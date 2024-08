El expresidente Mauricio Macri comunicó su apoyo al presidente Javier Milei luego de que anunciara su veto a la recién aprobada ley de reforma jubilatoria. En ese contexto, el senador nacional de la UCR por Tierra del Fuego Pablo Blanco cuestionó al líder del PRO por su repentino respaldo a la decisión de Milei: "Le habrán gustado las milanesas", ironizó el legislador, en diálogo con la 750, en referencia a la cena que compartió Macri con el Jefe de Estado este jueves por la noche.



Además, el fueguino desmintió al presidente, quien desde los medios de comunicación aseguró que los fondos para sustentar la nueva fórmula para jubilados equivalen a 370 mil millones de dólares, más de la mitad de la deuda externa. "Me preocupa mucho que un eximio economista maneje las cifras con tanta liviandad", se lamentó Blanco.

En la misma línea, el diputado nacional de Unión por la Patria Carlos Heller coincidió con la valorización del senador radical sobre los números que dio Milei: "Es una argucia matemática comparable al 17.000% de inflación. Multiplica de cualquier manera arbitraria y no tiene ningún rigor", argumentó.

Blanco aseguró que está entre las facultades del presidente vetar la ley, de la misma forma en que está en las facultades del Congreso dictar leyes e incluso aprobar o rechazar el veto presidencial. Sumado a esto, el senador fueguino rechazó la excusa del líder de La Libertad Avanza y el ministro de Economía, Luis Caputo, quien también se manifestó en redes sociales tras la aprobación del proyecto al sostener que la meta de déficit cero es "innegociable".

"¿De dónde salen los recursos para los 100 mil millones de pesos destinados a la nueva SIDE?¿De dónde salen los recursos para los 14 viajes que lleva realizados el presidente al exterior con costo mínimo de 250 a 300 mil dólares por viaje, sin ningún resultado para el país porque son todos para distinciones personales o de política partidaria?", se preguntó Blanco, en diálogo con Escuchá Página 12.

Y continuó: "Milei tiene la responsabilidad, una vez asumido el Gobierno, no solamente de relatar los problemas sino de tratar de solucionarlos".



Por su parte, Heller aseguró que el proyecto aprobado esta semana no supone ningún aumento a las jubilaciones sino una recomposición del 8,25% "que le sacó la gestión actual cuando se produjo la devaluación de diciembre y enero", y sostuvo que no afectará a las cuentas nacionales. "Si por una recomposición de esta magnitud se rompe el Gobierno uno debería decir que es muy frágil todo", sentenció el también presidente del Banco Credicoop.

Fondos reservados de la SIDE

Respecto del tratamiento del decreto que asignó 100 mil millones de pesos en fondos reservados a la SIDE, Blanco vaticinó que el DNU será rechazado en el Senado de la Nación al igual que en Diputados porque es violatorio de la Ley de Administración Financiera y la Ley de Inteligencia: "No se pueden entregar recursos reservados por decreto, tiene que ser a través de una ley con tratamiento en el Congreso", explicó el legislador radical, quien dijo además que el presidente está "normalizando" el uso del decreto de necesidad y urgencia. "No me cabe ninguna duda que el resultado va a ser el rechazo", concluyó.