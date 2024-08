Argentina es el país más caro de la región, según un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Según el estudio, el costo de vida promedio de una persona en Argentina es de casi cinco salarios mínimos.

En diálogo con la 750, la coordinadora del Centro RA, Mara Pegoraro, señaló que "lo que muestra el estudio es cómo se ha ido deteriorando el poder adquisitivo de los argentinos en una combinación donde, además, no solo el salario mínimo tomado como unidad de medida homogénea indica cuánto es lo que nosotros podemos comprar cotidianamente, sino también cuán pobre se va volviendo la Argentina paralelamente".

Costo de vida

Argentina posee el costo de vida más caro de la región e incluso que ciertos países de la Unión Europea en términos relativos. Esta diferencia puede observarse principalmente con Brasil, segundo país más caro de la región, ya que en Argentina se necesita un salario más para adquirir una canasta de consumo básica y dos salarios mínimos más si se considera el alquiler que en el país vecino. Si se evalúa la posición argentina respecto a los países seleccionados de la Unión Europea, se puede concluir que la diferencia en costo de vida es aún mayor ya que, una persona requiere 2,5 salarios mínimos menos para acceder a una canasta de consumo básica y 3,5 salarios mínimos menos si se considera el alquiler de un monoambiente en la ciudad.

"Argentina se vuelve un país muy caro, no solo para los extranjeros, muy caro en dólares sino también para los propios argentinos, al mismo tiempo que nos empobrecemos a pesar de mantener un puesto de trabajo", afirmó Pegoraro.

"Lo que los datos están mostrando es un escenario de enorme recesión. No solamente la pérdida del poder adquisitivo de los argentinos está vinculada al costo que significa vivir en un país con la inflación que tenemos, sino que esta estrategia de microdevaluaciones que el Gobierno viene llevando a cabo no solo no favorece a la población sino que sigue perjudicando el poder adquisitivo", advirtió.



"El problema no es la estrategia de que la inflación baje, sino que la bajan empobreciendo a la gente, no volviendo a la Argentina más productiva", cerró.

El estudio comparó los ingresos necesarios para adquirir una canasta básica alimentaria en Argentina versus los demás países de la región. El resultado fue que en nuestro país se requiere en promedio del doble de ingresos para adquirir una canasta de alimentos de 2400 calorías diarias.