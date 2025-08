“Cada maestrito con su librito”, solía repetir Juan Manuel Herrera en sus primeros pasos como conductor en El Gourmet. El pastelero y panadero profesional, indefectiblemente, soltaba esas palabras antes de llevar al horno una masa con ingredientes tan nobles como harina, levadura, sal y agua. Reconvertido en uno de los referentes del canal, con Maestros del pan (estreno este miércoles a las 21:00 hs) su intención será la de enseñar ese lugar infranqueable detrás del mostrador de un oficio que conoce desde chico. “La búsqueda es la de recuperar la esencia del trabajo del panadero y mostrar el detrás de escena de una panadería real”, dice entrevistado por Página/12 a raíz de su inminente entrega de ocho episodios.

Tercera parte de la saga que se iniciara Maestros de la medialuna y Maestros del alfajor, el programa toca una espiga íntima en el oriundo de Berisso y actual dueño de un bodegón en ese partido del sur de la provincia de Buenos Aires. “Hay mucho sentimiento acá. No digo que en los otros no, pero acá la fibra es muy personal. Me crié adentro de una panadería así que los recuerdos estuvieron presentes todo el tiempo”, confiesa. En el piloto se cuentan los secretos de un horno emblemático de La Plata, luego visita una fábrica de pebetes en Escobar, para terminar testeando una focaccia en panadería boutique de Palermo. “Reivindicamos al panadero que se rompe el lomo de madrugada, con frio, lluvia o calor. El programa busca que el protagonista sea el panadero en su lugar. Yo juego un poco de visitante, conduzco y presento, aunque las verdaderas estrellas son quienes fabrican sus especialidades todos los días”, apunta Herrera.

Sin explicitarlo, Maestros del pan planta un mignón como bandera en relación a las modas gastronómicas (“los talibanes de la masa madre”, es uno de los lemas que debería patentar) para reivindicar un quehacer con usos y costumbres bien definidos. La producción, asimismo, es parte de una - pequeña y evidente- revolución de contenidos dentro del Gourmet. Junto a Asado de obra y la notable La Cocina De Los Clubes, ahonda en una gastronomía más reconocible y popular en la señal que está cumpliendo un cuarto de siglo. “Creo que hubo una vuelta de rosca al salir de la cocina de estudio, patear la calle y ver la cocina real. Hoy si buscás una receta, la googléas y la encontrás. En cambio, acá el valor está en ver cómo se cocina en el día a día”, explica el panadero reconocido por la candidez de sus productos televisados. “La verdad que nunca lo esperé. Hasta me da vergüenza cuando me reconocen. Tuve la suerte de que me dijeron de que sea como soy en mi vida”, repasa.

- ¿Qué es lo que más te interesó de este programa?

Juan Manuel Herrera: -El poder visitar panaderías que son reconocidas en su propio lugar. Nos centramos en mostrar a gente que arranca a las dos o tres de la mañana con el horno a leña. Es un trabajo muy sacrificado, trabajás a la madrugada, a la tarde, hasta que entra la noche. Valorizamos al panadero sin escuela, o el que se hizo ahí adentro. Fuimos a lugares de la provincia de Buenos Aires como Junín o Azcuénaga. Tenés un pueblito con una sola panadería y que hace un pan de campo terrible. Su dueña es una mujer que quedó viuda muy joven y su historia te conmueve. Recorrimos Las Marianas que es un pueblito donde no hay ni señal de Internet. Son esos lugares, con gente muy humilde y que trabaja al pie del cañón.

- ¿Cuál sería la conexión y la diferencia con tus anteriores envíos?

J.M.H: -Tocamos tres temas distintos. Se entrelazan porque a fin de cuentas son productos de pastelería y panadería. En Maestros del alfajor mostramos todas las variantes de un clásico de dos tapas, bien de barrio hasta lo más exquisito en todas las esferas. En Maestros de la medialuna pregonamos por la medialuna argentina de 50 a 60 gramos. Con Maestros del pan cerramos el ciclo. Para mí se está perdiendo el oficio porque hay cosas muy lindas y de boutique, pero tenemos que valorar una buena galleta marinera, un pan de Viena, una galleta de sémola. No estoy en contra de la masa madre, pero para mí la panadería no es sólo eso: la panadería es mucho más.

- A su vez está lo emocional que se avizora en varias entrevistas…

J.M.H: -Lo que pasa es que la panadería siempre fue un oficio familiar. Hay mucha vivencia y tener la chance de ponerlo en palabras, del testimonio, es especial. Había peleas, reconciliaciones, todo tipo de relaciones. Las panaderías estaban literalmente dentro de las casas. La cocina estaba al lado del mostrador. Si eras panadero tu vida pasaba por la panadería, realmente, no como un decir. Hoy tenés franquicias, pero la panadería de barrio, como la viví yo, tenía esa impronta.

- ¿Y si Maestros del pan visitaba la panadería de tu familia en Berisso qué preparado hubiesen mostrado?

J.M.H: -Si me remonto a lo que era esa panadería en los ’80, tendría que haber sido un buen pan de miga. Muy parecido a lo que se ve en la de “El Mortero” en La Plata. Me gusta eso.

- El pan es agua, harina, sal, levadura y…

J.M.H.: Un proceso. Una alquimia. No todos los panaderos tienen el mismo pan usando los mismos ingredientes y cantidades. A mí me gustan los levados largos y el poder trabajar con horno de piso. Lo que me gusta de este programa es que mostramos todo lo que está atrás de eso que parece tan sencillo.

- ¿Y cuáles son los ingredientes esenciales de Maestros del pan?

J.M.H.: -Tres. Los lugares, las historias y la reivindicación del oficio del panadero argentino.