"Aerolíneas Argentinas busca la atomización sindical y deja mensajes intimidatorios, porque le proponen al trabajador que 'en el caso que se sientan presionados' por las conducciones sindicales pueden denunciar a un 0800, cuando en realidad, lo que nosotros llevamos adelante como conducción de APLA es, ni más ni menos, un requerimiento que nuestros propios compañeros y compañeras exigen, porque están muy por debajo de los salarios que tendrían que tener".

En el aeropuerto de Ezeiza los conflictos también vuelan por el aire, y fue por eso que el jueves pasado los trabajadores mantuvieron una asamblea que causó demoras en los vuelos y cancelaciones. Por ese motivo, BuenosAires/12 dialoga con Juan Pablo Mazzieri, comandante de Airbus-330 Aerolíneas Argentinas, que también se desempeña como secretario de Prensa y vocero de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). Horas atrás, Aerolíneas Argentinas denunció a APLA y a la la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), que son los tripulantes de cabinas, por "paros encubiertos", tal como renombraron a las asambleas. Pese a que no lo comunicó oficialmente, la aerolínea de bandera dejo entrever que tomará medidas contra los trabajadores y aplicará descuentos para pilotos y tripulantes.

Mazzieri nació en Bahía Blanca y hace 26 años que es piloto de Aerolíneas Argentinas. Cuenta a este diario "esto no es nuevo", ya que la empresa "lo ha hecho en otras oportunidades", y ante medidas sindicales "siempre nos han descontado el día de trabajo". "No nos sorprende con un Gobierno nacional que hace todo lo posible para perjudicar al trabajador", advierte el comandante, y reflexiona: "Hablan de paros encubiertos, pero no sé qué definición es esa, nosotros estamos llevando adelante medidas sindicales avaladas jurídicamente, por lo que esa definición es rara y tiene mucho que ver con la estigmatización mediática de las conducciones sindicales".

Cronología de acusaciones

Aerolíneas Argentinas denunció a los gremios por "paro encubierto" durante el viernes, cuando presentó ante la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano una denuncia, que sostenía que las acciones de los sindicatos "abarcaron más de 14 horas de asambleas en distintas terminales aéreas, que constituyen una efectiva y total paralización de la actividad de la compañía en esas y otras ubicaciones". Según rezaba el comunicado, por el paro "se cancelaron 16 vuelos y otros 85 registraron demoras", lo que provocó "un grave perjuicio económico y en términos de imagen corporativa", tal cual detalló la empresa.

El conflicto comenzó a mitad de julio, cuando APLA anunció una medida de fuerza al inicio de las vacaciones de invierno, en el que reclamó por la recomposición salarial de los pilotos. Según cuenta Mazzieri, en ese momento intervino el Gobierno nacional, mediante la Secretaría de Trabajo, y dictó una conciliación obligatoria que constaba de diez días hábiles, más otros cinco que solicitó Aerolíneas Argentinas.

"El período de conciliación obligatoria caducó y en ningún momento la Secretaría de Trabajo nos convocó a negociar, para ponerse en 'árbitro' y ver si de alguna manera destrababa el conflicto", cuenta el comandante de Aerolíneas Argentinas, y agrega: "Eso da la pauta de la verdadera búsqueda del Gobierno nacional, que era que no se resuelva el conflicto".

El conflicto está pura y exclusivamente basado en que la empresa recomponga los salarios de acuerdo a los índices de inflación que se dieron durante el período paritario de los aeronáuticos de Aerolíneas Argentinas, que se extiende desde el 1 de octubre pasado hasta el 30 de septiembre próximo. Si bien Mazzieri asegura a este diario que han logrado "acuerdos parciales" en lo que va del año, sostiene que éstos "están muy por debajo de lo que ha sido la inflación". Y amplía: "El año pasado la inflación de noviembre fue del 12 por ciento, y la de diciembre del 25 por ciento, pero esos valores no se recompusieron nunca. Durante 2024 tuvimos tres acuerdos parciales, que comparados con el período paritario global, indican que nos dejaron 73 puntos por debajo de lo que fue el último salario de octubre 2023, sumando toda la inflación que hubo de allí en adelante, que fue del 186 por ciento".

A pesar de que Aerolíneas Argentinas deslizó que sancionaría a 200 trabajadores, Mazzieri remarca que "no tuvimos ninguna comunicación oficial de parte de la empresa sobre qué hará respecto a las sanciones". Según supo BuenosAires/12, hay casos de trabajadores de Aerolíneas Argentinas, representados por la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), que perciben sueldos por debajo de la línea de pobreza. Al ser consultado por ello, el piloto remarca: "Si a esos trabajadores les descuentan el presentismo, representa casi la mitad del salario. Hay un malestar generalizado en todo el ámbito aeronáutico, que tiene que ver con esta cuestión salarial, pero también con la política aerocomercial que se lleva adelante".

Un techo paritario

Este mismo viernes, distintos medios indicaron que el Gobierno nacional establecería un techo paritario del 2 por ciento mensual para las mejoras de sueldo de los trabajadores registrados a partir de octubre. El vocero de APLA se refiere a ello cuando indica que el Presidente Javier Milei y sus funcionarios "llevan adelante políticas que van en detrimento de los trabajadores, de sus organizaciones sindicales, y son políticas que no cierran si no hay altos índices de desocupación". Mazzieri asegura que, en el caso de Aerolíneas Argentinas, "lo que buscan puntualmente es achicar la empresa a partir de políticas de no recomposición salarial y de retiros voluntarios".

El piloto bahiense cuenta a este diario que hay muchos trabajadores que como ven que los sueldos serán muy pobres, prefieren tomar el retiro voluntario y ver cómo arreglársela en otro lado. "En el caso concreto de los pilotos, que son trabajadores de muy alta capacitación profesional, se van a trabajar al exterior porque tienen salarios cinco veces más grandes que los de acá", describe Mazzieri, y sentencia: "El Gobierno nacional quiere instalar un modelo laboral de bajo costo, sin estándares laborales acorde a lo que es la industria, y que encima sea muy dificil reclamar, porque las intimidaciones son sistemáticas. No es algo puntual con los aeronáuticos, es algo que hacen con todos los trabajadores".

Actualmente, APLA nuclea 1600 pilotos en actividad, de los cuales 1100 pertenecen a Aerolíneas Argentinas. La exigencia de la empresa es que los profesionales vivan en un radio de 50 kilómetros del centro geográfico, por lo que la mayoría viven en Capital Federal y provincia de Buenos Aires. En Ezeiza trabajan los pilotos de vuelos internacionales, que son casi 300. En un comunicado que describió cronológicamente lo que Mazzieri contó a BuenosAires/12, APLA anunció asambleas en distintos aeropuertos del país. El 19 de agosto los trabajadores se reunieron en Aeroparque, y el 22 lo hicieron en Ezeiza, pero durante los próximos días habrá más reuniones. El martes 27 se llevarán adelante asambleas en Córdoba y Mendoza, el miércoles 28 en Ezeiza, y el viernes 30 en Aeroparque.