El Ejército israelí bombardeó una vivienda en Zawayda --en el centro de la Franja de Gaza--, y mató a 15 miembros de una misma familia, al tiempo que confirmó haber disparado contra un almacén de armas de la milicia chiíta Hezbolá en el área de Nabatieh, en el sur del Líbano y a unos 13 kilómetros de la divisoria con Israel, según anunció en un comunicado.



Entre los 15 muertos en Gaza cuyos cuerpos fueron recuperados, todos de la familia Al Ajla, se encuentran el padre, cuatro mujeres y nueve hijos, teniendo los fallecidos edades comprendidas entre los 2 y los 73 años. "En el centro de Gaza, las tropas del Ejército eliminaron a varios terroristas, incluyendo a uno que lanzaba cohetes contra las tropas que operaban en el área", detalló un comunicado castrense israelí, sin alusiones específicas a Zawayda.

De acuerdo a la agencia palestina de noticias WAFA, la vivienda de los Al Ajla estaba a la entrada de Zawayda y junto a la carretera de Salah al Din, una de las importantes vías que atraviesan Gaza de norte a sur y de las principales rutas para la distribución de ayuda humanitaria en el territorio palestino.



Los militares de Israel también atacaron el centro de la Franja desde el mar, golpeando a varios milicianos que suponían una amenaza para las tropas, según la nota. Al menos 69 palestinos murieron en Gaza en las últimas 48 horas por los ataques de Israel, lo que sitúa en 40.074 las víctimas mortales desde que se inició la ofensiva israelí en la franja desde elinicio de la ofensiva isralí el 7 octubre del año pasado, tras una incursión de Hamas a territorio israelpi que dejó cerca de 1200 muertos.





Ataque en el Líbano

Respecto al bombardeo en el Líbano, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud libanés, anunció en un comunicado que murieron al menos diez ciudadanos sirios y otras cinco personas resultaron heridas tras el ataque a una fábrica de cemento en la localidad de Toul al Kfour. Según la agencia de noticias libanesa NNA, la mayoría de los muertos son de la familia del propietario de la fábrica, incluidos su mujer y sus dos niños.

En respuesta al ataque, un total de 55 cohetes de la milicia chiíta libanesa cayeron en el norte de Israel, de los cuales la mayoría impactaron en zonas abiertas y no causaron víctimas. Fuentes militares de Israel detallaron que ningún proyectil fue interceptado, pero no qué ocurrió con los que no se precipitaron en zonas abiertas, y prefirieron no pronunciarse al respecto tras ser contactadas por la agencia de noticias EFE. "Como resultado del disparo de proyectiles contra Israel, se desataron varios incendios en la zona de Ayelet HaShahar (a apenas una decena de kilómetros de la divisoria con el Líbano)", dijeron.

"Los luchadores de la Resistencia Islámica añadieron el asentamiento de Ayelet HaShahar a su plan de fuego y lo bombardearon por primera vez con cohetes Katyusha", señaló por su parte, el grupo pro iraní en un comunicado sobre su respuesta a la ofensiva israelí.

La frontera entre Israel y Líbano vive su mayor pico de tensión desde 2006 con un intenso intercambio de fuego desde octubre, que cobró la vida de al menos 619 personas, la mayoría en el lado libanés y en las filas de Hezbolá, que confirmó unas 380 bajas de milicianos y comandantes, algunas en Siria.