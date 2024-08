"Hace ocho meses que nos vienen boludeando. No le cumplen nada a los gobernadores nuestros, no aceptaron la integración, y esto de la SIDE institucionalmente está mal". La frase que Mauricio Macri tiró ayer en un Zoom del PRO, y que desde su partido se encargaron de dejar trascender, sintetiza la ficha que el expresidente ha decidido jugar en este aquí y ahora. Se materializó en el Congreso, cuando el PRO dio quórum y ayudó a hacer caer el DNU que le daba 100 mil millones de pesos sin control a la (no tan) flamante SIDE.

Ya se había esbozado allí mismo un día antes, cuando pudo avanzar un acuerdo entre Unión por la Patria (UxP) y la UCR para ungir a Martín Lousteau al frente de la Bicameral de Inteligencia, encargada de monitorear a la SIDE y a sus fondos. Detrás de esta doble jugada que involucra a toda la oposición, se recorta nítida la figura del expresidente marcando la cancha de un partido que continuará en el Senado, y un campeonato en el que ya pesan las lejanas legislativas de 2025.

Y aparece también la de Patricia Bullrich, en una grieta interna que se profundiza con acusaciones mutuas expuestas.

El cambio dónde está

"Esto no es el cambio" se titula el fuerte comunicado con el que el PRO salió a jugar fuerte en la jornada de ayer. "Desde el inicio de esta gestión, apoyamos al gobierno en todas las medidas que apuntalaban al cambio en la Argentina (la Ley de Bases, la ampliación de datos genéticos para seguridad, y más)”, comienza el breve texto.

Y continúa: “Pero este DNU de $100 mil millones para inteligencia, en un contexto en el que ‘no hay plata’, y sin aclarar el uso de los fondos, no es el cambio”.

“El progreso económico requiere instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero. En el PRO esos valores son innegociables”, concluye.

Grieta PRO

La votación en el congreso también terminó de delinear la ya aguda grieta interna del partido. Hubo quienes votaron con La Libertad Avanza, en contra de declarar nulo el DNU de Milei: Los bullrichistas Damián Arabia, Patricia Vásquez, Laura Rodríguez Machado, Aníbal Tortoriello, de Río Negro.

También hubo ausencias y abstenciones: Gerardo Milman, Hernán Lombardi y Sabrina Ajmechet se ausentaron en el momento de la votación; Silvana Giudici y Fernando Iglesias se abstuvieron. Pero más de la mitad del bloque siguió las directivas: dar quórum, votar a favor de la nulidad.

Tras la votación de la cámara baja, la respuesta de Patricia Bullrich llegó por la red social X: "Amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación, un país que sufrió dos atentados... y una SIDE desmantelada", acusó a propios y extraños, pero sobre todo a propios. "El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos", definió. "Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. ¡Ahora deberán hacerse cargo!", apuntó con signos de exclamación.

"La importancia de este decreto radica, además, en que nutre de fondos fundamentales para Fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y así garantizar mayor seguridad a los argentinos. El rechazo al DNU lo celebran los criminales", redondeó.

Unas horas más tarde la ministra abundó con un video: "Justo hoy, que un grupo de diputados derogó un decreto de necesidad y urgencia para tener fondos para proteger al país, la seguridad nacional, y tener la tecnología adecuada, justo hoy, estamos inaugurando el Centro de Misión Antiterrorista para proteger a la Argentina de ataques como los que ya tuvimos". Redondeaba así un mensaje según el cual el envío de fondos millonarios a la SIDE, sin control, para hacer inteligencia, redunda en "cuidar a los argentinos y todos los bienes de los argentinos". Y que, sobre todo, reunía a ese "grupo de diputados" en una misma bolsa con la acusación máxima, "el kirchnerismo".

Faena troll

Por ese lado fueron ayer durante todo el día los influencers libertarios y las cuentas anónimas que alimentan la granja troll oficial, en una jornada que les demandó gran faena. El discurso coordinado fue el de cruzar en las redes sociales a Macri por haberle ordenado al PRO votar en contra del DNU, con una máxima acusación coincidente: "votó con los kirchneristas".

"Te rendiste a la agenda de los kukas", "Volvió el Frente de Todos Juntos", denunció Romo. "Y si Milei mete en cana a estos 2 y cierra la grieta?", junto a una foto de Macri y Cristina Kirchner. "Fracasaste en tu gobierno y en las elecciones". "Basta Mauricio, no vamos a usar tu pliego para la hidrovía. Bien ahí votando con el kirchnerismo", fueron algunos de los altos conceptos que le dedicaron al ex jefe de Estado.



Mientras tanto, Javier Milei se limitó a retuitear algunos mensajes en contra de la anulación del DNU, pero evitó confrontar con el "Presidente", según lo ha llamado. Continuará.