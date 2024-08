La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá este miércoles a los tribunales de Comodoro Py para declarar en el marco del juicio por el intento de magnicidio perpetrado en su contra el pasado 1 de septiembre del año 2022. En la previa, la exmandataria recordó que solo están en el banquillo los tres acusados por ee hecho material, pero ningún posible responsable intelectual y/o económico.



“Mañana iré a declarar al juicio oral que se le sigue a los autores materiales del intento de asesinato a mi persona perpetrado el 1 de septiembre del 2022. ¿De los autores intelectuales y de los financiadores?... Bien, gracias… Duermen protegidos por Comodoro Py”, escribió CFK en su cuenta de X.



La cita es a las 9.30. Cristina partirá de su domicilio hasta los Tribunales de Comodoro Py, a las 9. Irá acompañada a la audiencia por dirigentes de la política y posiblemente referentes de derechos humanos. “No fue un intento de homicidios, sino de magni-femicidio. Y nosotros vamos a estar acompañando, dirigentes representativos de la provincia de Buenos Aires, y calculo que del todo el país también”, adelantó la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, en declaraciones radiales.

Tras su declaración, la expresidenta se trasladará hasta la sede del Instituto Patria, donde organizaciones sociales y diversos sectores se autoconvocaron para recibirla.

El reclamo compartido por el entorno de CFK es la falta de idoneidad y compromiso de la jueza, María Eugenia Capuchetti, quien elevó la causa a juicio oral sin investigar quiénes pudieron estar detrás de los acusados Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo.

La denuncia es que en este juicio se juzga lo que se ve en las cámaras de TV, dejando afuera la investigación de los autores intelectuales, vínculos políticos y financiamiento del atentado.

Un proceso judicial flojo de papeles

El intento de magnicidio contra CFK fue el hecho de violencia política más grave desde el retorno de la democracia. Sin embargo, no tuvo ese tratamiento durante la etapa de instrucción, con errores u omisiones graves por parte de la jueza Capuchetti. Desde la defensa de CFK apuntan las siguientes irregularidades:

Se borró el contenido del celular de Sabag Montiel al día siguiente al atentado y mientras el aparato estaba en poder de la jueza Capuchetti

Al primer peritaje, realizado en la madrugada del 2 de septiembre por la PFA en las oficinas del juzgado, el teléfono quedó en “modo ladrillo” (el perito dijo no haber podido superar la contraseña del aparato) y al segundo peritaje, en la PSA, llegó en un sobre abierto, encendido y con un mensaje en pantalla de error del sistema (es decir, se rompió la cadena de custodia y el aparato).

Quien lo llevó era la custodia personal de la jueza. Perdieron la prueba más importante de un caso de magnicidio: “se les borró” el teléfono del asesino estando en poder de la jueza del caso.

Nunca se profundizó la investigación sobre las supuestas organizaciones políticas que rodeaban a los atacantes

Se trata de organizaciones ultraviolentas que nacieron meses antes del atentado, recibieron financiamiento político y desaparecieron al día siguiente del atentado. Una de ellas es Revolución Federal, la organización de Johnatan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra que proponía “cárcel o bala” para el kirchnerismo y que realizó movilizaciones con antorchas y guillotinas con los nombres de dirigentes del Frente de Todos.

Brenda y Sabag Montiel participaron por lo menos de una de las movilizaciones que convocó Revolución Federal. La semana del 22 de agosto, Morel realizó un vivo por Twitter Space en el que describió exactamente la mecánica para matar a CFK que luego intentaría Sabag Montiel.

Financiamiento de Caputo Hermanos a Revolución Federal

Jonathan Morel, fundador de Revolución Federal, recibió decenas de millones de pesos de la familia Caputo para “trabajos de carpintería”. Las transferencias están probadas. Caputo Hermanos SA esgrime que fue para amueblar 60 departamentos de un complejo en Neuquén. Morel explicó que aprendió carpintería por Youtube y puso un pequeño local en un garage de Boulogne, PBA.

Rossana Pía Caputo dijo que encontró la carpintería caminando por el barrio y le encomendó el trabajo. El gerente de compras de la empresa Caputo Hermanos explicó que él es quien hace décadas se encarga de comprar el equipamiento de los emprendimientos, que no sabe por qué en ese caso específico le dijeron que no se ocupe, que lo haría Rossana Caputo. Le llamó la atención ya que, si bien es de la familia, ella no trabajaba de eso en la empresa.

Esto no fue contemplado en el juicio por decisión de la jueza Capuchetti.

Pista Milman

Un testigo afirmó que escuchó a Gerardo Milman, diputado nacional y mano derecha de Patricia Bullrich, decirle a dos secretarias en el Bar Casablanca: “Cuando la maten, voy a estar camino a la Costa”.

Las cámaras del Congreso muestran a Milman con sus secretarias en ese bar y a esa hora. Dos días después, quisieron matar a Cristina y Milman estaba camino a la costa. La jueza Capuchetti tardó en citarlo y más aún en pedirle los celulares.

Dos semanas antes del atentado a Cristina, Milman había presentado un proyecto de declaración en el Congreso advirtiendo sobre la posibilidad de un “falso ataque” a la figura de la vicepresidenta y el día anterior al atentado presentó un pedido de informes completo sobre la custodia de ella. Milman reconoció en entrevistas televisivas que había participado de las marchas de Revolución Federal.

Borrado de celulares de Milman y sus secretarias.

Luego de que Capuchetti se negara durante varias semanas a secuestrar los teléfonos de Milman y sus secretarias, lo invitó a que los entregue. Los teléfonos habían sido borrados.Meses después, en mayo de 2023, una de las secretarias de Milman declaró que la habían llevado a las oficinas de Patricia Bullrich junto a Milman y la otra secretaria, donde un perito informático borro durante 4 horas todos los teléfonos, pocos días antes de que la jueza pidiera el secuestro efectivo de sus celulares.

A la jueza el fiscal no les resulta relevante investigar esto.

El perito que los borró es Jorge Adolfo Teodoro, quien después fue designado fiscal informático de Juntos por el Cambio en las elecciones.

La semana que comenzó el juicio por el atentado a CFK, Bullrich lo designó Director de Tecnología de la Información y Comunicaciones en el Ministerio de Seguridad.

Pista Hernán Carrol

Ya preso, Sabag Montiel pidió que su defensa la definiera Hernán Carrol, líder de otra agrupación ultraviolenta llamada Nueva Centro Derecha.

Carrol compartió movilizaciones con Bullrich y Milei, con quienes posa en fotos, y organizó manifestaciones con Revolución Federal.

De nuevo, Capuchetti tardó en llamarlo a declarar y, cuando lo hizo, su teléfono había sido borrado el día anterior a la declaración.

Además, Carrol tenía otro teléfono “para la actividad política” que la jueza no quiso secuestrar.

Carrol compartió un viaje al exterior con el jefe de gabinete de Milman. A la jueza no le llamó la atención.

Pista Ximena Tezanos Pintos

Durante las manifestaciones en Juncal, se hizo conocida la vecina del departamento de arriba del de Cristina, Ximena Tezanos Pintos, por su ferviente anti kirchnerismo.

Luego del atentado, se supo que los integrantes de Revolución Federal tenían acceso al departamento de Tezanos Pinto y que habían estado dentro fotografiando la zona.

La vinculación con el atentado nunca fue investigada.