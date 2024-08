El histórico preparador físico de Diego Maradona Fernando Signorini salió al cruce de Manuel Adorni, luego de que el vocero presidencial "ninguneara" al Diez en su habitual conferencia de prensa.



"Uno está ya curado de tanto espanto ante tanta estupidez y vulgaridad", afirmó Signorini en diálogo con la 750.

"Lo que me provoca es un impulso de desesperanza", agregó el preparador físico, al hacer hincapié en que "con gente tan ignorante" no se puede construir "una sociedad más digna". "Cada vez se hace más complicado la posibilidad de un país mejor", insistió.

Consultado acerca de qué cree que le molesta al Gobierno de Diego Maradona, Signorini recordó la "irreverencia y rebeldia" del Diez.

"(Les molesta) El hecho de que no lo podían dominar. Estaba muy lejos de esto de la dialéctica del amo y el esclavo. Él jamás iba a ser esclavo como lo son ellos", remarcó.

En esa línea, el preparador físico aseguró sentir "asco" con los "sumisos y alcahuetes del poder". "Me dan asco, porque, además, pobre gente que se tienen que prestar a lo que se prestan por sus patrones, que los necesitan pero a la vez los desprecian", sostuvo.



Por último, fue categórico con la actitud de Adorni: "A él mucha gente lo va a olvidar desde la casa velatoria al cementerio. Hay muchos que ni siquiera se van a dar cuenta y no les va a importar tampoco, porque pasan sin dejar absolutamente nada", concluyó.

"Es un muppet"

En la misma sintonía, la actriz Dalma Maradona, hija del astro, le respondió al vocero presidencial y lo definió como un "muppet".

"No sé a qué va con esto, es un muppet", se expresó Dalma Maradona en un programa de streaming. Y añadió que "te guste o no, la Argentina es conocida gracias a la persona que vos creés que no conocés o te hacés el boludo al decir que no la conocés".



"Deportivamente, te guste o no, salió campeón con la Argentina", insistió la actriz sobre su padre.