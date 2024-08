Mauricio Macri hizo su segunda demostración de fuerzas en apenas 48 horas y mantiene arrinconado al Gobierno. Terminada la tensión del segundo día, ayer en el Congreso, con el nuevo revés para los libertarios por el aumento a los jubilados con acuerdo de toda la oposición incluido el PRO, el gobierno dejó filtrar la noticia de un nuevo encuentro entre Javier Milei y el exmandatario. "El mejor de los últimos tiempos", según versiones que trascendieron desde la Rosada. Ocurrió el miércoles a la noche y a pedido de Milei para bajar la tensión. Para entonces, apenas terminaba el capítulo de la derrota en Diputados por el DNU de los fondos reservados de la SIDE y aún arreciaban los trolls libertarios contra el exmandatario y el macrismo.



Hubo milanesas, la comida preferida del exmandatario y plato al que recurren en cada encuentro. Era la segunda cena en quince días, tras la del 12 de agosto cuando volvieron a verse las caras después del áspero relanzamiento del líder del espacio amarillo en La Boca con críticas a diestra y siniestra al entorno y primer anillo del mandatario de la ultra derecha. Según se dijo, estuvieron solos en una reunión a “agenda abierta”. De lo que se dijeron y acordaron no trascendió demasiado, pero desde el entorno del expresidente dijeron que “la relación sigue igual y en buenos términos” y también subrayaron mucho malestar con el ataque troll de ese día. Por lo que sucedió con el correr de las horas, es posible que la relación siga igual porque poco cambió.

El gobierno sacó a dos de sus alfiles políticos bien temprano a cruzar duro al exmandatario, primero salió Manuel Adorni y luego Guillermo Francos. Macri tampoco desaceleró. Mantuvo la embestida del bloque en el Senado y luego mandó un mensaje con una foto junto a Martín Yeza, teledirigida a su archienemiga Patricia Bullrich. Yeza es la persona que se quedó con el lugar de su espacio como coordinador de la asamblea nacional del PRO. Mientras tanto, el ejército trolls libertario se contuvo durante el día pero salió a pegar tras la votación en el Senado. Eso sí, lo hizo un poco más recatado.

La manaña

Bien temprano en la previa a lo que se preveía como una posible derrota en el Senado, el portavoz de Presidencia respondió sobre traiciones y vetos en su conferencia de prensa habitual. Le preguntaron por el voto PRO contra el DNU de la SIDE. “No son traidores –dijo-- son ingratos”. Dijo no comprender bien cuál fue la razón. "Seguramente estén confundidos", ironizó y repitió: es “una mezcla de ingratitud con gente confundida". Luego buscó papeles, leyó números y clavó el puñal teledirigido donde debía: sin nombrar al expresidente de manera directa recordó el largo listado de presupuestos medidos en decenas de millones de “dólares”, más de 100 millones de dólares, del macrismo para fondos reservados de la entonces AFI. Además, allí dijo algo que recién se entendió más tarde. Cuando le preguntaron si vetaría la ley de jubilaciones, dijo aquello del déficit ese innegociable.

Francos salió a correr al expresidente directamente con las causas penales y elípticamente también recordó el esquema montado durante el macrismo a través de los aparatos de inteligencia para perseguir a la oposición política. “Su Gobierno ha tenido cantidad de fondos para aplicar a las tareas de seguridad del Estado y ha tenido varias causas y denuncias penales por esos temas”, lanzó. Y agregó: “Macri está equivocado”. El “Estado necesita de fondos para asignar a la seguridad nacional”, replicó y “debió consultar”, dijo sobre el exmandatario. Finalmente le enrostró on the record lo que los pasillos de la Rosada repiten en off. “No quiero hacer especulaciones, pero el expresidente ha ofrecido sus equipos técnicos, sus pliegos de licitaciones en el caso de la Hidrovía”, deslizó sobre lo que parece ser una de las obsesiones del exmandatario en su carrera por los cargos y lugares.

La tarde

Los ánimos en el Gobierno volvieron a caldearse con las novedades en el Senado. Tras la votación, todo el Gabinete salió a responder en las redes: “El equilibrio fiscal es innegociable”. Posteó Luis Caputo, lo levantaron los trolls. Y también posteó Adorni y agregó “absolutamente innegociable”. Salió también la dupla Agustín Romo y el Gordo Dan, las dos espadas digitales que un día antes habían mantenido contra las cuerdas a Macri. Romo posteo a la Derecha Diario: “Milei logró en un mes lo que Macri no logró en cuatro años”, replicaron sobre la vieja frase del ministro desregulador Federico Sturzenegger. El Gordo Dan avanzó: “Así como los ves, transaron los de Macri con los k para quebrar el país –dijo y agregó envalentonado--: No entienden el desafío, juegan con el chiquitaje y berrinches personales”.

Las crónicas de la Rosada decían que a esa hora había bronca en los pasillos del Gobierno. Al caer la noche alguien decía que “el ego de Macri es tan grande que no entra por una puerta”.

La noche previa

Según la Agencia NA de fuentes al tanto de la cita, Milei y Macri se reunieron en las últimas horas del miércoles en la Quinta de Olivos, donde mantuvieron el encuentro a solas y reafirmaron que la relación entre ellos sigue en "buenos términos". También trascendió que el exmandatario llegó furioso con el entorno, los ataques de los trolls y una aparente vocación de la Rosada de disputar sus dirigentes. "La relación sigue igual, en buenos términos", dijeron quienes buscaron despejar las versiones de malestar tras el apoyo del PRO al rechazo legislativo del DNU que otorgó fondos millonarios a la nueva estructura de la SIDE.