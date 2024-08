TIPOS DE GENTILEZA 6 puntos

(Kinds of Kindness; Estados Unidos/Reino Unido/Grecia, 2024)

Dirección: Yorgos Lanthimos.

Guion: Yorgos Lanthimos y Efthimis Filippou.

Duración: 164 minutos.

Intérpretes: Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn,

Estreno en salas de cine.

La frenética actividad reciente del (para bien y para mal) siempre polémico realizador griego Yorgos Lanthimos podría ser una etapa creativa pasajera, pero lo cierto es que apenas ocho meses separan el estreno en el Festival de Venecia 2023 de Pobres criaturas y el lanzamiento mundial de Tipos de gentileza el pasado mes de mayo, en el marco de la última edición del encuentro cinematográfico de Cannes. Para su último esfuerzo, el director de Dogtooth, El sacrificio del ciervo sagrado y La favorita recurrió al viejo pero nunca perecido formato de la trilogía de relatos, practicado con particular vehemencia durante los años 60. Con un reparto de lujo que reaparece en diferentes papeles y predominancias y algunos temas o circunstancias que se reflejan en los diferentes segmentos, difícilmente pueda comprenderse el título del film si no es a través del prisma de la ironía o el sarcasmo: la gentileza genuina es usualmente una emoción vedada a los protagonistas, atrapados en emociones que van de la esclavitud autoimpuesta a la paranoia, y de allí sin escalas a la obsesión.

En el primer relato Jesse Plemons encarna al empleado de una compañía sin rubro distinguible cuyo jefe (un serpentino Willem Dafoe) parece manejar gustos, estilo de vida y actividades de su súbdito hasta el más mínimo detalle. Por caso, le dicta qué libros leer, a qué hora debe acostarse, si conviene o no tener relaciones sexuales y hasta qué bebida le corresponde para terminar el día. Como si se tratara de un capítulo de alguna serie de unitarios sobre los males de la sociedad (o los peores pecados de la condición humana), el pedido del mandamás de que lleve a cabo una actividad extrema pone por primera vez en tensión la sociedad entre ambos, disparando una crisis existencial que se parece a un pozo sin fondo. Cerca del final aparece una mujer capaz de iluminar nuevamente la vida del protagonista (Emma Stone), aunque desde luego las cosas no terminan de hacer click. O sí, pero de una manera inesperada.

Stone y Plemons regresan en el segundo segmento, que introduce de a poco la posibilidad de un tono fantástico. Él es un policía que anda deprimido con justa razón: su mujer está desaparecida luego de un viaje de investigación marítima que puede haber terminado en desastre. Pero las cosas no mejoran sino todo lo contrario cuando la esposa regresa y el pobre hombre no logra escaparle a la idea de que se trata de una impostora. Lanthimos recurre a varios momentos de shock, aunque distintos entre sí, para elevar la apuesta de extrañeza y malestar. Algo similar ocurre en el tercer cuento, en el cual la actriz de ojos enormes forma parte de una particular secta religiosa (el líder masculino es Dafoe, acompañado por Hong Chau) y se encuentra obsesionada con hallar a cierta mujer que, como Jesús, es capaz de resucitar a los muertos.

Lanthimos no es Roger Corman, y estos “cuentos de terror” no tienen su capacidad de síntesis, avanzando hacia el final de los 164 minutos de metraje sin ningún apuro. Hay algo de ejercicio de estilo en Tipos de gentileza, con sus excentricidades y caprichos a flor de piel, como si se tratara de una versión algo pretensiosa de aquellos films en episodios de antaño. Visualmente atractiva y con chispazos de talento para la puesta en escena, hay sin embargo algo profundamente superficial en sus teóricamente profundos comentarios sobre la sociedad moderna, el libre albedrío y el uso y abuso del poder. Como comedia oscura y excéntrica funciona de manera intermitente, con el primer capítulo como ganador indiscutible del trío.