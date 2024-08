El economista y titular del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), Alfredo Serrano Mancilla, dio detalles del estudio que realizó la institución sobre la pobreza en Argentina en estos ocho meses de gestión de Javier Milei, que arrojó que que el 73,3% de la sociedad es pobre.

En el informe se da cuenta de que el 50% de los hogares argentinos tiene un ingreso mensual per cápita por debajo de 198.000 pesos, no obstante, aclaró Serrano Mancilla, "este número es insuficiente para dimensionar la pobreza real", ya que "a aquellas familias que tengan 10, 20 o 100 pesos más de lo que se denomina la línea de la pobreza no podemos dejar de considerarla pobre". "Sería jugar a una precisión falsa creer que una persona no es pobre porque está por debajo de ese valor, cosa que no es cierto, por muchas razones", afirmó, en diálogo con la 750.

"Entre otras cosas, porque el umbral de pobreza no concibe todo lo imputado por vivienda", agregó.

"Contabilizamos el 55% de hogares, de personas que están por debajo de esa línea de pobreza y un poquito más, es decir, la gente que sigue siendo vulnerable, que está justo por encima (de ese valor) pero que de ninguna manera llega a tener solvencia para vivir dignamente bien. El valor (real) es 73,3%", aseguró.

"Tres cuartas partes de la sociedad argentina está empobrecida en términos de ingresos. Este diagnóstico es fundamental para no seguir hablando de una clase media inexistente", advirtió.



Asimismo, señaló que en el estudio realizado por CELAG también subrayan que "no tiene sentido hablar del ingreso medio en Argentina, porque hay muy poca alrededor de ese ingreso".

"Por debajo del ingreso medio hay un 68% de la ciudadanía. Creemos que hay que empezar a diagnosticar en serio, si no es imposible hacer política", cerró.