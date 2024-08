La Libertad Avanza volvió a sufrir otro coletazo por la visita a los genocidas. Esta vez filtraron los audios dramáticos de la reunión que terminó con gritos, seguridad y amenaza de una denuncia. "Martín mirame, me hicieron una cama", se oye a la diputada Lourdes Arrieta, una de las visitantes a Ezeiza y que presentó una denuncia contra el espacio por sentirse engañada. "No tuvieron los huevos para defenderme cuando me tenían que defender --se la oye--. Yo pedí explicaciones y no tuvieron los huevos". En ese contexto, repite: "¡Me hicieron una cama! ¿Quién? ¡Vos, vos Martín! ¡Me amenazaron y estoy con custodia!”, siguió, fuera de sí, y en medio de un llanto incontrolable.

La discordia se generó tras la reunión del martes en la comisión de Peticiones y Reglamento, cuando Arrieta expresó que había que pedir explicaciones al riojano por haber autorizado el traslado a Ezeiza. El miércoles, tras la sesión del DNU, el bloque se enfrascó en un cónclave interno y allí salieron a relucir los reproches a Arrieta por haber “mandado al frente” a Menem con una acusación que sostienen que es falsa. En ese contexto, Arrieta perdió los estribos y empezó a vituperar a sus compañeros. La diputada Lilia Lemoine le salió al cruce y sugirió a la prensa que no estaba bien de la cabeza. Ayer el espacio dio un paso más y dejó correr la versión según la cual la echan del bloque. La salida sería el martes junto a Rocío Bonacci y Marcela Pagano, dos legisladoras cuestionadas en la interna dura de los libertarios.