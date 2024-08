LLA busca rechazar el tratamiento "sobre tablas" y reclama mayoría especial

En un intento por seguir dilatando el tratamiento del DNU, Nicolás Mayoraz, diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Santa Fe, advirtió que el mismo no tiene dictamen y que si se va a tratar "sobre tablas" se requiere una mayoría especial.

"El tratamiento de un DNU es un tema serio y no existe ningún antecedente que se trate sobre tablas. Este un DNU que no tiene dictamen, entonces se sale de la lógica ordinaria del tratamiento de las leyes y el DNU”, dijo Mayoraz.

"La regla es que solo se trata en recinto con dictamen, aunque los dictámenes no son vinculantes para el cuerpo. Por ejemplo, no se trata nunca el pliego de los jueces si no hay un dictamen. Y la excepción es que si no hay dictamen se sigue el tratamiento que establece el reglamento para las cuestiones sobre tablas. Y en ese punto es claro que estamos aquí por tratar un DNU de un tema tan importante, tan grave y tan urgente para la Nación Argentina que nosotros esperábamos que pudiera ser tratado en la Comisión Bicameral, que es el ámbito natural", agregó Mayoraz, al tiempo que aclaró que el tratamiento "sobre tablas" requiere una mayoría especial.