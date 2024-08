La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) por la Provincia de Buenos Aires Lilia Lemoine relató fue víctima de abuso sexual por parte de un desconocido, cuando tenía 26 años. "Me violaron cuatro veces en un día", aseguró. Lo hizo en medio de su exposición en el recinto, cuando se votaba ampliar el Registro Nacional de Datos Genéticos, al incorporar las muestras de todos aquellos que comentan delitos -incluso, sin condena firma- ya que hasta hora rige el muestreo solo a aquellos vinculados contra la identidad sexual. En 2023, también había relatado un abuso que sufrió, pero no está claro que sea el mismo episodio.





Pocos minutos antes de la votación del proyecto, que recibió la media sanción, Lemoine pidió la palabra y contó su historia personal. “Les pido disculpas porque me va a temblar la voz, porque los veo reírse ante una persona que fue violada hace 18 años y guardó una prueba genética”, dijo Lemoine, llorando y quebrada emocionalmente.



Y detalló: “En el año 2006 fui victima de violación, golpes y secuestro. Mi violador seguía libre y volvió varias veces a mi casa. Yo no lo conocía, estaba loco. La policía lamentablemente nunca lo encontró”, detalló.

Además, contó que hace 18 años guarda como prueba genética una botella de agua que el violador usó para tomar. “Yo no sé si sirve o no sirve, pero cada vez que el registro no se implementaba, yo lloraba y me preguntaba por qué esta burocracia de mierda se pone del lado de los violadores”, dijo.

La diputada recordó que fue justamente en 2006 cuando conoció a las Madres del Dolor, una de las organizaciones que impulsó el proyecto que habilita a la Justicia a tomar muestras genéticas de las personas imputadas por cualquier delito. Si bien el registro ya existe, hasta el momento solo pueden incluirse muestras de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual.



“Tenemos derecho a que la Justicia y la política nos protejan, por eso es importante que el registro esté en manos de las fuerzas de seguridad. El registro tiene que servir para prevenir, porque son reincidentes”, sostuvo Lemoine.



Luego, pidió enfáticamente a sus pares que apoyaran el proyecto, que finalmente terminó arobado. "Salvennos la vida. Aprueben el registro. Mañana discutimos la privacidad de los violadores, mañana discutimos si es justo o no es justo. Porque hoy, de todos modos, un hombre puede ir preso por una falsa denuncia y no se hace nada al respecto. Los inocentes van a seguir siendo inocentes, y los culpables van a ser culpables. Pero la justicia con esta ley va a tener la posibilidad de salvar vidas", apuntó Lemoine sin más detalles sobre las ventajas del proyecto.

La ampliación del Registro de Datos Genéticos, medida impulsada por Patricia Bullrich, finalmente obtuvo media sanción con 146 votos a favor, en 87 contra y 7 abstenciones. La izquierda se opuso a la medida y hubo apoyo de los bloques dialoguistas.

El relato de la diputada libertaria sorprendió a los presentes en el recinto, y muchos de sus pares se acercaron para contenerla o abrazarla. Sin embargo, no es la primera vez que se manifiesta sobre el tema: en 2023, durante una entrevista previa que le concedió al diario El País, Lemoine también contó un caso de violación. Afirmó que el violador fue encontrado tras el abuso e insinuó que la policía lo había matado. Pero no queda claro si se trata del mismo episodio.