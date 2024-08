El actual intendente de la localidad de Campo Quijano, Lino Yonar, denunció públicamente que el ex jefe comunal Carlos Folloni habría cometido irregularidades en el manejo de fondos provenientes de la Nación. Dijo que faltan rendiciones, lo que derivó en intimaciones al municipio, impidiendo futuros acuerdos con la Secretaría del Interior de la Nación.

Si bien Yonar dijo que no quiere hablar de corrupción de parte del anterior jefe comunal puesto aún siguen investigando, manifestó que "hay desprolijidad, hay irregularidades. Sí podemos decir que hubo un desorden administrativo muy grande en la gestión anterior".



El intendente contó en declaraciones públicas que en Buenos Aires le informaron que el municipio arrastra una deuda de 15 millones de pesos con la Secretaría del Interior, ex Ministerio del Interior de la Nación. Es por eso que apuntó contra su antecesor, Carlos Folloni, asegurando que existen faltantes en la documentación de la rendición final de esos fondos. Según Yonar, estos pendientes impiden que la Municipalidad reciba fondos o beneficios nacionales. "O devolvemos la plata o justificamos en qué se gastó", dijo.

El intendente explicó que en 2021 el municipio recibió esos 15 millones tras la firma de un convenio con el entonces Ministerio del Interior. Ese monto estaba destinado a la ejecución de obras de iluminación, la instalación de cámaras de seguridad, la compra de memorias de canales de video, una computadora, cables de fibra óptica, entre otros recursos. "Todo eso representaba un total de 15 millones de pesos que, valuado al día de hoy, seguramente rondaría en los 100 millones de pesos", subrayó.

Denunció que Folloni "nunca presentó la rendición de cuentas de ese dinero" y hasta que eso no se regularice, el municipio de Quijano "no podrá recibir un peso" pues se rescindió la posibilidad de efectuar futuros acuerdos con la Nación. Es por eso que dijo que ahora tienen que verificar si las compras se hicieron y "ver la posibilidad de poder hacer las rendiciones de esa documentación si es que existe".

Yonar relató que se dió con la novedad de la falta de rendición en su última visita a las oficinas nacionales, a las que concurrió en busca de financiamiento para resolver distintas demandas en la localidad. Allí le informaron que ya se habían efectuado tres intimaciones a Folloni por los 15 millones, la última, el 24 de noviembre de 2023. El jefe comunal lamentó que el municipio se encuentre "inhabilitado" para recibir financiamiento nacional, ya que "al no realizar la presentación de la documentación correspondiente para verificar ese dinero desde el 2021, lamentablemente hoy Campo Quijano tiene el convenio rescindido entre el Ministerio del Interior de la Nación y el municipio".

En ese sentido, señaló que como nuevas autoridades municipales, el ex intendente "nunca nos presentó esa información en el traspaso de mando". Yonar asumió su mandato el 10 de diciembre del año pasado. El joven de 36 años llegó a la intendencia desde el frente Unidos por Salta y obtuvo 3.087 votos (25,61%), venciendo a Folloni (Vamos Salta), que consechó 2.595 votos (21,53%) y no logró su reelección.

El intendente contó que en la Municipalidad se encontraron con "órdenes de pago que no existen y, sin embargo, en el sistema figuran que el pago salió. Órdenes de pago que tienen sus comprobantes, pero no está la factura emitida, no está el procedimiento administrativo como corresponde, no existe la resolución". Es por ello que se solicitó una auditoría mucho más profunda de todo el período 2023, para así, "evaluar la situación real de lo que nosotros hemos evidenciado".

Adelantó además que si la auditoría constata estas irregularidades se harán demandas civiles y penales contra el ex intendente Folloni.

"He rendido tanto en la provincia como en la Nación"

Por su parte, el ex intendente Carlos Folloni se manifesó preocupado por las recientes declaraciones de Yonar hacia su persona. En diálogo con Salta/12, afirmó que en sus cuatro años de gestión "he rendido tanto en la provincia como en la Nación", por lo que aseguró que la denuncia pública del actual intendente resulta "un hecho realmente grave".

"Las rendiciones las tenemos. Hemos rendido todo en Buenos Aires, la verdad que no sé qué es lo que le dijeron en Buenos Aires, pero le pasaron mala información", afirmó. Hasta el momento Folloni no recibió ninguna demanda penal, pero adelantó que en caso de recibirla, se presentará ante la Justicia y presentará toda la documentación del caso: "Esperaremos a ver si la Justicia me llama para que presente o a declarar si me llegan a hacer alguna denuncia o algo", señaló.

También dijo que en su gestión se hicieron tres obras de gran envergadura con la Nación. La primera fue la ampliación del Hospital Francisco Herrera. "Si no hubiésemos rendido lo del hospital no nos podrían haber dado las otras dos obras", insistió. La segunda obra fue de adoquinamiento, y la tercera, fue la puesta de luminaria y cámaras de seguridad, que es a la que hace referencia Yonar. Esta última "se rindió como corresponde y las cámaras de seguridad y la iluminación que dicen el Intendente que no está rendida, sí lo está, y la obra también está hecha, porque están puestas las cámaras, las iluminaciones en distintas calles y en distintos barrios de Campo Quijano", aseguró.