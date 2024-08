La periodista y conductora Tamara Pettinato apuntó con dureza contra el periodismo y un sector de la política por la cobertura y relevancia que le dieron al video revelado una semana atrás donde se la observa en una charla íntima con Alberto Fernández en la Casa Rosada, al tiempo que reclamó a los medios poner el foco en la denuncia por violencia de género realizada por Fabiola Yañez, y aunque no mencionó al expresidente, sentenció: "Hay un sólo villano en la historia y no soy yo".



Pettinato reapareció este jueves por la noche en Final Feliz, el programa que conduce en el canal de streaming Blender, donde hizo una enumeración de los ataques que recibió de parte de periodistas, políticos y usuarios en las redes sociales. Que soy puta, que soy gato, que soy prostituta, que tengo una asociación ilícita, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan, que también me quise levantar a Milei”, dijo, punzante.

Pero la enumeración no terminaba ahí: “Que me escapé, que me escondí, que me voy a ir a vivir a otro país, que fue en pandemia, que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl y salí escondida en el baúl, que cobré 4.500 dólares por un trabajo que me consiguió él, que tengo contratos en el Estado y saqué provecho".



La conductora diferenció los ataques recibidos en las redes por trolls de aquellos que fueron propinados por periodistas. "Estas fueron algunas de las cosas que escuché", indicó, y le recriminó a los medios y periodistas "su corrimiento de la búsqueda de la verdad" y los acusó de haber fomentado una ola de odio en su contra cuando el verdadero foco es la denuncia de Yañez por violencia de género contra Fernández.



"Con un video de un almuerzo corrieron el foco por completo de lo importante que es una denuncia por violencia de género. Mezclaron todo, me pusieron a mí en tapas de diarios mientras hablaban de esa denuncia. No tiene nada que ver una cosa con la otra”, afirmó Petinatto.



Además, Pettinato le respondió al propio Milei, quien en un largo mensaje a través de X (antes Twitter) habló de "prostitución" y "asociación ilícita y tráfico de influencias", en alusión a los videos que se conocieron de la conductora y el expresidente. “Si relacionado con el punto 3 (la infidelidad), la tercera en discordia ha sido beneficiada con un contrato cuya contraparte final es el Estado, ello constituye prostitución”, disparó Milei.

Por eso, con potencia, la periodista explicó que no se escondió ni se escapó en los últimos días, en los que no participó en los programas en los que suele participar. “No tengo por qué esconderme, me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional. No se lo deseo a nadie, es algo que yo no quise nunca”.



Por último, recordó que no es ella quien tiene que dar explicaciones. “Todas las cosas que nombré en esa lista son mentiras. No tengo nada que aclarar, lo que aclaré está en mis redes. Hay un sólo villano en la historia y no soy yo”, dijo para finalizar su descargo.