El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela tildó este miércoles de "panfletario" el informe provisional elaborado por el panel de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En el informe el panel acusa a las autoridades electorales venzolanas de "falta de transparencia" en la divulgación de los resultados de la elección presidencial del 28 de Julio, en las que el CNE dio como ganador al presidente Nicolás Maduro.



En un comunicado, el CNE recordó que, según lo acordado con la ONU, este documento tendría fines internos, por lo que su divulgación pública viola lo pactado y "demuestra la intencionalidad política perversa de dicha difusión, compuesta de argumentos falaces y desfigurados".

"Impecable y transparente"

"El contenido de dicho 'informe' es un documento panfletario y su 'experticia' queda absolutamente desmoronada en vista derealizado el 28 de julio", señaló el ente comicial.



Además de desmentir reiteradamente el documento, el CNE insistió en que desde el 28 de julio ha sido víctima de un "ciberataque terrorista" que continua y ante el cual "se aplicaron los protocolos de contingencia" que permitieron "tener una transmisión del 80 % de las actas, con un resultado irreversible a favor" del presidente Nicolás Maduro.



En vista de la falta de resultados desagregados por centro de votación, lo que contradice el cronograma establecido, el CNE indicó que "no se pudo realizar la divulgación" detallada "por ataques continuos a las plataformas de divulgación, que sí están expuestas a internet", en alusión a la página web de la institución, que lleva 17 días caída.



Estafa

A juicio del CNE -cuya mayoría de autoridades son afines al chavismo-, los expertos de la ONU "tratan descaradamente de avalar la estafa" de la oposición mayoritaria, que publicó el "83,5 %" de las actas electorales en una página web para sustentar su denuncia de fraude y asegurar que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó los comicios por amplio margen.



El ente subrayó que el grupo de la ONU "no estaba facultado para realizar auditorías sobre supuestas actas que no tienen ningún nivel de legalidad, ya que no fueron suministradas por el órgano electoral", por lo que "incurren los 'expertos' en un acto de ilegalidad, al dar como válidas" las papeletas divulgadas por el antichavismo.



Burla a la confianza

"Con su agenda política contra el pueblo venezolano, estos personajes ponen en entredicho la credibilidad y confiabilidad de la ONU, al tiempo que se burlan de la confianza en ellos depositada por los Estados Miembros", concluye el escrito.



Además de este panel, el Centro Carter -que también fue invitado por el CNE como veedor de las presidenciales- consideró que las elecciones no pueden ser consideradas democráticas por incumplir los estándares establecidos.

Según el panel de expertos de las Naciones Unidas la gestión de resultados hecha por las autoridades electorales venezolanas tras las elecciones careció de las "medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles".

"No tiene precedentes"

El reporte de la ONU destaca que los anuncios del CNE el 29 de julio y 2 de agosto, "sin la publicación de sus detalles o la entrega de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas".

Los anuncios consistieron en comunicaciones orales sin ningún soporte infográfico y de hecho el CNE aún no ha publicado "ningún resultado (o resultados desglosados por mesa electoral), para respaldar sus anuncios orales según lo previsto en el marco legal para las elecciones", agrega el documento. Lo anterior, señalan los expertos del panel, "tuvo un impacto negativo en la confianza en el resultado anunciado por el CNE entre gran parte del electorado venezolano".



El informe destaca que ha podido observar una pequeña muestra de las actas de varios colegios electorales que son de dominio público, entre ellos los publicados en internet por la oposición, los cuales "exhiben todas las características de seguridad de los protocolos de resultados originales".



El informe alude además a la denuncia hecha por Maduro el 31 de julio de 2024 ante la Cámara Electoral de la Corte Suprema de Justicia venezolana, en la que pidió una revisión del proceso y de los resultados, tras lo cual dicha entidad anunció que procedería a un proceso de verificación pericial de la documentación presentada por el CNE. Los expertos señalan que hasta el momento no hay información detallada disponible sobre cómo se está realizando esta verificación.

El panel se refirió asimismo a las protestas ocurridas entre el 29 de julio y el 2 de agosto, las cuales han dejado un saldo de más de 20 personas muertas, incluido un soldado, y más de 1.000 personas detenidas, cifras que, señaló el panel, han seguido aumentando. "El panel también escuchó informes de amenazas e intimidación contra miembros del partido y funcionarios electorales", señala el documento.

Ambiente pacífico

Los expertos coinciden en que la jornada electoral del 28 de juliomientras que el período preelectoral también se desarrolló de forma pacífica pero "estuvo marcado por continuas restricciones al espacio cívico y político".De igual modo, la campaña del Gobierno contó con total dominio de los medios de comunicación estatales, mientras que para los candidatos a la oposición el acceso a los mismos fue "muy limitado", señala el informe.El reporte recordó quey no se trató de una misión de observadores electorales, y por ende, no fue establecida para emitir un juicio público sobre la resultado de la elección., ahondó.