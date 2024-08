Emoción, sorpresa, alegría y al mismo tiempo compromiso y responsabilidad, son algunas de las sensaciones que surgieron luego de la búsqueda y el hallazgo histórico que realizó el Departamento de Historia del Club de Gimnasia y Tiro, al comprobar que en los terrenos que la institución salteña ocupa desde 1904, se juega al fútbol desde ese mismo año y en el mismo rectángulo, convirtiéndose así en la cancha más antigua del país donde se practica el deporte de manera ininterrumpida.

Gimnasia y Tiro se fundó el 29 de noviembre de 1902 bajo la denominación de Club Atlético Salteño, cambiando su nombre poco más de un año después por el que conserva hasta el día de hoy. Dicho cambio se generó como artilugio para poder hacerse de los terrenos que antes ocupaba el Tiro Federal, es por eso que en su nuevo nombre, incorpora al Tiro como disciplina central.

Será entonces en marzo de 1904 que Gimnasia como institución desembarque en los terrenos, tal como figura en el Boletín Oficial de la provincia de Salta el 22 de dicho mes, haciéndose inmediatamente efectiva la posesión. A partir de allí, los terrenos de la sede céntrica de la calle Vicente López continúan como patrimonio del Club hasta el día de hoy.

Boletín Oficial de 1904 con la sesión de terrenos a Gimnasia y Tiro (imagen: gentileza Dpto. HIstoria GyT).

De la investigación centrada en los primeros años de la institución, comenzaron a derivarse nuevas búsquedas que poco a poco abrieron otros interrogantes. Uno de los fundadores del Departamento de Historia de Gimnasia y Tiro, Facundo Vallejo, comenta la génesis del descubrimiento sobre la cancha más antigua del país: “La búsqueda se inició porque formamos parte de Historia AFA, conformada por historiadores de los clubes que tienen Departamentos de Historia de manera oficial, y nos enteramos que estaban haciendo un reconocimiento a los estadios con más de 100 años de antigüedad. Nosotros como Departamento sabíamos que superábamos los 100 años pero no teníamos la fecha exacta desde cuándo Gimnasia y Tiro comenzó a jugar al fútbol en sus terrenos, si teníamos la fecha, por ejemplo, de cuando se construyeron las tribunas de cemento, que son las más antiguas de Salta”.



Los hilos comenzaron a entrelazarse y la pesquisa se profundizó. “Hicimos una búsqueda sobre los primeros años de fundación y dimos con que en 1904 ya había partidos de fútbol en el mismo terreno que hoy sigue ocupando el Club. Entonces, entrecruzando datos, hasta el momento se decía que la cancha de Ferrocarril Oeste ubicada en el barrio de Caballito en Capital Federal, era la más antigua del país, comenzando en 1905. Nosotros, con los datos descubiertos, nos dimos cuenta que la cancha más antigua del país está en Salta y es la del Club de Gimnasia y Tiro”, remarca enfático Facundo el “Mono” Vallejo, como todos lo conocen.

Imagen de Salta, principios del Siglo XX. En primer plano la platea de Gimnasia y Tiro.

En cuanto a la manera de certificar los dichos por el Departamento de Historia, Vallejo subraya: “Los documentos que poseemos para certificar esta información son las actas del Club y el Boletín Oficial, donde dice que primero se donaron los terrenos en marzo de 1904. A eso le sumamos varios artículos periodísticos del mismo año donde ya hay partidos disputados en ese sitio. Como se sabe, los terrenos que posee hoy Gimnasia y Tiro en la calle Vicente López eran del Tiro Federal. En marzo de 1904 los recibe y desde ahí se empieza a jugar al fútbol. En este sentido tenemos documentados encuentros desde mayo, donde ya hay un partido y sale publicado en el diario salteño La Montaña, y luego en septiembre uno de carácter interprovincial con Atlético Tucumán”.



“Antes de dar a conocer la información la chequeamos, por mi parte, creo que como unas 50 veces sin exagerar, porque los terrenos de Gimnasia antes eran más grandes. Por ejemplo, el tiro se hacía hacia el cerro y el terreno era más amplio. Entonces lo primero que había que certificar era que sea en el mismo lugar, y sí, exactamente la cancha siempre estuvo en el mismo lugar desde 1904”.

Diario de septiembre de 1904 donde se comenta el partido disputado entre GyT y Atlético Tucumán (imagen: gentileza Departamento de HIstoria GyT)

A partir de esta revelación, el hallazgo comenzó a regarse rápidamente de manera local y nacional, “Las repercusiones que tuvimos fueron muy buenas. El primer medio que se interesó fue el diario El Tribuno que nos hizo una linda nota que se empezó a replicar por otros medios locales llegando hasta los nacionales. Periodistas de medios nacionales como TyC Sports, radios y redes sociales, se interesaron mucho por el tema. Pero nosotros también buscábamos otra certificación por fuera que nos avale, por eso mandamos toda la documentación al prestigioso CIHF, que es el Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol, y con esa información nos respondieron certificando que somos el campo de juego más antiguo del país”, afirma con Vallejo.



