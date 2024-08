Hace dos semanas se dio media sanción al proyecto de ley que amplía el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, de modo de abarcar la investigación de otros delitos graves. La media sanción fue aprobada con 146 votos afirmativos, 87 negativos y 8 abstenciones.

En este marco, la licenciada en Ciencias Políticas y especialista en seguridad, Valentina Novick, aclaró en la 750 que "en términos generales es un proyecto que no necesita correcciones" para que se apruebe definitivamente en el Senado.

"Este registro existe desde el 2013. Es una iniciativa que se votó en el Congreso en el gobierno de Cristina Kirchner. Hasta el día de hoy este registro tenía los datos genéticos de personas ofensoras sexuales. Lo que hizo esta media sanción fue ampliar ese registro a todos los demás delitos", sostuvo.

"Hubo algunos detalles técnicos por los cuales Unión por la Patria (UxP) emitió un dictamen de minoría subsanandolos. Cuando se votó el dictamen de mayoría, se aprueba y cuando se empieza a votar en particular, se rechazaron aquellas cosas que UxP pedía en su dictamen, por ejemplo, que el registro no quede en el Ministerio de Seguridad y quede en Justicia", agregó.

En efecto, el diputado de UxP, Martín Soria, defendió el dictamen de minoría señalando “la inconveniencia de que este registro sea traspasado desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich”.

"Se dio media sanción a un registro muy bueno pero diferente al que envió el Poder Ejecutivo. En términos generales es un proyecto que, a mi juicio, no necesita correcciones", remarcó Novick.

"Lamentablemente no tenemos muchas políticas de Estado en este país y este Gobierno está rompiendo todos los consensos. En este caso, que es la continuidad de algo que está bien, hay que saludar que haya una política de Estado que está muy bien. Después habrá que ver cómo se utiliza", concluyó la Licenciada.

Las modificaciones a la ley, una por una



Durante la votación en particular, la redacción del articulado sufrió modificaciones luego de que el artículo 2 resultara rechazado con 126 votos negativos, 111 votos afirmativos y 2 abstenciones.

Según informó El Parlamentario,tras casi una hora de cuarto intermedio, los bloques acordaron una nueva redacción que establece que el Registro de Datos quedará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y no del de Seguridad como pretendía el Ejecutivo. La votación resultó con 231 votos afirmativos, 0 negativos y 7 abstenciones.

El artículo 3 quedó igual y fue aprobado con 145 votos afirmativos, 92 negativos y 0 abstenciones. No corrió la misma suerte el artículo 4 que sufrió cambios en su redacción, puntualmente el inciso “E” que quedó de la siguiente manera: “Perfiles genéticos de una persona mayor de edad imputada, procesada o sobre la que recayese resolución judicial equivalente, o condenada en un proceso judicial o huellas que se encontraron asociadas con su identificación, así como los perfiles de quienes no fueron condenados por mediar una causa de inimputabilidad penal. A los fines de esta ley se considerará persona imputada desde el primer llamado efectuado con el objeto de recibirle declaración indagatoria o equivalente. En el caso de los menores de edad, sus perfiles genéticos solo podrán ser Incorporados si fueron declarados penalmente responsables por la comisión de un delito. Los datos serán removidos cuando la persona Imputada, procesada o condenada sea desvinculada de la investigación a través de una resolución judicial que adquiera certeza de cosa juzgada, o cuando no se haya resuelto la situación procesal y la etapa de Investigación se extienda por más de tres años”. Así, resultó afirmativo con 232 votos a favor, 5 negativos y 0 abstenciones.

En el artículo 5, Laura Rodríguez Machado precisó que se modificó: “Se considera persona imputada desde el primer llamado a la primera indagatoria” y que ““los datos serán removidos cuando la persona imputada, procesada o condenada sea desvinculada de la investigación procesal”. Resultó afirmativo con 145 votos a favor, 93 negativos y 0 abstenciones.

En tanto del artículo 6 se quitó la frase “delitos culposos” y se aprobó con 231 votos afirmativos, 5 negativos y 0 abstenciones. Del artículo 7 se modificó “de encontrarse compatibilidad reiterar la extracción de la muestra bajo orden judicial del órgano competente” siendo aprobado con 231 votos afirmativos, 5 negativos y 0 abstenciones hasta el artículos 11.

En el artículo 12 que crea el art. 12 bis, se modificó el párrafo “y en caso de negativa, la obtención de la muestra se obtendrá mediante orden de autoridad judicial competente (se elimina la expresión “compulsiva”) resultó aprobado con 231 votos a favor y 5 en contra. Del artículo 13 al 18 fueron aprobados con 145 votos afirmativos, 92 negativos y 0 abstenciones.