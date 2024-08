Juan Román Riquelme fue uno de los jugadores más habilidosos que dio este suelo. También fue uno de los futbolistas con mayor personalidad y temperamento, dentro y fuera de la cancha. Algo que mantiene hasta el día de hoy, lo que le permitió enfrentar -y ganarle- una elección a presidente a Mauricio Macri en el club de la Ribera y con la que enfrentó los cuestionamientos de un grupo de periodistas este martes. "A mi no me reta ni mi papá", dijo en medio de la entrevista y se largó del móvil.

"Nunca escuché que en la tele digan ‘qué bien Boca que deja que los chicos vayan a representar a la Selección argentina’”, dijo el máximo ídolo de Boca en diálogo con Espn+. Enseguida, "el Chavo" le respondió: “Entonces prendé la tele”.





Riquelme no soportó la contestación y se despidió del conductor del programa: “Si este señor me va a hablar mal, yo prefiero no hablar. Te mando un abrazo grande, Sebastián”, en referencia a Vigniolo. El dirigente de Boca concluyó: “Este señor, cada vez que habla, habla mal. A mí no me reta mi viejo”.



El periodista Fucks intentó excusarse y replicó: “Yo no te estoy retando, solo te estoy diciendo que dijiste una mentira”. Román sentenció: “Un beso grande, Sebastián”.

Como no podía ser de otra manera, el recorte de la discusión se difundió en las redes sociales casi de inmediato, y “Riquelme”, “Chavo” y “Vignolo” se convirtieron en tendencia.