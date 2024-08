El brusco enfriamiento en la actividad económica en el primer trimestre del año produjo una caída de 655.000 puestos de trabajo respecto al trimestre anterior. La mayor caída se verificó entre los asalariados no registrados, que sólo en un trimestre se redujeron en 347.000 y explicaron más de la mitad de la pérdida total de puestos de trabajo. Mientras tanto, los asalariados registrados, que venían creciendo de forma sostenida tras el impacto relativamente menor que sufrieron durante la pandemia, tuvieron en este trimestre una disminución de casi 100.000 puestos.

"En una economía que ya mostraba signos negativos desde septiembre de 2023, la recesión se profundizó debido a las medidas implementadas por el nuevo gobierno, especialmente la fuerte devaluación de la moneda y el drástico recorte en el gasto público", asegura el último informe que analiza el mercado laboral del centro de estudios de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) CIFRA.

La actividad económica sufrió una importante caída en el primer trimestre del año, de 5,1 por ciento interanual y 2,6 por ciento respecto al trimestre anterior. El nivel de empleo, que había logrado desacoplarse de la caída del PIB en 2023, mostró en 2024 un retroceso incluso mayor que el de la actividad económica. La caída, explicada principalmente por el mal desempeño en las actividades más mano de obra intensivas, como la construcción y varios sectores de la industria, hubiese sido aún mayor de no ser por el crecimiento de los sectores primarios, especialmente el agro, que contrastó con el desempeño negativo del año previo producto de la sequía.

Mención aparte merece la construcción, el sector donde se verificó el mayor retroceso: el número de asalariados cayó más de 64.000 entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, lo que representa una disminución del 14,6 por ciento y explica más de la mitad del declive global. "La suspensión de la obra pública aparece como el factor más relevante para explicar este desempeño", sintetiza el centro de Estudios.

Por relación contractual

Al hacer doble click en los puestos laborales perdidos, la mayor caída se verificó entre los asalariados no registrados, que explicaron más de la mitad de los 655.000 puestos de trabajo perdidos en el trimestre. "En contextos recesivos, los asalariados no registrados suelen ser los primeros en perder su trabajo, aunque dada la magnitud de la crisis, el retroceso alcanzó a todas las categorías", asegura CIFRA. Los puestos no asalariados, que están constituidos fundamentalmente por trabajadores por cuenta propia se redujeron en 209.400.



"El empleo registrado en relación de dependencia fue fuertemente afectado en los meses transcurridos desde el gobierno de J. Milei, situación que contrasta claramente con los años previos", observa CIFRA. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2024 (último dato disponible), el número de asalariados registrados se redujo en 175.700, lo que representa una caía del 1,7 por ciento. La pérdida estuvo especialmente concentrada en el sector privado, donde la disminución fue de 123.100, con una tasa negativa de 1,9 por ciento.

En el sector público, entre esos mismos meses, se registró una baja de 36.900 asalariados registrados, principalmente debido a despidos y finalización de contratos en la Administración Pública Nacional, que superaron los 20.000, según el informe de Dotación de Personal de la APN realizado por el INDEC. La cantidad de trabajadores independientes inscriptos como monotributistas sociales, con una reducción de 38.300, tuvo la mayor caída en términos relativos (-6 por ciento); mientras que los inscriptos como monotributistas continuaron con la tendencia alcista que muestran en los últimos años.

Por género

En términos de género, se observa que en el caso de los varones es sustantivamente mayor la caída en la tasa de empleo en el primer trimestre de 2024, tanto respecto del trimestre previo como del mismo trimestre de 2023. Esta reducción ocurre para distintos grupos de edad. Mientras que en el 1° trimestre de 2023 la tasa de empleo era de 66,5 por ciento, en el mismo trimestre de 2024 arrojó un valor de 64,5 por ciento.



En el caso de las mujeres, la reducción en la tasa de empleo ocurrió entre las jóvenes hasta 29 años pero no para quienes conforman el grupo que supera esa edad, es decir que no fue generalizada. En el primer trimestre del presente año, la tasa de desocupación alcanzó el 8,4 por ciento para las mujeres y el 7 por ciento para los varones, produciéndose una leve reducción en la brecha de género en este aspecto.



Ingresos

"La dinámica de los salarios registrados fue muy diferente para los sectores privado y público en los últimos meses. Mientras que para el promedio del sector privado tuvo lugar un incremento paulatino desde marzo posterior a la brutal caída postdevaluación, en el caso del sector público no ocurrió tal recuperación, de modo que los salarios continúan absolutamente deprimidos en su poder adquisitivo", afirma CIFRA. Así, en junio de 2024 el salario real promedio del sector público se ubica 18,9 por ciento por debajo del nivel de noviembre de 2023, sin que se haya observado un cambio sustantivo en los últimos cinco meses.

Dado que este proceso de caída salarial ocurre desde bajos niveles de remuneraciones, cuando se realiza una comparación de mediano plazo se obtienen resultados muy negativos. El último dato del salario medio registrado privado lo ubica 26,4 por ciento por debajo de noviembre de 2015 mientras que el salario público está 41,2 por ciento por debajo del nivel de ese momento.