El editorial de Víctor Hugo Morales

¿Qué se hace con la desesperación? Esta es la pregunta que tendrían que formularse desde la clase media hasta los que están desesperados. Ese muchacho joven con un hijo que describe sus padecimientos no va a ser una excepción. ¿No es ese el héroe, y no los mandamases a los que sirve y elogia como próceres, Milei? Y nosotros decimos que no. Que esto no es así.

Le pegan demasiado al hombre, y no es bueno. Le mienten demasiado al ciudadano, y no es bueno. Trafican la renta de los pobres a los ricos en cada tarifa, en cada tomate, en cada litro de aceite.

Compartí con ustedes datos del CEPA que tengo desde anoche, y agradezco como siempre. No solamente ese joven se pregunta qué tren hay que tomar para seguir; la clase media también está sufriendo.

Es como alguien que, en la playa, ve cómo se levanta una ola a lo lejos y no le da importancia, luego la ve más negra y más imponente: así es el gobierno neoliberal. La ola está más cerca, y la sociedad parece tomada por una pesadilla en la que quiere huir, pero las piernas no le responden. Como en los sueños, cuando uno quiere zafar y no puede.

Consumo de yerba, 14,5 por ciento con respecto al 2023 abajo; la leche, 17 por ciento; consumo de carne, 15 por ciento; la nafta menos 22 por ciento; récord de bajas en internet, celular y televisión; la educación privada con variaciones de precios de 155 por ciento; las prepagas aumentando 178,3 por ciento, 35 puntos más que la inflación.

Parece mentira lo que le han hecho a los argentinos. Los aumentos de servicios en la Ciudad de Buenos Aires, entre noviembre de 2023 y 2024. Aumentaron el gas, 479 por ciento; la luz, 293 por ciento; el agua, 300,9 por ciento; el transporte público, 472 por ciento. ¿Cuánto habrá crecido su sueldo si ahora ni lo tiene?

Ante este panorama, la clase media viene adoptando toda clase de estrategias: 87 por ciento redujo o eliminó viajes en taxi o APP; el 61 por ciento dejó de usar vehículo propio; el 83 por ciento se limitó a un café o helado como satisfacción extra; el 55 por ciento no compra más comida por delivery; el 84 por ciento restringió compras de golosinas; 40 por ciento anuló o cambió la prepaga; 40 por ciento restringió la compra de medicamentos con receta; 17 por ciento puede comprar un corte de carne dos veces por semana.

Esta es la situación que nos describe el CEPA con toda su investigación. La ola está muy cerca. Los empresarios, los ganadores, los medios nos tapan con su estafa y sus mentiras. El salvavidas es Milei, y no sabe nadar.