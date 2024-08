Un tribunal estadounidense le dio este martes un guiño al fondo de capital Titan Consortium, que le reclama a la Argentina el pago de 320,76 millones de dólares más intereses por el laudo en contra que obtuvo el país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por la forma en que se expropió Aerolineas Argentinas y Austral en 2008. El tribunal para el Distrito de Columbia concluyó que el plazo de prescripción aplicable a la ejecución de este laudo del Ciadi de 2017 es de doce años y no de tres, tal como presentó el país. De esta forma, la demanda de Titan es oportuna. La Procuración del Tesoro de la Nación asegura que el fallo no se puede apelar.

El reclamo se deriva de la nacionalización, en 2008, de la aerolínea de bandera, que en ese momento estaba en manos de empresas pertenecientes al grupo Marsans. Las firmas Teinver, Transportes de Cercanías y Autobuses Urbanos del Sur iniciaron un laudo en el Ciadi en enero de 2009 bajo el Tratado de Inversiones España-Argentina. Como es bastante común en este tipo de juicios en que se necesita espalda financiera y paciencia para hacerse de ganancias extraordinarias, la española vendió los derechos de litigio a un fondo conocido por Argentina en tribunales estadounidenses: el bufete inglés Burford Capital, que busca cobrar 16.000 millones de dólares por el juicio que lleva adelante contra el país por la expropiación de YPF en 2012. Con insistencia, Burford logró que el Ciadi sentencie en 2017 a su favor. Una vez conocida la sentencia internacional, Argentina presentó una Solicitud de Anulación ante el propio CIADI, que fue rechazada en 2019.

En el laudo del 2017, el Ciadi consideró que Argentina debía pagar 320,76 millones de dólares más intereses por "expropiar de manera ilícita las inversiones de las demandantes en dos aerolíneas argentinas", "no conceder a las demandantes un tratamiento justo y equitativo de sus inversiones", e "interferir con los derechos de las demandantes respecto de sus inversiones". En 2018, Burford vendió nuevamente los derechos a Titan Consortium.

Antes la demora de pago de Argentina, que no realizó el pago voluntario del laudo y la falta de poder del Ciadi para forzar el cobro de las sentencias ( es decir que si la vía del diálogo entre el Estado deudor y la compañía privada no prospera, se abre la ventana para un reclamo en tribunales), Titan buscó convalidar el fallo del tribunal arbitral en un tribunal de Columbia. "En general los países son reticentes al pago voluntario, como es el caso de España. Los pagos suelen generarse por presiones diplomáticas o ejecuciones en terceras jurisdicciones, como en este caso", explicó en diálogo con PáginaI12 el abogado especialista en arbitraje de inversión y derecho internacional público Pablo Parrilla.

La primera respuesta de Argentina fue que el fallo estaba prescripto, dado que pasaron más de tres años según lo establece el DC Arbitration Act. Titan, en cambio, sugería que la prescripción se rigiera por el DC Code, que establece un plazo de doce años. La Corte optó por el segundo.



Ante la consulta de PáginaI12, desde la Procuraduría del Tesoro de la Nación aseguraron que evalúan no apelar: "En principio el fallo no permite apelación, pero estamos evaluando todos los posibles cursos de acción legal con nuestros expertos". De acuerdo a la misma fuente, "en los próximos días" se definirán más detalles sobre los pasos a seguir. "Al haber fracasado en la solicitud de anulación presentada ante el CIADI, Argentina no tiene otros recursos contra el laudo, más allá de las oposiciones que pueda plantear en el proceso de ejecución", complementó Parrilla.