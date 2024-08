Javier Milei sigue furioso por el rechazo de Diputados al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que otorga 100.000 millones de pesos en fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Ni las milanesas que comieron en Olivos hicieron que limaran las asperezas con Mauricio Macri, que mandó a sus legisladores a votar en contra de los intereses del gobierno libertario. A Milei no le resultaron satisfactorias las explicaciones que le dio el líder del PRO. Patricia Bullrich salió a provocar a los diputados y lo único que logró fue que la Coalición Cívica de Elisa Carrió pidiera que la convoquen a la Comisión Bicameral de Inteligencia para que explique el destino de los millones.

El Presidente invitó a Macri a cenar en Olivos el miércoles. Fue un acercamiento después de que el PRO diera quórum y votara para rechazar el DNU 656. El argumento del partido fue que había acompañado todas las iniciativas de La Libertad Avanza (LLA) pero que los fondos secretos eran un límite. “Este DNU de $100 mil millones para inteligencia, en un contexto de ‘no hay plata’, y sin aclarar el uso de los fondos, no es el cambio. El progreso económico requiere instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero”, habían tuiteado.

Macri buscó acercar posiciones el viernes por la mañana cuando salió a tuitear en favor de que Milei vete la movilidad jubilatoria –que habían apoyado todos los senadores del PRO menos una. Sin embargo, no conmovió al Presidente, que buscó cobrarle lo que había pasado con los fondos reservados. “Me dio explicaciones. La verdad es que no me resultaron satisfactorias, siendo alguien que fue jefe de Estado y sabe las necesidades en términos de inteligencia que tiene que enfrentar la Argentina”, dijo en LN+.

“Si llegara a tener lugar algún atentado terrorista, es absoluta y total responsabilidad de estos irresponsables que le quitan financiamiento a la inteligencia”, continuó Milei. “Que den la cara frente a los argentinos en caso de que seamos víctimas de actos terroristas, va a ser responsabilidad de la casta política. Bueno, algunos han pactado con los terroristas, por ahí quieren que alguien se ensucie las manos para eliminar gente que no les gusta, llámese yo”, siguió elevando el tono.

“Yo entiendo que el ladrón cree a todos de su misma condición y dicen: ‘es para espiar y perseguir’. En el fondo se están describiendo a sí mismos”, dijo en lo que podría haber sido un dardo envenenado contra su socio Macri, en cuya administración se denunciaron múltiples casos de espionaje.

La queja presidencial

Milei también se quejó porque el oficialismo perdió la conducción de la Bicameral de Inteligencia. Tras un acuerdo de Unión por la Patria (UxP) con la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau se quedó con la presidencia del cuerpo y Leopoldo Moreau con la vicepresidencia. Oscar Parrilli será el secretario de la comisión que deberá controlar el funcionamiento del sistema nacional de inteligencia, integrado por la SIDE y por las áreas de inteligencia de Seguridad y de Defensa.

Enfurecido, Milei dijo que era “grave” que estuviera Lousteau al frente de la Bicameral. “En esa comisión están Parrilli y Moreau, que son parte del Memorándum con Irán; por lo tanto, es de una gravedad institucional enorme”.

La Bicameral puede debutar convocando a Bullrich, si se cumple con el pedido de los integrantes de la Coalición Cívica. “Considerando la gravedad de sus expresiones y de la seriedad con la que requieren ser tomadas proviniendo de la máxima autoridad en materia de Seguridad Interior con competencias concurrentes en Inteligencia, es imprescindible que brinde informes y explicaciones”, indicó el bloque que responde a Elisa Carrió y que preside Juan Manuel López.

El miércoles pasado, luego del revés que sufrió el oficialismo en el recinto de la Cámara baja, Bullrich lanzó una dura crítica a través de las redes sociales. "Amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación, un país que sufrió dos atentados... y una SIDE desmantelada. El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. ¡Ahora deberán hacerse cargo!", escribió en X. Después, en declaraciones a la prensa, reclamó que se la citara a explicar en forma reservada para qué serían destinados esos gastos. Y la Coalición Cívica recogió el guante.

“Cuando se le pega al chancho aparece el dueño. Volvió a ocurrir con los 100 mil millones de pesos destinados a fondos reservados de la SIDE. En este caso la primera que saltó fue Bullrich acusando a 156 diputados (cuándo, no) de complices del ‘terrorismo’. Una irresponsable que cada vez que usa ese pretexto para saciar su inclinación a la violencia y la represión coloca al país en la lista de lugares inseguros para las inversiones”, tuiteó Moreau.