresa de una posible mudanza.

Mientras expresaba su enojo por la situación, el fletero manifestó que solo hacía su trabajo y que una mujer lo había contratado. Minutos después efectivos de la Policía local llegaron hasta la casa y los ladrones que había contratado el flete fueron detenidos.

“Fui a llevar una cocina a una dirección y justo llegó una mujer para preguntarme si podía hacer un flete, pero como tenía otro viaje comprometido en principio le dije que no. Pero me convenció de hacerlo porque era a la vuelta de donde estaba descargando y además me dijo que tenía unas pocas cosas, unas sillas, una heladera y algunas más”, relató Emanuel, el fletero que casi termina comprometido en una causa judicial.

El hombre explicó: “En eso veo que llegó un auto a toda velocidad, casi que se pone a dos ruedas y se bajaron dos personas muy enojadas, así que levanté las manos y aclaré que era el fletero. Me di cuenta que uno era el dueño de la casa, porque lo conocía del viaje que había hecho”. “Habían roto la puerta para ingresar, pero yo no había visto eso porque las cosas estaban todas preparadas a un costado”, detalló.

Por último, manifestó que en todo momento le reclamó a la ladrona por su accionar: “La policía me pidió los datos de la camioneta y demás, pero ya me conocían. Yo le decía a la mujer que no podía hacerme esto, que soy un laburante”.