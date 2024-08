Según un reciente informe de Unicef, hoy en Argentina un millón de niños y niñas se van a dormir sin cenar. En este contexto, nace la campaña nacional Ningún Pibe con Hambre, una iniciativa solidaria que busca abastecer de alimentos a espacios que trabajan en torno al desarrollo integral de las infancias y sus familias en los barrios populares en medio de un creciente aumento de la pobreza e indigencia. Impulsada por una red de comedores comunitarios y acompañada por Argentina Humana -el espacio liderado por el dirigente social Juan Grabois-, la campaña realizará este domingo 25 de agosto a partir de las 17 en Groove (Av. Santa Fe 4389) el Festival Solidario "Ningún Pibe con Hambre", que reunirá a una nutrida grilla de artistas, desde Massacre y Alan Sutton y las Criaturitas de la Ansiedad hasta Diego Frenkel, Villa Diamante, Malena D'Alessio y Willy Bronca, entre otros.



"La idea de la campaña es una estrategia que se piensa porque desde diciembre no recibimos alimentos del gobierno nacional para abastecer a la red de comedores comunitarios", enmarca Natalia Zarza, referenta de la rama sociocomunitaria del MTE-UTEP. “Son más de mil espacios que quedaron desabastecidos a nivel nacional. Y la responsabilidad de tener una política alimentaria es del Estado nacional. Dimos una batalla judicial y en la calle, pero mientras tanto el hambre sigue estando”, explica Zarza sobre el surgimiento de la campaña nacional. Es que en lo que va de 2024, el 70 por ciento de los niños y las niñas vive en situación de pobreza y el 30 por ciento bajo la pobreza extrema, según los datos relevados por Unicef.

En colaboración con la radio Futurock, la grilla de artistas se completa con Perro Segovia, La Mafia Jinglera, La Chancha Muda, Pita Pawer, Lia Ghara, Dr. Trincado y DJ Larson. La entrada es gratuita y se consigue a través de la suscripción a la campaña en un sitio web. Ahí se podrán encontrar distintas opciones para donar dinero mensualmente que será destinado a la compra de alimentos para los comedores comunitarios de todo el país. Luego, los suscriptores recibirán vía mail las entradas y todos los meses les llegará una rendición de cuentas. “En ese mail personalizado las personas sabrán qué se compró y a dónde fue la donación”, resalta Zarza. Ese día, además, los organizadores juntarán donaciones de alimentos no perecederos en la puerta de Groove.

"En todos lados hay hambre y las ollas son cada vez más numerosas, pero hay provincias que no tienen nada", dice la dirigente social. "Es una realidad que nos golpea día a día: los pibes que se van con la panza vacía y los adultos que no comen para que coman sus hijos", explica. “Los comedores comunitarios y los espacios sociomunitarios son la red de cuidado del barrio. Cuando avanza la pobreza los que bancan la parada son los comedores y las ollas populares, y principalmente las mujeres. Las compañeras no solo cocinan, sino que escuchan, abrazan y contienen toda esta angustia que hay en nuestros barrios y en nuestro pueblo”.

La conducción del evento, en tanto, estará a cargo de la periodista Julia Mengolini y el dirigente barrial y comunicador Pitu Salvatierra, y también habrá intervenciones de Ofelia Fernández y Juan Grabois. "Es importante este festival porque nos han robado hasta la capacidad de disfrute. No tenemos ni siquiera ese derecho de disfrutar. Hay muchos artistas que aman la cultura y que por suerte se prenden a esta acción maravillosa. De esta situación salimos todos juntos si cada uno aporta desde su lugar y como pueda. Hay un montón de gente que apuesta a lo colectivo, no es todo individualismo", sostiene Zarza. “Creemos que este gobierno no va a aflojar con una política alimentaria. Entonces, esta es la primera estrategia que pensamos y seguro habrá otras”.

"En estos tiempos donde muchos artistas tienen temor a manifestar sus opiniones por miedo a perder likes, sufrir hateos y por ende sufrir represalias económicas, actividades como estas, tan concretas, transparentes e incuestionables son fundamentales para recuperar un sentido común más humanista", sostiene Malena D'Alessio. “Y en esta época donde todo está tan enmarañado, y los malos la van de buenos, y los que luchan son demonizados, el plato de comida para los pibes se vuelve una causa que nos une y una bandera incuestionable. Para apoyar esta causa no necesitás ser un letrado ni un ‘zurdo’, solo tenés que tener un cachito de sensibilidad y corazón. Y aunque parezca mentira, es esto lo que hay que volver a recuperar”, completa la cantante, rapera y compositora.

En el caso del cantautor Perro Segovia, fue él quien escribió a las redes de Argentina Humana para ofrecer sus canciones y tocar en el festival. La organización pronto se puso en contacto y lo sumó a la grilla del domingo. “Decidí ofrecerme a participar en el festival porque me parece muy necesaria y urgente la propuesta, el goce es mayor cuando mis canciones están para dar una mano y construir”, sostiene el músico. “El festival es importante para acompañarnos en estos tiempos donde se pregona el individualismo y el sálvese quien pueda. Mermar un poco el hambre de muches pibes y seguir generando más solidaridad; bienvenida la persona que quiera aliviar un poco ese dolor, sea cual sea su bandera política”, resalta.

Para Segovia, “el artista es una extensión del pueblo, una boca que grita injusticias y en su obra se encuentran memorias, identidad y pertenencia”, dice. En esta misma línea reflexiona el artista Diego Frenkel: “No creo que la música como una herramienta sola ni el arte ni nada en definitiva cambie el mundo. Creo que el mundo se cambia desde el lugar de cada uno primero en una transformación interna y personal que irradie empatía y conciencia de la existencia del otro”, entiende. “Después, desde mi lugar de músico, siento que el arte puede propiciar la conciencia de las almas en un sistema desalmado. La reconexión con lo sensible y lo espiritual con el verdadero goce de la humanidad que más tiene que ver con lo sensorial, lo grupal y el contacto que con un triunfo material, individualista y egocéntrico”.

“No puedo dejar de dar mi apoyo a esta moción cuya consigna es Ningún Pibe con Hambre. Me resulta, por supuesto, indignante y triste que en nuestro país se pueda haber llegado a esto. A la sola idea de que haya chicos y adultos con hambre”, enfatiza Frenkel. “Es inadmisible y apoyo contundentemente también a Juan (Grabois) y a la gente que la organiza, que son una de las pocas verdaderas organizaciones y franjas de resistencia frente a un sistema extremadamente neoliberal y de ultraderecha cuya misión es la diferencia brutal de clases y la desigualdad en pos del beneficio de muy pocos, sin compasión ni empatía y carente de todo valor humano”.

El impulso inicial de la campaña permitió completar el 25 por ciento del objetivo: lograr abastecer durante agosto a espacios comunitarios de Jujuy, Córdoba, Corrientes, Chubut, Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Río Negro, Santiago del Estero, Formosa y San Juan. En el transcurso de la campaña, se sumaron a colaborar distintas personalidades: Carlos Belloso, Charo López, Santiago Motorizado, Nancy Duplaá, Chango Spasiuk, Luis Ziembrowski, Maitena Burundarena, Ana Garibaldi, Carlos Portaluppi, Alejandro Bercovich, Liliana Herrero, Julian Kartún, Nonpalidece, La Bomba del Tiempo, Fernán Miras, Juan Minujin, Alejandro Dolina y Rita Cortese, entre otros.