Ramiro González, el fiscal a cargo de la causa en la que el expresidente Alberto Fernández está imputado por "delitos de lesiones leves y graves, doblemente agravadas", y también por "amenazas coactivas" contra su expareja, Fabiola Yañez, ya comenzó a despachar las medidas de prueba que había pedido este miércoles. El exmandatario, en tanto, a través de su abogada, Silvina Carreiras, está pidiendo tener acceso a todo el material que, hasta aquí, fue recolectado por el fiscal. Es decir: los chats, las fotos y las declaraciones de Yañez. Al tratarse de un derecho que tiene como cualquier acusado, González está evaluando decirle al expresidente y a su defensa que los autoriza, pero requerirían que el mandatario vaya a la fiscalía a buscar y escuchar el material. En ese marco, aparecieron nuevos chats escabrosos sobre la relación del expresidente con su expareja.

El fiscal federal todavía no puso fecha para las testimoniales, pero los que deberán desfilar para dar su testimonio --y dar explicaciones--, en base a lo que declaró Yañez, son el exmédico presidencial Federico Saavedra; la exsecretaria del mandatario María Cantero; el exintendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez; la amiga de la exprimera dama Sofía Pacchi; la madre de Fabiola, Miriam Yáñez Verdugo, y también la periodista Alicia Barrios.

Más chats escabrosos

Este jueves, en tanto, se conoció, mediante trascendidos periodísticos, una serie de nuevos chats que forman parte de las 174 páginas que tiene en su poder la justicia y que contienen las conversaciones entre Fabiola Yañez y María Cantero. Los detalles que de a poco se van filtrando son cada vez más escabrosos. Esta vez, por ejemplo, se publicó un mensaje en el que la entonces primera dama le decía a la secretaria del Presidente: "anoche me quiso ahorcar solo porque le dije una verdad y era que él estaba coaccionando a una amiga mía para que se acueste con él”. Esa amiga a la que se refería Yañez, según comentó en el testimonio que dio esta semana ante el Poder Judicial, era Sofía Pacchi.

Cantero le habría respondido sobre las actitudes violentas del entonces Presidente que: “No le digas a nadie que me enviaste esto, yo voy a hablar con él”, y luego: “Él está con muchos problemas, está en un momento de mucha presión”. Además de decirle que "no lo reconocía", y preguntarle a Yañez si el mandatario sabía que ella estaba embarazada. Respecto del embarazo, la exprimera dama también le dijo al médico que Fernández, “sabiendo que puedo estar embarazada, me pegó una patada en la panza”.

El episodio del "ahorcamiento", que se leería en los chats de Yañez y Cantero, según el escrito que el miércoles presentó el fiscal González para acusar a Fernández, habría ocurrido el 11 de agosto de 2021. Figura como el hecho número cuatro en el texto de la acusación y dice: "luego de una discusión originada por los mensajes que Alberto Fernández le remitió a Sofía Pacchi, el nombrado zamarreó a Yáñez de sus brazos, provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujetó con sus manos del cuello".

Pacchi es una de las mujeres que estuvo presente durante "la fiesta de Olivos", y también deberá declarar en esta causa por violencia de género. El abogado que eligió para que la represente es Fernando Burlando.

Ingresos del médico a Olivos

González, además de llamar a declarar a varias de las personas que Yañez mencionó durante los últimos días, pidió otras medidas de prueba. Entre ellas, solicitó los registros de ingreso, puntualmente, del Médico Federico Saavedra, y de cualquier "otro galeno de esas Unidad entre el año 2021 y 2023" y también que la Unidad Médica Presidencial remita todas las constancias de atención a Yáñez desde diciembre de 2019 a diciembre de 2023.

Según los registros oficiales de ingresos a la Quinta de Olivos, que se filtraron luego de un pedido que hizo la ONG Poder Ciudadano después de la Fiesta de Olivos, el ex jefe de la unidad médica presidencial tendría decenas de ingresos a Olivos. Sin embargo, ninguno de esos ingresos habría ocurrido el 11 y 12 de agosto de 2021, cuando Yañez dijo que sufrió algunas de las agresiones físicas. Puntualmente la vinculada al episodio que desató la discusión por Sofía Pacchi. En esa fecha, sin embargo, sí habrían ingresado distintos médicos y enfermeros que trabajaban en la Unidad Médica Presidencial.

En cambio, sí figurarían tres entradas de Saavedra durante el mes de julio de ese mismo año. El 2, el 13 y el 22. El hecho número tres que el fiscal describió en el escrito de la acusación que se conoció el miércoles, no especifica el día exacto de la agresión, pero sí dice: "En el mes de julio de 2021, Alberto Fernández, mientras se encontraba junto a Fabiola Yáñez en la cama de la suite presidencial del chalet de la Quinta de Olivos, luego de una discusión originada posiblemente por la denominada “fiesta de Olivos”, le propinó un golpe de puño en el ojo, ante lo cual Yáñez le cuestionó “¿qué me hiciste?”. Fernández no le contestó nada, se dio vuelta y con eso terminó la discusión".

Según el testimonio de la primera dama, después de ese golpe tuvo que viajar a Misiones, pero, como el ojo se empezó a poner rojo, volvió a la quinta presidencial. "Estando allí, junto con Alberto, lo llamamos al Dr. Saavedra, Jefe de la Unidad Médica Presidencial, me dio globulitos de árnica, y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Y estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe”, remarcó. Por eso, será central escuchar qué dirá el médico. González, sin embargo, todavía no puso fecha para que comiencen las testimoniales.

La supuesta frase de CFK al expresidente

Durante la jornada del jueves también trascendió una versión periodística que consignaba que Cristina Fernández de Kirchner le habría dicho a Fernández, en una discusión mientras él aún era Presidente la siguiente frase: "Alberto, tenés que dejar de joder con las minas que traés acá, sos un pajero pero sos el Presidente. Empezá a controlar lo que hacés en tu vida privada porque todo el mundo lo sabe y nos va a causar problemas a todos".

Sin embargo, la senadora Juliana Di Tullio, muy cercana a la expresidenta, se encargó de salir a desmentir el rumor. "As usual. Clarín no para de operar. Cristina no habla de la vida privada con ningún dirigente. Solo habla de política". Aunque luego agregó: "Lo que sí hace es recomendarnos series a todos y todas. A la política nos recomendó, hace unos años, que veamos el documental de Netflix 'habitación 2806' sobre el caso Strauss Khan, extitular del FMI destituido por un escándalo sexual". Cristina le dio RT.