Este martes, durante una reunión informativa de la Comisión de Adultos Mayores de la Cámara de Diputados, un grupo de personas, entre las que se encontraban organizaciones y adultos mayores invitados, se retiró del recinto en repudio de la presencia de la diputada de La Libertad Avanza Lourdes Arrieta, quien integra la comitiva de legisladores oficialistas que visitó en el penal de Ezeiza a represores condenados por delitos de lesa humanidad.



"Como exdetenido, no puedo estar sentado con negacionistas y con quienes visitan genocidas", aseguró uno de los invitados a la reunión antes de ponerse de pie y retirarse del recinto, en una reacción que despertó los aplausos de muchos de los presentes. A pocos metros, la diputada Arrieta miraba la escena.

A continuación, otra de las adultas mayores invitadas pidió la palabra y retomó el pedido de suspender la sesión: "Pido disculpas, Diputados, pero en Argentina llegó la hora de hablar con la verdad y no ser hipócritas. Nos vemos en otra oportunidad", sostuvo.



Ante esta situación, la diputada y presidenta de la Comisión de Adultos Mayores, Gisela Marziotta, recordó que el rechazo a la visita al penal de Ezeiza era un tema que iba a ser tratado la semana pasada en la Cámara de Diputados. "Era una preocupación que íbamos a llevar al recinto, pero no hubo sesión porque no se logró el quórum reglamentario. Hay sesión mañana y es un tema que está pendiente de tratatamiento en el recinto, tanto para la investigación de la conducta de los diputados que visitaron a los genocidas como para, en mi caso particular, el pedido de expulsarlos de la Cámara, que es lo que considero que debería ser la medida justa y ejemplificadora para lo que es el Poder legislativo", afirmó Marziotta, antes de cederle la palabra a la legisladora apuntada.

"Hay una investigación en curso. No soy ninguna hipócrita y lamento que se me señale y critique. Mi credibilidad vale ante todo, por eso me presenté ante la Justicia. Nada más, gracias", señaló por último Lourdes Arrieta, quien reiteró que fue "llevada engañada" al encuentro con los represores.