Airbag anunció su tercer show en el Estadio River Plate, tras haber agotado en mayo dos fechas consecutivas en menos de 24 horas. El nuevo recital será parte de la gira mundial de su nuevo disco, El club de la pelea, con melodías de un rock clásico y videos inspirados en sus héroes del cine, con Quentin Tarantino a la cabeza.

Las filas virtuales son parte de cualquier ritual para ir a un concierto masivo. Se anota día y hora del comienzo de la venta, luego la espera depende del avance imaginario hacia un turno. Post pandemia este sistema se volvió costumbre. Con él, desaparecieron las entradas en papel y hay un hormiguero de jóvenes que nunca sabrá lo que fue estar horas sobre la Peatonal Florida para conseguir un ticket.



Gastón, Patricio y Guido Sardelli saben muy bien sobre ese mecanismo. El antiguo y el nuevo. Parecen chicos que están entre ese período entre Secundaria y un eterno CBC. Pero no. Son tres hermanos que rondan los 40 años y tienen los genes perfectos de estrellas de rock.

¿Banda "hitera" o una parte fundamental del nuevo rock nacional?

Los nietos de Chuck fue su primera banda, en homenaje a Chuck Berry. Son amantes del tango, de la música clásica, tocan guitarra, bajo, batería y piano. Hacen hits que familias enteras conocen y que sobreviven desde hace décadas. Son los que agotaron 7 Luna Park en cuestiones de horas y 2 River en un día.

Hubo momentos claves en el repaso de una extensa carrera, que incluyen cuestiones legales que los alejaron de su música y de los escenarios durante un largo período. Fueron soporte de varios artistas que admiran, desde Guns and Roses a Noel Gallagher.

Tocaron en todos los Festivales, por toda América Latina y parte de Europa. Hasta hubo conciertos sinfónicos. Son los que en cada show tocan el Himno Nacional Argentino y cierran con Por una cabeza. El último vídeo que lanzaron es su Adiós Nonino grabado en River, con una versión monumental.

Pero para algunos, Airbag es solo una banda de moda que simplemente hace hits radiales. La discusión, tal vez, radica en cuál sería el problema de tener la receta para crear canciones pegadizas.

Sean pop, sean rock o de cualquier otro estilo. La diferencia con la mayoría de los referentes de la música actual es que los Sardelli son su propia banda. Crean sus letras, su sonido, sus vídeos y su estilo. Oportunidad ganada a fuerza de un trabajo leal a sus creencias, tanto políticas cómo musicales.

Airbag es una banda de hits. Y también es una banda para disfrutar en vivo, con sus fuegos artificiales, sus homenajes a Maradona, a las Malvinas y al Tango. 3 horas y mas de 30 canciones, entre banderas y pogos. Cada show es un ritual 100% creado en Don Torcuato. Solo queda ver, y escuchar, para creer.

Su tercer River

El Club de la Pelea es su último disco y lo están presentando en una gira mundial. Con melodías de un rock clásico, acompañaron las nuevas canciones con videos inspirados en sus héroes del cine, con Tarantino a la cabeza.

El próximo show en el Monumental será el domingo 5 de octubre. Las entradas se pondrán en venta el viernes 8 de agosto desde las 12 con preventa bancaria exclusiva, a través de All Access. La venta general comenzará cuando se agote el cupo de la preventa.

Informe: Jorgelina Rocca