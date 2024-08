A sus 45 años, Santiago Gobernori no solo se destaca como un artista prolífico, sino también como un mentor comprometido con sus alumnos y un observador agudo de la realidad sociopolítica. En días se estrena su nueva obra “Imagen velada”, donde un grupo de amigos de clase alta pasan un fin de semana de fiesta, en las afueras de Buenos Aires y resultan ser observados por el espíritu errante de un querandí muerto hace cientos de años. También continúa en cartel “Conurbano cotidiano”, obra que ya va por su tercera temporada.

Gobernori, junto a su socio Matías Feldman, co-dirige el Teatro Bravard, un espacio que ha sido un bastión de formación teatral durante veinte años. Él lleva más de treinta obras estrenadas, su teatro es difícil de encasillar. "Trato todo el tiempo de encontrar algo que me motive, que no sea el lugar común. Trato de no repetirme demasiado, de ponerme palos en la rueda para ver si surge algún accidente por el cual pueda encontrar una fisura que me genere cierta novedad en mi trabajo” dice.

Reflexiona que el único patrón que encuentra en sus obras es que buscan trabajar con una realidad extrañada, también hay una marca indeleble, una influencia de la generación de los noventa con la que se formó. “Creo que soy parte de una generación que es muy prolífica y para mí es muy buena. Yo me crié artística y humanamente con Matías Feldman, Mariana Chaud, Mariano Penzotti, Lola Arias, Gustavo Tarrio, Ciro Zorzoli, Lorena Vega, Valeria Lois, entre otros” comenta.





Conurbano cotidiano

Nacido en La Plata y criado en Monte Grande, Gobernori refleja en su trabajo una conexión íntima con el conurbano bonaerense. “El conurbano es mi costado humano, por ahí pasa mi vida familiar, están mis amigos. Creo que es mi cable a tierra, me conecta con una dinámica y una energía que no es artística, pero también es el territorio de dónde saco información, dónde me inspiro. Lo bonaerense está en mí siempre, aunque quiera soslayarlo” afirma.

Conurbano cotidiano, la obra que va por su tercera temporada narra una historia simple de dos amigas que viven en la ciudad de Luján. Una de ellas recibe a un nuevo compañero de casa, un periodista que, cansado de la vorágine de la ciudad, acepta un trabajo allí para intentar tener una vida más tranquila. “¿Si nos conmueve la historia de un príncipe de Dinamarca, por qué no la de dos amigas en una ciudad bonaerense” dice el dramaturgo y director que en este espectáculo busca mostrar la teatralidad del día a día: las dificultades de la gente común para llegar a fin de mes y los problemas domésticos. Para escribirla tomó el punto de vista de unos treintañeros que intentan “arreglárselas” para vivir sin ser herederos. “La pandemia me pegó bastante, sentí que me borraron del mapa dos años de mi vida, se murieron amigos. Cierta melancolía me hizo reflexionar sobre la necesidad de disfrutar el día a día” reflexiona Gobernori.

En Conurbano cotidiano prima el humor, hay lugar para los títeres, el podcast confesional, los covers musicales, el sketch. La obra está interpretada por: Victoria Baldomir, Nicolás Gimenez y Sabrina Zelaschi. Se puede ver los viernes a las 21 y 22.30 en el Galpón de Guevara (Guevara 326, CABA). Las entradas se pueden adquirir por alternativa teatral.

Imagen velada

Su obra más reciente explora la vida en un country y su contraste con la historia indígena, se inspira en sus años de formación y en la observación de la clase alta, un mundo que no le es propio, pero conoce bien.

“Imagen velada hace pie en la batalla entre dominantes y sometidos. Una historia que está en el mundo, pero que en Argentina es casi como un leitmotiv. Hay una casta que nunca pierde y son los ricos” dice Gobernori. La obra surgió en la pandemia, a partir de una inquietud por la situación política, cierta “impunidad” con la que se manejaba la aristocracia. “Lo que sucede en el país, siempre me inspira para escribir”afirma. Cuando escribió la obra durante la pandemia, se le venían a la cabeza figuras como Mauricio Macri y sus amigos del Newman. La aparición de Milei en escena lo sorprendió, porque apareció una clase distinta: una “casta” ultracatólica que odia a los gays y habla del pueblo como escoria sin pruritos.

“Es muy loco porque yo escribí pensando en una especie de casta y apareció una mucho peor, con valores completamente opuestos a los míos, pero por momentos también a los de ciertos sectores de la clase alta más liberal. Entonces, de manera inesperada, la obra está más vigente que nunca” afirma.

En la obra se retrata a un grupo de amigos de entre treinta y cincuenta años que se junta a hacer una fiesta. El espíritu del querandí errante que no pudo partir a otro plano, es testigo de la fiesta ajena. “Hay un contraste entre la actualidad y el pasado argentino, la conquista española” sostiene.

En Imagen Velada actúan Victoria Baldomir, Julián Cabrera, Paloma Contreras, Marcos Ferrante, Guido Losantos, Tincho Lups, Bárbara Massó, Facundo Livio Mejías, Paula Pichersky, William Prociuk y Sabrina Zelaschi.

La obra estará los sábados a las 16 hs también en el Galpón de Guevara (Guevara 326) y las entradas se pueden adquirir por alternativa teatral.