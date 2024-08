Romper el círculo, de Justin Baldoni basada en It Ends with Us, de Collen Hoover, cuenta la historia de Lily Bloom, quien se enamora tras mudarse a Boston con el objetivo de abrir su propio negocio. Criada en un hogar violento, ella siente alarmas por actitudes de su novio. Cuando el primer amor de su vida retoma el contacto con ella, debe tomar una decisión. La película protagonizada por Blake Lively es un alegato sobre la posibilidad de salir de los círculos violentos (Cines del Centro, Cinépolis, Hoyts, Nuevo Monumental y Showcase.)