Con 14 temporadas en el Turismo Carretera se transformó Juan Martín Trucco en un piloto de referencia para la marca Dodge y un nombre habitual en la categoría más popular. Hasta la 10ma fecha del 2024, que convocó una multitud en el Autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires, había ascendido 15 veces al podio y con ello era un ilustre entre los no-ganadores hasta que, por fin, luego de 206 intentos consiguió la primera victoria en TC. Además, el piloto de Tres Algarrobos junto al Di Meglio Motorsport sellaron el primer halago para el modelo Challenger, que llegó para jubilar al antiguo GTX de la marca del carnero. Julián Santero (Mustang) puso en riesgo esta celebración, aunque el segundo lugar le dio la satisfacción de terminar al frente de la Etapa Regular del torneo y comenzar mejor la Copa de Oro para definir al campeón en las últimas cinco carreras. Además, la fiesta popular se completó con el tercer lugar de Agustín Canapino (Chevy), en su regreso al país tras el periplo en IndyCar.

Estremecedor incendio de Mazzacane

Apenas se había cumplido el primer giro de carrera cuando Gastón Mazzacane advirtió fuego, presumiblemente por una pérdida de combustible, en la sección trasera de su Chevrolet Camaro. A más de 220 km/h en el curvón "Alberto Salotto" las llamas consumieron el baúl del vehículo y la situación se volvió dramática. "Con humo negro dentro del habitáculo no veía nada, no sabía a donde ir, aunque sabía que había autos atrás que estaban viendo lo que me pasaba", contó el piloto que, en medio de la pista logró escapar. Transitando a mitad del pelotón, una veintena de pilotos que venía detrás frenó para que el ex Fórmula 1 saliera ileso y, luego de tres vueltas, se pudiera relanzar la competencia que tenía a Trucco y Santero batallando lado a lado.

La famosa ese del ciervo, doble curva inicial del trazado porteño, exigió a los contendientes con variado resultado. Una vez salió favorecido el mendocino y en la última oportunidad, que se definió tras medio circuito a la par, las cartas permitieron que cante Trucco con todas sus fuerzas ante la victoria inminente y que su 16ta visita al podio sea, de una vez, para pisar el escalón principal. "Todo es emoción, me cuesta hablar porque son muchos años desde que estuve en TC Pista con mi equipo que luego tuve que cerrar, porque gané una carrera en 2015 que luego me quitaron, porque venía ganando miles y no se daba el triunfo. Persevera y triunfarás es el dicho y aquí estamos", señaló el ganador 225 de la historia del octogenario TC.

Trucco y sus 16 podios: 7 segundos lugares y 8 terceros antes del 1° triunfo | Prensa ACTC

La satisfacción se extendió a Rodolfo Di Meglio, histórico jefe de equipo que entre sus innumerables éxitos se destaca como figura en la historia de Roberto José Mouras. Su escuadra encaró el desarrollo del Dodge Challenger, el auto menos agraciado de la nueva generación del TC que se renueva para tener, desde 2025, todos Chevrolet Camaro, Ford Mustang, Toyota Camry y el Torino reestilizado. Desde el taller de Mataderos mejoraron la performance en un año en el que las críticas no afectaron su autoestima y así lo hizo notar el piloto, intentando no quebrarse en el intento: "Agradezco al equipo porque fue un comienzo del año muy malo y a los auspiciantes que acompañan desde el principio, con los palos en la rueda... Costó un huevo pero llegó".

Sentirse nuevamente arropado en el mundillo del TC, insistió Agustín Canapino, es estar en casa y lo hizo notar en su vuelta a las pistas nacionales. El Canning Motorsport trabajó en rearmar una Chevy para que el arrecifeño corra este fin de semana y no defraudó: "Felicito al equipo, a los pilotos del podio y al TC por llenar el autódromo con una categoría que está en su mejor momento". Agustín se despidió del modelo Chevy, con el que consiguió cuatro coronas, para sumarse al desafío de un Camaro desde su próxima participación. También Santero se mostró conforme por haber sido el mejor de la primera sección del torneo y obtener varios puntos extra en el play off: "Cumplimos el objetivo de ganar una carrera (en Viedma) y la Etapa Regular. Corrimos siendo agresivos, doblamos arriba de los 230 km/h con los dos autos a la par y espero que lo hayan disfrutado". Con este resultado, la lucha por el título en la Copa de Oro comenzará con Santero teniendo 23 puntos, mientras que con 8 unidades estarán Mariano Werner (Mustang), Valentín Aguirre (Camaro), Esteban Gini (Camry) y José Manuel Urcera (Mustang); en tanto que sin los puntos bonus que entregan las victorias en el año, arrancan el minitorneo Marcos Quijada (Camaro), Diego Ciantini (Camaro) Santiago Mangoni (Camaro), Mauricio Lambiris (Mustang), Ricardo Risatti (Camaro), Juan Bautista De Benedictis (Mustang) y Juan José Ebarlin (Camaro) desde el 15 de septiembre en San Luis.