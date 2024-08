“La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder”. La frase circuló en las redes en los últimos días, en coincidencia con el 17 de agosto y en la web se la consideró como de autoría de José de San Martín.



De hecho, el disparador fue un posteo de la cuenta Coherencia por favor que compartió Javier Milei y su hermana, Karina en Twitter. El mensaje lo replicaron también en Instagram. Sumó más de 10 mil likeos. El problema es que la frase es falsa.

El Instituto Nacional Sanmartiniano, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación- aseguró a al sitio web Chequeado que “la misma no obra en nuestros registros bibliográfico-documentales”.



De hecho, el Instituto publicó en 2008 El Legado de San Martín, un libro que compendia 150 frases del Libertador. La fuentes fueron las cartas y oficios que integran el Archivo de los Documentos del General San Martín, publicado por Alejandro Rosa, la Correspondencia del General San Martín, recopilada por Adolfo P. Carranza, documentos del Archivo General de la Nación, y otras fuentes de consulta. En ese libro no aparece la frase que los hermanos Milei le atribuyen al prócer.

El Instituto ya había publicado un informe sobre frases apócrifas de San Martín y señalado que "no tenemos registro de las mismas en la amplia documentación por nosotros conocida, y por ende hasta el momento no nos consta que hayan sido pronunciadas por el Libertador de América General José de San Martín”. Entre las frases consignadas está la que los hermanos Milei echaron a rodar.

El origen de la frase, que no del motivo por el cual se atribuye a San Martín, podría estar en La culpa es de la vaca de Jaime Lopera Gutiérrez y Marta Inés Bernal Trujillo, según detectó Chequeado. Dice así: “La soberbia es una forma particular de incapacidad que suele afectar a gobernantes, directivos y funcionarios, pero también a porteros, dirigentes de gremios, empleados públicos y casi todos los pobres mortales que se encuentran de golpe con una escasa cuota de poder". El libro no menciona al libertador de la Argentina, Chile y Perú en ningún pasaje.

Pese a que se comprobó que la frase no pertenece a San Martín, Milei insiste con mantener el posteo. Que las cosas sean verdad o mentira es, apenas, un detalle para él.