En relación a la respuesta recibida por Gimnasia y Tiro de parte del CIHF el 2 de agosto pasado, la misiva confirma lo que se venía afirmando, que la cancha de Gimnasia y Tiro es la más antigua del país, jugándose al futbol de manera ininterrumpida en el mismo terreno desde 1904, también en la segunda más antigua de Sudamérica, luego del Parque Central de Montevideo, casa de Nacional de Uruguay.

En la carta del Centro de Investigación a la institución salteña se puede leer: “En primer lugar, el Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol hace público su agradecimiento al Club Gimnasia y Tiro por la deferencia de tenernos como fuente de consulta para dilucidar la verdad histórica sobre un hecho trascendente para nuestro deporte. Atentos a la carta y a la documentación pertinente enviada a nuestra entidad en su oportunidad, cumplimos en brindar la respuesta esperada. Más allá de las consultas realizadas entre nuestros socios, uno de ellos, Jorge Gallego, tiene una amplia investigación con respecto a los campos de juego en todo el país”, dice la primera parte de la respuesta enviada, en la que luego se hace un exhaustivo racconto de las canchas más antiguas del país, ya desaparecidas, comenzando por Rosario Athletic Club o Club Atlético del Rosario de 1867.

Carta del CIHF a Gimnasia y Tiro (imagen: gentileza Departamento de HIstoria GyT).

En el texto del CIHF se agrega una salvedad semántica: “Para nosotros también es importante una aclaración semántica que realizó nuestro socio Osvaldo Gorgazzi, en relación con lo que conocemos como cancha y/o estadio. Dice Gorgazzi: 'Me parece que hay una sutileza. Cancha y estadio son conceptos parecidos, pero no exactamente iguales. La palabra estadio implica que hay graderías para espectadores y cancha es simplemente el campo de deportes. Si es así, habría que preguntar a la gente de Gimnasia y Tiro cuando tuvieron su primer escalón de tribunas. Tal vez tengamos que Gimnasia y Tiro tiene la cancha más antigua (parece que todo apunta a eso), pero Ferro el estadio más antiguo (algo a confirmar). En ambos casos, sería para entidades hoy por hoy afiliadas directa o indirectamente a la AFA'”.



Sin embargo, el Centro de Investigación vuelve sobre el final de manera contundente: “Pero en el asunto que estamos tratando, el campo de juego (cancha) más antiguo del país, por el momento nuestras investigaciones no han detectado uno más antiguo. Por lo tanto, hasta que no aparezca documentación respaldatoria de otro club, Gimnasia y Tiro es el club argentino que juega en el mismo terreno desde 1904 y, por lo tanto, es el más antiguo”.

(Imagen: gentileza Santiago Mendieta).

“Me produjo una emoción tremenda saber que estaba ante un hecho histórico que no se conocía y que nosotros desde el Departamento de Historia lo pudimos descubrir y dar a conocer”, comenta el Mono Vallejo y agrega: “Me dio un gran orgullo ya que por mi parte siempre me interesé por la historia de Gimnasia y nunca había podido dar con el dato preciso desde cuándo la cancha está en ese sitio, y haberme encontrado con esta información resulta una satisfacción enorme, sobre todo por saber que las noches y noches que pasé leyendo actas, diarios viejos, y todo lo que había al alcance, valió la pena”.



Vallejo agrega que desde el Departamento tienen pensadas muchas acciones, homenajes, reconocimientos y sobre todo pensar un circuito guiado por el estadio, ya que como él mismo relata: “a diario nos comentan que turistas se acercan al Club a querer conocer la cancha, así que sería importante darle forma e incorporarla dentro de un circuito turistico que pueda tener su guiado correspondiente”.

(imagen: gentileza Departamento de HIstoria GyT).

Con solo agregar eventos de gran trascendencia local, tales como festivales, recitales o carnavales que sucedieron en aquel césped, así como eventos de magnitud internacional, como el último gol de Diego Maradona con la camiseta de la Selección Argentina en tierras argentinas el 20 de abril de 1994, la cancha de Gimnasia y Tiro resulta un territorio que respira historia desde hace 120 años.

No hay duda que el socio e hincha de Gimnasia y Tiro sentirá un orgullo particular por este descubrimiento que rebasa fronteras, pero cierto también es que fueron muchas, quizás la mayoría, de las instituciones deportivas salteñas que desarrollaron actividades en ese campo de juego, convirtiéndose en un orgullo provincial.

Es un patrimonio social y cultural de todos los salteños y salteñas, que al mismo tiempo se convierte en un monumento latente para todo el fútbol argentino. Serán entonces ahora las autoridades locales y la AFA quienes tengan la tarea de dar un reconocimiento y, por qué no, un resguardo patrimonial sobre aquellos históricos terrenos.