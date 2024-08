Agustín Canapino se quedó con la segunda posición de la clasificación del Turismo Carretera en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, en el que significó su regreso a la categoría después de su experiencia en la IndyCar. El mejor registro fue para Facundo Chapur, que con su Dodge superó al arrecifeño sobre el final de la tanda clasificatoria.

Con una Chevy de vieja generación del equipo Canning Motorsport, Canapino dejó en claro que le sobra jerarquía para volverse a subir a un auto de TC y colocarse entre los punteros. Con un registro de 1m29s445, el arrecifeño estaba logrando la pole, pero sobre el cierre de la tanda apareció Chapur para bajarle el tiempo por 70 milésimas para relegarlo a la segunda posición. Atrás quedaron Agustín Martínez (Toyota NG) y Juan Cruz Benvenuti (Camaro)

“Más allá de perderla sobre el final, este resultado es espectacular", remarcó Canapino sobre su vuelta a la categoría. "Le agradezco al equipo por aceptar esta locura. Los llamé hace una semana y les dije que estaba libre. Les pedí si me podían armar una Chevy para correr en el ‘12’. Ellos me ofrecieron un Camaro, pero le tenía fe a la Chevy por una cuestión aerodinámica”, contó el ex piloto de IndyCar.